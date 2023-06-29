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注意非典型症狀避免誤診 女性心血管健康的關鍵

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
圖／PHOTO-AC
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【整理／編輯部】

許女士有甲狀腺炎病史，無高血壓、糖尿病等危險因子。某日晚間瑜珈運動後出現輕微胸悶不適，後症狀自行緩解不以為意，次日上午約7時許又出現急性胸痛，伴隨全身無力、倦怠、冒冷汗、噁心感、肩膀麻等症狀，原以為是肌肉痠痛，但不適症狀持續至急診就醫。

初到急診時意識清楚、心跳血壓穩定，心電圖顯示急性心肌梗塞，安排緊急心導管手術，在準備轉送導管室時突發致命性心律不整，心室心搏過速，緊急去顫電擊後心跳恢復穩定，順利進行心導管手術支架置入術，一週後康復出院。

女性罹患心血管疾病，容易出現非典型症狀而被忽略

臺北榮總女性心臟醫學中心呂信邦主任表示，心血管疾病是國人十大死因中的第二死因，但與其他疾病不同，心血管疾病男女性在症狀、診斷和預後方面存在明顯的性別差異。女性罹患心血管疾病時較常出現非典型的症狀，例如噁心、心悸、腹痛、疲勞，而不是男性常見的胸痛。因此更容易被誤診，導致延遲治療及較高的死亡率。

臺灣如同全世界流行病學觀察都發現，女性罹患心血管疾病雖然發生率較男性低，但是預後包括其後發生心血管死亡率或是心衰竭發生率都較男性高。同樣的致病危險因子在男女性心血管病影響也大不相同，例如糖尿病及肥胖等危險因子，在女性對心血管病致病風險要顯著大於男性，抽菸對女性造成心肌梗塞風險較男性更高，尤其是年輕族群差異顯著，這些再再凸顯這些危險因子在不同性別影響的差異，同時也顯示出年齡跟性別差異在心血管病的影響。

女性停經後，疾病跟著來？

呂信邦主任說明，女性在不同年齡尤其是停經後急性心肌梗塞的發病率驟增，暗示荷爾蒙扮演的保護角色，但是在隨後的臨床試驗中又推翻了荷爾蒙的心血管病保護效果，顯示出男女性在危險因子的影響上有顯著差異，對於風險的控制上應該也需要特別對待。由於女性與男性的心血管疾病存在差異，女性的心血管疾病更容易被忽略或被誤診，這是因為女性的生理機制與男性不同，從生理和代謝方面都存在差異。同時女性患者較男性患者在治療的達標率常不如男性患者，得到醫療照顧也觀察到較男性患者少。

有鑑於此，臺北榮總心臟血管中心特別成立女性心臟病專科，這是先進國家心血管病照顧的趨勢，除進行女性心臟疾病的研究，幫助醫療界更了解女性心臟疾病的發病機制和風險因素，同時希望可以提高女性對自身健康的關注和意識，並提升女性患者的照護品質。

除了心臟專家外，女性心臟病專科也需要急診、婦科、乳醫科、免疫科等專家的參與，跨科合作，共同研究女性心血管疾病，開發更有效的診斷和治療方法。這種跨科整合對於預防和治療女性心血管疾病非常重要，也有望為女性提供更好的醫療照護。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年6月號。

【嬰兒與母親】官方網站

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