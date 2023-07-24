當法律規定不能打小孩--民法修「父母懲戒權」 會不會讓管教失靈？

【撰文\江睿毓．圖\嬰兒與母親】

法務部擬修法刪除父母的懲戒權，意味著以後父母進行管教時「不能打小孩」，事實上多數父母也不想打小孩，可是當小孩講不聽、念不動、歡起來的時候，父母該怎麼管教？

父母管教權線上調查



《嬰兒與母親》於4月份在粉絲頁上舉行為期兩週的「父母管教權」線上調查，其中關於孩子犯錯時，父母最常使用的管教方式一題，結果顯示31%的父母會責罵，不打小孩；25%不打罵，耐心溝通；23%則是會適度體罰；17%的家長選擇取消孩子的權利。



由此可見，多數關心孩子的父母其實不願意打小孩，就算要懲罰，也選擇適度的體罰。



此外，調查中約有半數的家長不知道民法對於父母懲戒權的現行規定，不過由他們參與調查的行為可知父母仍在意關於孩子管教的問題。



Q1.民法1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，也就是家長可以有權處罰、懲戒小孩，請問您知道或聽過這個法條嗎？



知道49%，不知道51%



Q2.請問孩子犯錯時，您最常使用的管教方式？



不打罵，耐心溝通25%



取消權利17%



會責罵，不打小孩31%



會適度體罰23%



嚴格體罰小孩0%



讓小孩罰站4%



父母懲戒權在說的事



現行《民法》第 1085 條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女」，而修正版為：「父母保護及教養未成年子女，應考量子女之年齡及發展程度，尊重子女之人格，不得對子女為身心暴力行為。」



法務部擬修法刪除父母的懲戒權，意味著以後父母進行管教時「不能打小孩」，不打小孩、禁止體罰是世界趨勢，然而比打罵更有效的管教方法是什麼？如果有方法管得動孩子，還會有父母想要變成張牙舞爪的怪獸大聲咆嘯嗎？



專家看民法修父母懲戒權



現在的家長多數用心，但也焦慮，牧村親子共學教室何翩翩老師表示，在親子教室中，我們常常可以感受到爸媽的憂心，爸媽都知道不該打不能罵，但到底要怎麼教小孩？政府擬修法刪除這些對孩子身心比較不好的懲戒方式，原始是出於善意，但是不是也能讓父母知道什麼才是合適的管教？



薩提爾教養專家李儀婷老師則從另一面向切入，她認為不如就由法律先做修正，全面禁止父母懲戒之後，或許反而能促使家長去思考，那我該用什麼樣的方法去管教孩子，屬於被動式的學習。擔任教育工作者多年，李儀婷老師發現，等到父母願意主動來學習，通常是他跟孩子的關係已經出現問題。因此，是不是能先調整，藉由法律讓父母意識到打罵是不良的管教行為，讓孩子在成長過程中避免受到傷害，也期待親子關係可以更融洽。



台灣父母管教現況



民風的不同，華人的親子關係確實比國外來的緊密，因為父母付出很多的心力在孩子身上，但相對屬於比較高壓、控制型的管教。如何在這之間取得平衡，可以放手讓孩子獨立，又不失去親子間的連結，這就是我們要學習的課題。



從爬山看東西方教養觀



李儀婷老師分享她之前去爬山時看到的情況。多數帶著孩子到戶外踏青的爸媽，總是一邊走一邊不忘叮嚀孩子，「小心不要跌倒啊！」「那裡很危險，不要上去！」「不是跟你說了不要跑嗎！」這些是你我再熟悉不過的景象。比較不一樣的畫面是，途中看到了一個外國爸爸帶著一個約5歲的女兒去爬山。小女孩企圖爬上一個大石頭，她的爸爸就在旁邊看著，過程中爸爸沒有出口也沒有出手，就是在一旁守護，陪伴著孩子冒險。爬到很高處的女孩大概意識到自己爬不上去也下不來了，這個時候她開口說：「爸爸抱我！」爸爸這才過去把她抱下來，然後跟她討論爬上石頭是什麼感覺。



李儀婷老師談到，在西方，孩子18歲以後就是會被趕出家門，孩子清楚知道的是當他長大後必須自己獨立，就會意識到自己在18歲之前應該要做好那些準備。然而，在台灣不一樣，不要說18歲，就算是50歲，媽媽還是幫你煮飯，擔心你有沒有吃飽穿暖！



家長拉不了管教界線



在教育現場看到太多家長拉不了管教界線，何翩翩老師表示，在少子化的時代，父母們其實是有自我覺察的，願意花時間去看書，follow教養專家，想要知道怎麼教養小孩。然而吸取各式各樣的資訊，對孩子要有愛，要同理，不能吼，不能罵…，太多觀念反而綁手綁腳，父母亂了分寸，分不清楚到底怎麼做才正確。現在小孩這麼難教，也有夫妻寧願不生，或不願再生第二胎，免得給自己找麻煩。



來釐清管教孩子的目的



孩子是個不成熟的個體，父母的正確管教其實是在幫助孩子成長。何翩翩老師在新書《為管教立界線》中，將管教孩子的目的分成以下四個面向作說明。



1.安全性考量：當孩子可能發生危險，或誤判自己的能力時，有關安全的問題大人一定要出手。

2.行為界線：當孩子的行為影響到他人或群體的權益，或是違反了文化中的價值傳承，我們都應該要進行管教。例如看到長輩打招呼、公共場合不喧譁等。



3.學習承擔合理的後果：這是孩子「控制力」的一種展現，不是因為害怕被處罰或被威脅恐嚇後的反應。真正的管教應該是讓孩子「服氣」，這樣一來，不但照顧到孩子的情緒，也讓孩子相信自己可以負擔應有的責任。



4.面對現實：要讓孩子快樂，最好的方法就是「讓他學會如何面對不快樂」！也就是挫折容忍度！如果我們的孩子只懂得活在快樂的「無菌室」中，將永遠無法獨立地面對這個世界。



適當的管教而非過度的保護



現在很多小孩被家長保護得太好了，碰到一點挫折就把「我不要上學了！」掛嘴上。以現在常講的高敏兒為例，何翩翩老師說明，我們可以理解有些孩子的特質的確是偏高敏，但家長應該要知道的是，如果孩子是高敏兒，你更應該去拉大他的彈性，讓他擁有挫折容忍度，而不是讓高敏兒成為他的擋箭牌，一發生事情就說因為我們家孩子是高敏兒，而合理化他的行為。家長請退一步，讓孩子學會面對現實的生活技能。



不打不罵該怎麼管小孩？



以打罵的方式管教孩子，效果很有限，孩子不做這件事其實只是因為害怕被打罵，而不是服氣。今天大人不在，孩子可能就會故態復萌，如此只會養出陽奉陰違的孩子。



拉起管教的界線，讓孩子體驗自然後果



如果孩子今天不好好吃飯，提醒過了、時間到了，就是把飯收走。何翩翩老師指出，這件事的自然後果就是他會肚子餓。過程中父母要避免情緒化的表現，像是「你看你就是不好好吃飯，所以現在餓肚子活該！」也不要因為孩子哭鬧或撒嬌而退讓。如果孩子哭著說「拜託再讓我吃一口，我會好好吃飯！」媽媽就心軟妥協，看著孩子邊哭邊吃又於心不忍，懷疑自己的決心，這樣的結果就是孩子下次又會故技重施。管教的界線大人自己要先踩穩，該處理的就是處理，不能退讓妥協，成為一個說到做到的人。



教孩子自己吃飯好花時間，不如直接餵他比較快？！



很多時候教孩子的確是件麻煩事！順著養容易多了！比起要教孩子吃飯，不如直接餵他簡單許多！何翩翩老師指出，問題就在於餵孩子吃飯，等於剝奪了孩子獨立性的養成，小肌肉的發展，還有照顧自己的能力都不見了！只是因為爸媽覺得餵飯比較省事，這就是在管教上面出了很大的問題。



跟孩子談選擇跟承擔，把主動權給孩子



孩子比較大一些，可以聽得懂爸爸媽媽的話時，就可以讓孩子練習選擇跟承擔，李儀婷老師提出。例如在孩子打電動超過預定時間卻停不下來，這個時候家長可以告訴他，你現在繼續打電動用的就是這一個禮拜的電動時間。讓他知道他得付出未來的時間，他可以自己做選擇並學習承擔。如果孩子選擇繼續玩，那麼未來一個禮拜就要確實停止他的電動時間。



當孩子只想著出去玩，卻不想寫作業，這個時候家長可以告訴他，你今天在3點前完成功課，我們就能出去玩，提早寫完就能提早出去喔！孩子就會思考他要趕快寫完，還是慢慢完成。



跟孩子好好聊，怎麼做選擇，可以獲得或損失什麼，孩子其實比你更聰明，他會做出他想要的決定。



父母的自我學習：換個語氣好好說



什麼是選擇跟承擔？和威脅有什麼不一樣？李儀婷老師說明，口氣的不同就差別很大。



「你再不寫，我就不帶你出去玩了，你自己看著辦。」這是語帶威脅的口吻。



「寶貝，我們如果等一下要出去玩的話，你就要調整自己的寫作業速度囉！」這是讓孩子學習選擇的語氣。

可以明顯的感受到，兩者的口氣是截然不同的。過去仍受傳統教育長大的父母，對待孩子的語氣其實承襲著上一輩教育我們的模式，要改變的確得費一番工夫，然而當你實際改變了會得到的是一個全新的良好的親子關係。把主動權放給孩子，孩子就能學著長大。



不嚴格管不住孩子嗎？



親子關係重點在於連結，讓孩子覺得被愛是很重要的。因此，李儀婷老師認為，管教孩子的語氣上不需要強調嚴格，堅定才是重點，而姿態上是溫暖的。



堅定是重點，討論有彈性



在給予規範時，保留適度的彈性。李儀婷老師喜歡孩子跟她溝通，鼓勵孩子有任何的想法都可以一起討論。以前述的寫功課為例，如果孩子提出：「因為功課很多寫完就會超過3點了，我可以不要全部寫完嗎？」此時可以跟孩子討論替代的方案，如果孩子提出的方法說服了大人，我們就可以適度調整我們的堅持，「好，那你至少完成一半，我們就提早出去。」當一個規範沒有討論的空間就會是嚴格，有討論的彈性，孩子會知道爸爸媽媽願意聽我說話，他會感受到自己的重要性，會知道大人是願意理解他的。



「核對」孩子內心的想法



給孩子討論的空間，孩子會不會得寸進尺？反而被孩子吃死死？李儀婷老師提醒，溝通不能只做一半，大人要記得「核對」孩子內心的想法。



孩子：「那我功課先不寫了，我們現在就可以出去玩！」



大人：「我知道你現在就很想出去，那你告訴我你寫功課的規劃是什麼？你現在出去玩的話，什麼時間會寫功課？」當我們這樣提問時，就是在討論孩子的責任。



孩子：「我回來再寫就好。」



大人：「現在出去回到家可能是晚上9點，這個時間得睡覺了。」



核對孩子內心的想法，藉由大人的提問讓孩子知道問題在哪裡。在這樣的對話模式下，親子關係是連結的，孩子和父母是同步成長的。



當孩子挑戰父母底線時



衝突的當下還想著要怎麼去說服你的孩子，跟他講道理，一定要他聽你的，那就只會有越來越大的衝突！何翩翩老師提醒，此時要先處理孩子的情緒，先跟他連結上。讓孩子知道我還是在這邊陪你，讓他慢慢穩定下來，然後才來處理教養的問題。



先接住孩子的情緒，試試看轉移他的注意力



若孩子因為不想收玩具而大哭大鬧，我們可以拿起旁邊的故事書，「你上次不是說想聽這個故事？我們一起來看一下！」先利用他有興趣的事情，轉移他的注意力，把高張的情緒安撫下來。之後再適時的回到收玩具的事情上，「好啦！那我們現在一起來收玩具吧！」何翩翩老師表示，通常這個時候小孩會願意行動，2、3歲的孩子這樣處理就好了，不需要硬碰硬。偏偏很多家長習慣做出直接地反應：你現在就是給我收，你哭也沒用！等到孩子哭累了，可能已經一個小時過去了，結果什麼也沒解決。



情緒是大火，火來了快跑！



李儀婷老師在新書《一句教養》中提倡一句口訣：內線法，拆開就是3個步驟，內在、界線、方法。第一個內在，當情緒來的時候，要記得情緒是大火，火來了快跑！指的是不要處理。



意思是當孩子情緒暴衝，挑戰你的底線時，大人不要在這個時候被捲進去，可以拉遠一點，陪伴在旁邊就好，不需要立即處理。你可以告訴孩子「我知道你心情不好，我在這邊陪你。」如果你說不出口，至少就陪在他旁邊。如果父母覺得連待在旁邊也會崩潰，李儀婷老師建議，那麼就把距離再拉遠一點，你可以先把關心丟給孩子，「孩子，我知道你現在生氣了，我的心情也不太好，我先去房間休息，等一下我會回來找你。」這是愛的語言，代替你留下來陪著孩子，你就可以先離開現場到其他地方。



這個不處理是為了讓自己的內在穩定。如果一個大人內在不穩定，很容易被孩子的情緒捲進去，兩個情緒不好的人處在一起一不小心就會大爆炸。



我尊重你現在的選擇，而我一直在這裡等你



當孩子聽不進去任何語言的時候，就代表他的內在也不穩定，這個時候就不是溝通的時機。等到孩子不哭不鬧，大人也沒有穩定度的問題了，再回來跟孩子對話。



李儀婷老師提醒，即便孩子不想溝通，你也要告訴他，「我很想跟你聊一聊，但我知道你現在不想談，沒關係我會等你。」愛的語言要帶到，孩子會感覺到我是被愛的、重要的，那麼他會慢慢地隨著父母的牽引而連結。



重點在於親子連結，而非努力維持理智



每個人都有情緒，父母在爭吵過程裡情緒會高低起伏是正常的，李儀婷老師認為，爸爸媽媽不必過度要求自己，該生氣的時候就生氣，感覺傷心的時候也無須隱藏。要記得的是，你可以有情緒的發洩，但不要讓說出口的話變成會傷人的刀。



我們可以告訴孩子，「孩子你這樣做我很傷心」，但不要說「你怎麼可以做這件事情，我真的很後悔生下你。」 要把傷害跟情緒做清楚的區分。



父母也只是一般人不是聖人，每個人都會有情緒不穩定、失去理智的時候，重點在於事後的連結。「寶貝，我剛剛很生氣不小心說了重話，如果傷害到你我很抱歉。」這就是連結，讓孩子知道你不是故意的，只是跟他一樣也會有情緒、也會不小心，重點在於連結而不是努力地維持理智。



大人也會生氣，但願意為了孩子打掉重練



何翩翩老師也不覺得大人不能生氣，孩子很挑釁的時候真的很難沒有脾氣，在你覺得還可以控制的範圍以內，你可以告訴孩子：「你不可以用這種惡劣的態度對我，你這樣講話我很生氣。」若發現你已經有點控制不住，最好的方法就是離開現場。比較理想的狀況是旁邊還有其他照顧者，可以讓別人來接手，讓陷在情緒裡的大人和小孩都能稍微冷靜一下。



如果是自己帶小孩的全職媽媽，身邊沒有其他幫手，何翩翩老師分享6秒原則，腎上腺素分泌的高峰是6秒，提醒自己不要被大腦控制情緒的杏仁核綁架，只要度過這6秒，生理上就會冷靜下來。



試試看這樣做：做6次深呼吸，想6件最近快樂的事情，或是唸出眼前看到的6樣東西，如窗戶、窗簾、電視、沙發、筆記本、杯子，冷靜6秒，幫助自己不失控。



孩子是父母生命中重要的禮物，何翩翩老師認為，藉由孩子我們可以重新認識並覺察自己，跟著孩子一起成長，讓我們得以再一次體驗人生。也許有些壓力，挫折一定也有，然而只要用對方法，並以愛做調味，在看到孩子成長茁壯的同時，我們也蛻變成了更好的大人。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年7月號。