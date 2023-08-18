常和寶寶說話有助腦部發育 這個暑假開始！讓親子共讀取代3C育兒

採訪／江睿毓、圖／嬰兒與母親雜誌提供

腦部發展黃金期：寶寶階段有最大的發展潛力！

當寶寶還在媽咪肚子裡的時候，感官功能包括視覺、聽覺就已經開始發展了，台北醫學大學附設醫院家醫科主治醫師，同時也是台灣展臂閱讀協會理事長陳宥達指出，媽咪的聲音胎兒是能夠感受到的，從寶寶的腦部發展來看，在寶寶0歲之前進行母胎共讀，也等於是跟寶寶做胎教，對寶寶的成長有加分的好處！



此外，寶寶的成長在1歲前是感官功能與語言發展的潛力期，孩子的大腦約在3歲前完成80%的發展，5歲前完成90%，6歲前完成95%，而多和寶寶說話就有助於寶寶腦部發育，親子共讀則是最有效的實踐方式。



然而，陳宥達醫師提醒，爸比媽咪千萬不要有太大的壓力，用適合你們的方式，享受閱讀的過程，提升親子關係和情感連結。重點在於共讀時的氛圍輕鬆愉快，讓寶寶感到安全和鼓勵。



0～36個月寶寶閱讀行為



不同月齡寶寶會展現出的閱讀行為，爸比媽咪可以透過以下統整表格快速了解。然而每個孩子的成長步調不同，以下這些進程僅供參考喔。親子共讀不只有助於寶寶各項發展，更能增加親子間的連結，是屬於孩子與父母的幸福小時光。



0～1歲寶寶，親子共讀4技巧＋7行動



寶寶還不會講話，要怎麼跟他共讀？寶寶剛出生3天時，陳宥達醫師分享自己家寶貝的經驗，他的眼睛會跟著我手上拿著的黑白書上下左右移動，這就是閱讀素養萌發的開始。以下提供1歲前各月齡寶寶親子共讀的4技巧+7行動！



親子共讀4個技巧



1.用柔和的聲音朗讀給0～3個月寶寶聽



嬰兒這個階段的閱讀行為主要是觀察跟聆聽。他們可能對繪本上的明亮色彩和對比強烈的簡單圖案出現反應，並對你的聲音和語調產生興趣。爸比媽咪可以選擇鮮艷色彩、簡單圖案的繪本，並用柔和的聲音朗讀給寶寶聽。



2.不同質地的繪本提供3～6個月寶寶探索



嬰兒開始對物體和圖像有更多的關注，並且對於聲音和語言有更高的敏感度。開始有肢體動作，他會試著觸摸書中的圖像，並開始發出一些聲音回應你的閱讀。 你可以選擇具有不同質地的書籍，讓他們觸摸和探索。



3.厚紙板書、翻翻書促進6～9個月寶寶手眼協調



嬰兒的手眼協調能力進一步發展，更有目的性的觸摸及翻動書頁。對於簡單的故事情節和重複的文本有更多的興趣。可以準備厚紙板書讓孩子學習翻頁，互動性強的翻翻書，或是有音效的書也是推薦的選擇。



4.鼓勵9～12個月寶寶開口說或動手比



嬰兒的動作和認知能力迅速發展。他們可以更積極地翻動書頁，甚至試圖模仿你的聲音和說話。可能開始使用手指指向物體，並試圖說出一些簡單的詞語。爸比媽咪請準備有趣的故事書，並與寶寶進行互動，例如問問題，鼓勵他們以說話或動作表達自己。



伸手抓書、嘴巴咬書，都是正常行為！



這個階段的寶寶會伸手想要拿書，寶寶有興趣就讓他拿！這個時候可以提供他們合適尺寸的布書，讓寶寶能學習抓握，對手部肌肉的發展有幫助，同時促進手眼協調的能力。



抓到書之後，寶寶就會想要放進嘴裡感覺一下，用嘴巴去探索世界是這個時期寶寶的特色。為寶寶準備個人專屬的小書，方便清潔的同時也能滿足他用嘴巴探索的慾望。



當寶寶三不五時就想要咬書時，爸比媽咪可以試著轉移他的注意力。當他準備把書放到嘴裡，我們可以「指物命名」，指著書本上的圖案跟他說，你看這是狗狗！用手指吸引他的視覺去看圖片，此時手裡摸到的書、眼睛看到的圖片，加上爸比媽咪說話的聲音，又啟動寶寶腦袋裡對書本更多的連結。



宥達醫師愛提醒！ 寶寶咬書不是討厭書的行為，反而代表他對書是充滿興趣的！大概到1歲初，寶寶就不會拿到什麼東西都放嘴裡了。



親子共讀7個行動



1.選擇適合的時間與舒適的地方：選擇一個安靜、舒適的地方，最好是在你和寶寶都能夠專注的時段，例如在寶寶清醒、不飢餓或不疲倦的時候。



2.準備色彩豐富、圖案清晰的繪本：選擇適合0至1歲寶寶的圖畫書或簡單的板書。這些書通常具有大而清晰的圖像，簡單的文本和有趣的故事情節。選擇色彩豐富、引人入勝的書籍可以吸引寶寶的注意力。



3.溫柔而豐富的聲音與表情：在閱讀故事書時，使用溫柔而有節奏的聲音，模仿故事中的角色聲音或表達情感。你可以改變聲音的音調和節奏，以吸引寶寶的注意力並增加趣味性。



4.鼓勵寶寶參與共讀過程：你可以問問題，等待寶寶的回應，或者指向書上的圖片並描述它們。寶寶可能會開始發出聲音、用手指指向圖片或嘗試觸摸書頁。這是寶寶表達興趣和參與的方式，鼓勵他們繼續參與。



5.創造和寶寶互動的機會：利用書中的圖片和故事情節創造互動的機會。你可以問寶寶關於圖片的問題，讓他們指出特定的物體或角色。你也可以用手指追蹤字詞或圖片，幫助寶寶連結語言和視覺刺激。



6.回應寶寶的動作、聲音和表情：當寶寶發出聲音或表達興趣時，回應他們並稱讚他們的參與。這種互動和回饋可以建立親子之間的情感連結和信任。



7.保持愉快並輕鬆的氣氛：親子共讀的目的是營造一個愉快和輕鬆的氛圍，並增進親子之間的連結。不要強迫寶寶閱讀或保持專注，讓他們根據自己的節奏參與。如果寶寶失去興趣或不耐煩，可以換一本書或改變活動。



2～3歲寶寶，對話式共讀PEER步驟＋CROWD提問



2～3歲正是寶寶語言成長快速的階段，陳宥達醫師指出，孩子的大腦在3歲前完成80%的發展，因此這個階段開始共讀真的不晚！



2歲講句子，3歲講故事



以孩子語言發展的標準而言，2歲的孩子會用至少2-3個單字說出簡單的句子，3歲則可以簡單地敘述故事。不過，陳宥達醫師表示，以展臂閱讀計畫的推廣經驗來看，若孩子在2～3歲之前沒有共讀行為，可能會出現還不太會講話，或只會講單詞的情況。此時可以視孩子的能力調整共讀模式，先回到指物命名的練習，讓孩子認識更多的單字，適時引導孩子模仿大人講話，透過共讀讓孩子成長起飛。



對話式共讀：技巧在於一問一答



親子共讀不是從頭到尾都是大人講、小孩聽，這樣下去孩子很容易就失去興趣。陳宥達醫師提醒，「對話」是親子共讀的重點！爸比媽咪要練習多用問來代替說，鼓勵小孩講，然後大人再做延伸。



以下提供親子共讀快速記憶的秘訣：PEER步驟法＋CROWD提問法



→PEER步驟法



1.Prompt提問：家長手指著書上的圖問孩子，「這是什麼？」提出問題，引導孩子看並引發興趣。



2.Evaluate評估：孩子：「這是牙齒。」家長：「答對了！」孩子提出他的答案之後，要讓孩子得到回覆。



3.Expand延伸：家長：「你看！牙齒上面有蛀牙蟲！」延伸孩子有興趣的主題，跟他一起討論。



4.Repeat重複：家長：「跟我說一次，牙齒上面有蛀牙蟲。」引導孩子重複你的句子。



→CROWD提問法



1.Completion prompts填空：配合繪本的內容提問，然後停頓等孩子回答。例如，「貓熊喜歡吃竹子，無尾熊喜歡吃尤加利葉，孩子喜歡吃¬¬ ________。」



2.Recall prompts回憶：「你記得第一頁發生什麼事嗎？」可以測試孩子的專注力，如果忘記就往回翻也沒關係。在翻頁的過程中，小孩可能會翻錯邊，找不到要找的頁面，下次再共讀時孩子就能學會「要往右翻才能翻回第一頁」。



3.Open-ended prompts開放式問句：「小狗在做什麼？」比起直接說「小狗在吃東西」，開放式問句能讓小孩講更多。



4.Wh- prompts Wh問句：「誰在刷牙？」「為什麼要刷牙？」「怎麼刷牙呢？」用8種Wh問句：Who誰，What什麼，Which哪個，Whose誰的，Where在哪裡，When什麼時候，Why為什麼，How如何，增進跟孩子的對話與互動。

5.Distancing prompts延伸到生活經驗：看蔬果繪本，別忘了帶孩子實際到市場去認識蔬果！他才會知道蘋果跟西瓜是不同大小，也有各自獨特的香氣。



宥達醫師愛提醒！ 沒有書照樣可以親子共讀，生活經驗就是最好的共讀題材！



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年8月號。