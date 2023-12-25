會走路的肺炎！中國正在大流行 台灣也拉警報！

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

近期，因為感染到「支原體肺炎」（黴漿菌肺炎）的幼童，擠爆了上海、北京等地的醫院門診，有些地方甚至啟動了方艙已收容這些病童，「支原體肺炎」更因為討論廣泛上了微博熱搜。但台大兒童醫院小兒感染科醫師、台灣小兒感染症臨床試驗合作聯盟召集人黃立民醫師日前振臂呼籲，台灣爸媽也別輕忽，因為台灣也在拉警報！最近在台大兒童醫院，染黴漿菌住院的兒童已開始明顯增加，許多都是學齡前的幼童。



肺炎，全球兒童首要死因



對身體免疫力尚未成熟的嬰幼兒來說，周圍環境潛藏許多危險，3歲以下幼童最容易感染的呼吸道病毒，其中，根據WHO的調查，「肺炎」為全球兒童的首要死因，每年約造成160萬名5歲以下兒童死亡。肺炎可由病毒、細菌或真菌引起，最常見的有肺炎鏈球菌、B型流感嗜血桿菌、呼吸道融合病毒、肺囊蟲肺炎等，可用抗生素治療，但僅有20%罹患肺癌的兒童接受所需的抗生素。



民國104年起，台灣開始提供嬰幼兒公費肺炎鏈球菌疫苗施打後，嚴重肺炎鏈球菌感染之兒童肺炎病例急遽減少。



出現高度抗藥性，肺炎黴漿菌來勢洶洶



黃立民醫師表示，隨疫苗問世，兒童肺炎致病菌如流感、肺炎鏈球菌都逐漸獲得良好控制，但「肺炎黴漿菌」卻成為台灣兒童社區型肺炎重要的致病菌之一，雖然大多數患者症狀輕微，近年來嚴重的黴漿菌肺炎兒童病例有增加趨勢。



根據由 2010 年開始至 2018 年的台灣流行病學研究結果顯示，巨環黴素抗藥肺炎黴漿菌在兒童族群中有顯著上升的現象，很可能是兒科大量使用長效型巨環黴素下，黴漿菌已經產生高度抗藥性的結果。



黃立民醫師表示，近年發現，「肺炎黴漿菌」在國內已對一線抗生素產生約6成抗藥性，而在中國則是百分百。目前該細菌無疫苗可施打，一旦感染會非常容易出現肺炎重症，會是將來5～10年內須緊急研發的疫苗重點。



會走路的肺炎，專找學齡前兒童



肺炎黴漿菌造成的肺炎和一般的肺炎不一樣，通常症狀較輕微但持續較久，所以又稱為「會走路的肺炎」（walking pneumonia）。



根據疾病管制署的介紹，「黴漿菌肺炎」致病原為肺炎黴漿菌（Mycoplasma pneumoniae，又稱肺炎枝原體），它是目前發現最小且可自行複製的病原體，和一般細菌不同的是，它沒有細胞壁，許多常見的抗生素對它無效。



「肺炎黴漿菌」各年齡層均有感染之風險，但較常見於年輕人及學齡兒童。又以家戶內的傳播最常見，於學校、大學宿舍、軍隊、護理之家及醫院等場所生活或工作的人感染風險較高。肺炎黴漿菌一年四季皆可能感染，但夏天及初秋較常見。依據美國資料顯示，約3至7年會有一波大流行。



肺炎黴漿菌可經由人傳人傳播，藉由咳嗽或打噴嚏產生的飛沫傳播。沒有症狀的人也可能在鼻腔或喉嚨帶有此菌。潛伏期約1至4週。



一般而言，肺炎黴漿菌造成的症狀輕微，可持續1至4週，且可造成數種類型的感染。最常見的疾病型態為支氣管炎，特別是孩童，常見的症狀為喉嚨痛、倦怠、發燒及長達數週甚至數月的咳嗽。估計約有10%的人會得到肺炎，常見的症狀為黏液痰、發燒和發冷、呼吸困難、胸痛及倦怠。小於5歲的孩童感染時發燒較少見，但可能會有喘嗚（wheezing）、嘔吐或腹瀉等症狀。少數病人會有嚴重肺炎、氣喘發作、腦炎（大腦腫脹）、溶血性貧血、腎功能異常及皮膚疾病（史蒂芬強生症候群、多形性紅斑、毒性表皮溶解症）等嚴重併發症。



黴漿菌感染可自癒，黴漿菌肺炎快就醫



雖然肺炎黴漿菌看似可怕，但其實也不需過度緊張，因為肺炎黴漿菌感染一般不需要治療，也可以自己好。需要緊張、治療的是「黴漿菌肺炎」！



在微博擁有16.4萬粉絲的健康博主──兒科醫生小平平，昨（10/30）就在微博提醒民眾，自家醫護同事群裡面發的：



1.最近全國支原體（肺炎黴漿菌）感染都多。



2.但是支原體（黴漿菌）感染，是可以自癒的，一般不需要治療，也可以自己好。



3.需要治療的，是支原體（黴漿菌）染肺炎。支原體肺炎的表現，是呼吸急促、呼吸困難、持續高燒等，如果沒有這些表現，僅僅只是咳嗽，即使是支原體感染，也不用特殊治療。



如何分辨是流感還是黴漿菌感染？



孩子反覆咳嗽，如何分辨是流感還是支原體（黴漿菌）感染？在微博擁有707.9萬粉絲的兒科醫生鮑秀蘭在超話「鮑秀蘭診室」中，說得很清楚：



在早期，流感和支原體肺炎較難區別。這是因為多數流感和支原體肺炎的感染者，在早期都會出現輕微咳嗽、發燒、咽喉痛等症狀。但是如果孩子出現以下症狀，就要警惕是不是支原體肺炎！



發燒以中高熱為主，體溫在攝氏38～39度，持續性高熱常預示病情比較嚴重；咳嗽為刺激性乾咳，一般會持續數周至數月；呼吸困難多發生在發燒和咳嗽之後，能觀察到患童呼吸速度加快，每分鐘可達40～80次。同時伴隨鼻翼扇動、反覆「點頭樣」呼吸、唇周青紫等呼吸困難的表現，在呼氣時會發出短暫的口哨音。



所以，如果孩子持續高熱超過3天、劇烈咳嗽、呼吸困難、精神差、進食困難甚至脫水，就要盡快就醫。



預防肺炎黴漿菌感染方法



那麼如何預防感染到肺炎黴漿菌呢？疾管署提醒，肺炎黴漿菌目前沒有疫苗可預防。



如有呼吸道症狀（尤其是咳嗽）時須戴口罩；咳嗽或打噴嚏時，用紙巾蓋住口鼻並立即丟棄，若無紙巾可改以上臂或手肘代替，切勿直接用手；用肥皂勤洗手且至少搓揉20秒，沒有水時，可改以乾洗手液代替。其實，防範方式跟國人習慣的新冠肺炎防範差不多，無需過度緊張！



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年12月號。