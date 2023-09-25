正確「解暑」 避免吹出一身冷氣病！

【採訪撰文/林宜屏．圖/嬰兒與母親雜誌社】

剛成為小一新生的6歲的李小弟，因異位性皮膚炎及鼻過敏到醫院治療，治療後原已相當穩定，數月未再發作。近日回診時，媽媽表示李小弟最近皮膚又開始搔癢，醫師詢問後發現是因為天氣炎熱，活動力旺盛的他在下課後總是跑跑跳跳，滿身汗的回到家後，面對23、24度的冷氣直直吹身體，在外寒內熱的刺激下，導致皮膚問題再次復發，由於搔癢相當嚴重、越抓越癢甚至抓到破皮，開始打噴嚏和流鼻水。

奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉經辨證後診斷為風寒外束、內夾裡熱，施以相關證型的處方治療及針灸輔助後，李小弟的皮膚已不再癢，過敏症狀也逐漸緩解。



夏日消暑，小心冷氣病上身



溫度持續攀升，許多人都開始躲在室內避暑吹著強風低溫的冷氣，然而這可能就是造成「冷氣病」的主因。「冷氣病」表現的症狀非常多元，包含頭痛、流鼻水、氣喘、皮膚癢、眼睛乾澀不適，甚至是肩頸僵硬、下肢無力等。



為什麼只是吹個冷氣卻會造成這麼多毛病呢？奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉表示：「主要是緊閉門窗下的空氣循環較差，加上冷氣沒有定期清理，易導致各種有害物質的濃度累積或是加重黴菌等過敏原的影響。而且長時間待在冷氣房中，身體的水分會逐漸流失，但由於感受不明顯，所以也容易忽略補充水分的重要性，因此容易導致身體產生乾癢，眼球也會因為缺乏水分而使眼皮和眼球之間的潤滑不足，而出現眼睛乾澀不適。



造成冷氣病的另一個原因，是身體對於環境溫度劇烈變化的調節功能不佳，夏天在外溫度高，小朋友跑跑跳跳又急速進到冷氣房內，也有可能誘發各種過敏反應。」



冷氣病，人體對冷熱溫差調節不及



越來越多人得到所謂的「冷氣病」，究竟中醫是如何看待這種問題呢？根據奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉的觀察，這是一種冷氣的過度使用加上人體對冷熱溫差調節不及造成的病理。



像是在烈日下運動，身體熱烘烘的，若在此時進入便利商店吹冷氣，就可能產生外寒合併內熱的病理狀態；此時若買了一瓶冷飲，一飲而盡，再加上冷氣的加持，便容易產生寒濕包火合併外寒的病證；又如待在辦公室的上班族，若長期吹冷氣又沒有運動流汗，容易導致皮膚寒邪滯留，裏熱難以自行透出。



這些冷氣或冷飲對人體產生的影響稱之為「外寒」，外寒的存在可能會導致各種類型的疼痛，例如比較常見的頭痛，或是肩頸疼痛。若還合併內熱，可能引起皮膚癢或是過敏的問題；寒濕包火的證型通常會出現腸胃問題，如：胃口差、軟便、腹痛、腹瀉、解便解不乾淨；而皮膚有寒邪侵襲，則會讓肌膚產生乾癢的問題。



中山醫學大學附設醫院中西整合醫療科黃靖容醫師進一步解釋，「冷氣病」其實不是一個醫學名詞，而是泛指因為吹冷氣引起的一些疾病症狀。可以分為兩種類型：



1.寒包熱



身體迅速冷卻，寒包住火，屬於濕熱邪。症狀是悶熱暑邪。帶濕邪，會感到頭痛、身體重、還有拉肚子等消化道不適等。「寒包熱」專有名詞是 「陰暑」。可以按風池穴、尺澤穴、大椎穴，輕壓出汗。



2.涼氣入侵



汗孔打開，涼氣入侵，導致身體受寒，身體會出現手心冰涼。類似感冒的症狀，「夏季受寒」相對於一般理解的中暑會稱為「陽暑」。可以喝適量的溫開水或者薑湯舒緩。



杜絕冷氣病，平時保養很重要



奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉指出，這些「冷氣病」的症狀雖然並不嚴重，但仍可能導致不舒服，長期下來也可能讓身體產生不良的影響。冷氣是我們夏日生活的好朋友，與之和平共處是很重要的，不妨注意以下幾點，就能正確消暑又部會冷氣病上身：



1.冷氣清潔──灰塵、塵蟎是現代人常見的過敏原，家中環境以及冷氣機濾網的定期清理不可少，這是避免過敏惡化的第一步。



2.保持室內溼度──由於冷氣會使空氣變得乾冷，除了可以在開冷氣的空間中放上一杯水或者配合使用加濕器之外，也可以讓電風扇與冷氣交替使用，因為電風扇不會讓濕度降低，同時也可以節省電費。



3.注意冷氣出風口位置──安裝冷氣時必須注意出風口的位置，避免直吹人的頭部而產生頭痛、頸痛。



4.冷氣溫度不過低──冷氣的溫度不宜調得過低，若不得已進入冷氣較強的空間，建議穿上薄外套。



5.適時讓身體出汗──可以在天氣不這麼熱的時候進行運動，讓身體發熱出汗。但若時間或體力不允許，能趁晚上休息時泡個熱水澡讓身體微微出汗。



6.擦乾身體再吹冷氣──流汗的狀態下先擦乾身體再進到冷氣房。中醫認為在排汗的過程人體正處於「腠（ㄘㄡˋ）理開」的狀態，這是一個正常排汗代謝的過程，但也是寒氣容易趁勢進入人體的時候，避免在大汗淋灕的時候直吹冷氣，能夠避免許多冷氣病相關不適。



7.補充水分──長期待在冷氣房工作記得隨時補充水分，也能適時地喝一些薑茶，並視情況使用保濕乳液。



以穴位刺激改善冷氣病



不想冷氣病上身，在空閒之餘也可以適度的進行穴位按摩，像是頭頸交界處「風池穴」及手上的「合谷穴」，可以改善頭痛或肩頸痠痛緊，「合谷穴」還可以緩解鼻塞鼻涕，「足三里穴」則可以緩解因貪冷飲而導致的腹部問題。



奇美醫療財團法人奇美醫院中醫部總醫師許晉嘉提醒，中醫能透過調整人體的陰陽平衡來緩解症狀，像是使用發汗的方法將表邪透出，但實際上不同病人即使一樣都得到「冷氣病」，仍會依據病人自身體質的偏性而使治療方針有所不同，因此如果嘗試了以上的方式卻無改善，建議諮詢專業的中

