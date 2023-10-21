你該知道的乳癌大小事！做好準備 讓乳癌遠離

【編訪撰文／林宜屏、圖／嬰兒與母親雜誌提供】

粉紅十月國際乳癌防治關懷月最早由美國癌症協會所發起，目的是喚醒女性對於乳癌的重視，根據國民健康署109年癌症登記資料及衛生福利部111年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位及死亡率第3位，女性終其一生每10人就有1人可能罹患乳癌，乳癌發生高峰為45歲至69歲。



一、乳癌常見五大錯誤迷思



有些女性對乳癌有錯誤的迷思，往往造成乳癌防治的延誤，奇美醫療財團法人奇美醫院乳房外科主治醫師王文慶就提醒，以下乳癌五大錯誤迷思，女性朋友們一定要破解：



迷思一：胸部越大，得乳癌機率越高



有些患者會問說：「為什麼我胸部那麼小，也會得到乳癌？」許多人以為胸部越大，得到乳癌的機會就越多，其實這是一個假象！不是說胸部的體積很小，就可以比較不用注意它，這個是錯誤的，乳癌不會因為罩杯大小而改變得到的機率！



迷思二：乳癌是中年人的疾病



另外，就是亞洲的乳癌患者跟年齡跟西方人比起來都偏年輕！很多女性都認為乳癌是中年人的疾病，但其實乳癌整體來講，不斷在年輕化，這幾年甚至二十幾歲就得到乳癌的比例還不少，所以不要說年輕人就不用去注意乳癌的防治跟檢測。



迷思三：沒有家族史就不用擔心



也有很多人覺得，沒有家族史就不用擔心得到乳癌了！其實，不管有沒有家族史，都有長乳癌的可能性，所以平常最好都要保持定期檢查的習慣。



迷思四：化療很可怕，會死掉



臨床上一些診斷出來的乳癌病人都不想治療，因為他們第一件事就想到化療！他們的迷思就是化療很可怕，化療很容易死掉。但其實因為化療死掉的人很少，都是一些極端的案例，事實上，受惠於化學治療的人更多，而且，化療是一個乳癌很重要的一個治療方式！一旦有這個錯誤的迷思，大家就都陷入：化療是一個很痛苦、很危險的一個治療方式。所以，千萬不要因為害怕化學治療而延誤治療乳癌。



迷思五：對乳房攝影的錯誤了解



國健局有補助女性每兩年做一次那個乳房攝影的篩檢。有些人會認為衛生署每兩年通知我去做一次，我這樣就夠了，也沒有去做超音波、沒有再注意其他事情，其實這樣是錯誤的！每兩年做一次乳房攝影的篩檢，是最低要求！高危險群的病人，甚至半年就要做一次超音波檢查，一般人一年最好再搭配做一次超音波。



然後，更多的人不想做乳房攝影，是因為乳房攝影得夾乳房，感覺會很痛！其實，疼痛的感覺是難免的，但並不是每次乳房攝影都會感到痛，有時候是最近乳房有發炎才會感到明顯的痛感，明年再來做並不一定一樣的痛，但是很多人都因為這樣子就不去做乳房攝影。要知道某些乳癌甚至必須要乳房攝影才看得出來，所以千萬別因為疼痛就不做乳房攝影。



二、乳癌的症狀＆防範



要遠離乳癌，就要先認識它！王文慶醫師提醒女性朋友，如果有以下症狀，小心可能乳癌找上身：



症狀一：乳房有硬塊



摸得到乳房有硬塊但通常大部分都不會感到痛，如果會不舒服也是一點點而已，就是覺得怪怪的那樣。但如果手能摸得到，表示腫瘤已經比較大，趕快提醒自己要去看醫生。最好的檢查可以照超音波。因為超音波可以看得的腫瘤比較小，比較能及早發現。



症狀二：乳頭有分泌物



乳頭有紅色或者咖啡色的分泌物，或者乳頭有潰瘍，或一直都好不了的一個傷口。



症狀三：胸部皮膚有凹陷



平常在面對鏡子兩手在活動，譬如說：舉手，發體重過重會增加罹患乳癌的機率。如果已經摸到了胸部硬塊，那就趕快提醒自己要去看醫生。現乳房的形狀會改變，而且胸部某個地方的皮膚會凹陷，那個地方就是有問題！很可能它就是底下是一個惡性腫瘤，它把皮膚拉住所以該處皮膚跟其他皮膚比起來就比較沒有彈性，如果去拉扯它，就顯出一個凹進去的形狀。



乳癌防範方法



1.本身已經存在無法改變的先天條件：



本身已經存在有辦法改變的先天條件，譬如說（1）有基因異常的家族史，或者是（2）以前胸部有做過放射治療，還有就是（3）月經來得太早，在12歲以前就開始有月經，或者（4）月經太晚停經，在55歲以後才停經，這些都會增加罹癌的風險，所以這些人就是要定期檢查。



2.可改變的生活習慣：



此外，愛喝酒、過重、不愛運動的人也是高風險族群，最好要定期追蹤。但這些是可以改變的，例如：少喝酒、控制體重不要過重，多運動不要久坐不動較好。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年10月號。