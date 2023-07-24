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省錢大作戰！開冷氣前 4招擊退吃電大怪獸

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
圖／嬰兒與母親
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【撰文\林宜屏．圖\嬰兒與母親】

台灣家庭夏季用電量中，冷氣占比高達47%，是頭恐怖的「吃電大怪獸」，隨著夏季電價啟動，電價變高，開冷氣前先做這4招，讓你輕鬆省電、胖荷包！

炎炎夏日即將來臨，溫度時不時就突破30度，夏季電價啟動，用電量也將隨著冷氣空調使用逐漸攀升，根據2021年工研院「家庭用電資訊百科」資料指出，台灣家庭夏季用電量中，冷氣占比就高達47%，冷氣對一般家庭來說，就形同「吃電大怪獸」，因此工商發展處提供並分享冷氣節電小撇步，讓鄉親可輕鬆省下6%以上的用電量。

開冷氣前節電4招

家庭用電電費的計算，是採用累進分段六級電費，用電量越多單價越高；另外，每年6月1日～9月30日採夏季電價計費，電價會比其他月份高，因此因應夏月電價啟動，苗栗縣政府工商發展處分享夏天節電小撇步，包括使用冷氣前可以這樣做：

1.先開窗通風：回到家時先開窗，讓家中熱氣散出，降低室內溫度。

2.開機前拖地：可先拖地，搭配電風扇或冷氣，可降低體感溫度，感到舒適。

3.冷氣調高1度C：穿著夏日輕衫，夏月期間冷氣調高1度C（冷氣適溫26～28度C），一年可省約180元。

4.冷氣不外洩：開冷氣時記得關閉門窗，避免冷氣溢散。

關冷氣前改送風，省電又防霉

關冷氣前還有一招很多人不知道的節電密技：冷氣關機前1小時改為送風模式，省電又防霉。

另外，記得每2~3周定期清洗冷氣濾網、溫度設定26~28度並搭配循環扇，冷房效果會更快，還可兼顧舒適與節電。

同時，選購家電時更要認明能源效率1級標示，通常1級是最省電的，相較最耗電的5級電器可省下34%用電，除中央最高汰舊換新3000元補助外，更有貨物稅2000元加碼，盛夏聰明用電大絕招，節電省錢王就是你。

如果是小商家，可透過加裝玻璃門或空氣簾，阻止冷氣外洩。營業餐廳也可響應政府「冷氣適溫運動」，用餐時段維持室內溫度在23℃±1℃，為提升全民節能減碳意識盡一分心力，並在夏天聰明用電省荷包，減少對地球負擔最好的節能行動。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年7月號。

【嬰兒與母親】官方網站

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