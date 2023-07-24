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「不」拍、「不」傳、「不」留！終結性影像散布 沒有人是局外人

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
圖／嬰兒與母親
圖／嬰兒與母親

【文\編輯部．圖\嬰兒與母親】

數位科技發展迅速，被害人性影像一旦遭外流散布，造成被害人心理傷害恐難抹滅，為保障性侵害案件及兒少性剝削案件被害人權益，行政院推動跨部會合作性暴力防制法。衛生福利部呼籲社會大眾「終結性影像，沒有人是局外人」，看見性影像內容侵犯自己或他人，「要」主動求助、境內外平台業者知悉性影像內容，「要」主動下架；及「不」拍、「不」傳、「不」留，一起防制性影像散布。

衛生福利部保護服務司張秀鴛司長表示，性暴力防制四法施行後（「中華民國刑法」、「犯罪被害人權益保障法」、「兒童及少年性剝削防制條例」、「性侵害犯罪防治法」），從統計數據來看與去年同期相較，成人性影像申訴案件被害人數大幅上升，成長5倍（111年3至5月103人，112年3至5月527人），其大幅成長原因主要是現行手機、網路科技普及，民眾透過手機即可至「性影像處理中心」提出申訴。

衛生福利部成立「性影像處理中心」

性暴力防制法公布施行後，衛生福利部也成立「性影像處理中心」，可讓民眾知道有求助管道，成為支持被害者求助，以降低傷害的後盾。衛生福利部表示，為了協助被害人移除下架性影像，衛生福利部已成立「性影像處理中心」作為單一窗口，受理民眾求助移除性影像，及協助轉介被害人保護扶助。

性影像被害人可直接至衛福部首頁的「性影像處理中心」提出線上申訴，由中心通知網際網路平台業者限制瀏覽或移除性影像，並副知主管機關，透過公權力落實性影像移除下架，以解決過去遭受性影像散播威脅的被害人，無單一求助管道之困境。

另外，針對未經同意遭散布或遭恐嚇威脅散布成人性影像之被害人，內政部警政署及法務部都已持續加強執法人員的教育訓練，希望第一時間受理被害人報案時，就能協助被害人保存證據，及透過檢察官向法官聲請扣押、搜索，避免性影像遭散布，性影像被害人也可以準用性侵害被害人保護服務措施，包含被害人身分隱私保密、社工陪同詢(訊)問等刑事司法程序保障、保護扶助服務等，成為支持被害者求助，以降低傷害的後盾。

如在社群網站發現自己的性影像外流可以這樣做

衛生福利部進一步指出，近日社群網站外流社團案件，被害人若發現自己的性影像未經同意遭外流，建議不動聲色快速截圖保留證據，包括群組名稱、散播者的帳號名稱、影像被張貼的網址、網站名稱，並向「性影像處理中心」提出申訴。

「性影像處理中心」通知網路業者限制瀏覽或下架內容，協助當事人依自身意願提出刑事告訴，透過司法強制力把性影像取回、下架並阻止持續散布。任何人若發現有兒少性影像，亦可直接向「性影像處理中心」提出檢舉。

終結性影像，沒有人是局外人

衛生福利部呼籲「終結性影像，沒有人是局外人」，常見的五大性影像犯罪行為，包含偷拍(拍照、錄影)他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享散布性影像給他人、下載性影像以及製造Deepfake性影像，都已是刑事犯罪，最重可處5年以下有期徒刑，若是散布兒少性影像，最重則可處1年以上7年以下有期徒刑。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年7月號。

【嬰兒與母親】官方網站

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