消防員三寶媽洪修琳：比起救災、滅火 當媽媽才是最大挑戰！

【採訪／林宜屏】

幾千度的火場裡來去、現場看過血肉模糊的車禍修羅場，但對有三個寶貝兒子的消防員洪修琳來說，這些都不是最難闖的難關：「當媽媽才是最大的挑戰！」

35歲的洪修琳，身處男人國裡，有三個可愛的兒子：老大泰德（TED）六歲，老二泰迪（TEDDY）兩歲，老三泰勒（TYLER）還是個喝奶奶五個多月大的寶寶。

早上六點多起床梳洗後，洪修琳會簡單準備一下早餐，大約七點從家裡出發，先送老大上學、送老二、老三到托嬰中心後，再趕著上班。因為怕下班前工作未完成會耽誤接小孩的時間，中午隨便吃一吃，再趕緊把尚未完成的事情趕快處理。



下班接完小孩後，趕忙張羅三個小孩吃飯、盥洗。有時候還要陪老大寫學校功課，再抽空念繪本給老二聽，大約晚上十點多陪孩子們睡覺，凌晨三、四點再起來泡奶給老三喝，一早再趕著上班。就這樣日復一日，這看似很一般職業媽媽的日常，其實一點也不日常！因為她是一位消防員媽媽。



台北市第一位外勤女性基層消防員



洪修琳20歲開始當消防員，至今已經15年。因為爸爸是警察，還是希望孩子能從事公職，求一生有安穩的工作。因此她報考了警專。



高中唸自然組的她，考上警專消防科後在學校受訓兩年，學火災學、設備、救護等知識理論，畢業再考特考，分發到台北市後再職前訓三個月，即派任到外勤，成為當時台北市第一位外勤女性基層消防員。



救護車出勤，最怕碰到精神不穩定病患



消防員工作需24小時輪值服勤，工作範圍包含：緊急救護、救助人命、裝備器材保養、消防水源調查、消防設備檢查、危險物品查察取締、風災、火災、震災、重大爆炸等災害搶救及其他為民服務案件。消防員工作水裡來、火裡去，相較於一般行政警察危險性來得更高些。



修琳一開始是擔任119救護車隨車緊急救護人員，只要民眾撥打119需要救護車出動，比如：車禍、精神疾病患者、家暴、有人受傷等，119救護車就要馬上出動將緊急病患送至就近適當急救責任醫院。



救護車通常是兩人一組出勤，而她第一次出車經驗就很震撼：一位七歲的小男孩的手被捲進機器裡，整個手掌被碾碎、血肉模糊。救護執勤時，最怕碰到精神狀況不穩定的民眾，因為充滿了未知的不確定危險性。



火災現場，50公斤裝備上身體力大考驗



不同救護車，消防救災是一群人一起出動。但光裝備上身，對女生來說就是個不小的體力挑戰：頭盔頭套約1.5公斤、消防衣約2公斤、面罩與肺力閥約1.5公斤、背架約3.5公斤、消防褲加消防鞋與手套約6公斤、氣瓶約9.5公斤，整套加起來就將近24公斤重！再加上進火場一定要攜帶的水帶、瞄子重約20公斤，這些全身裝備總重近50公斤。更別說，還得頂著這沉重的裝備，要在伸手不見五指煙霧瀰漫的火場裡穿梭、滅火，得需要多大的精神專注力跟體力了。



擔任消防員外勤，雖然挑戰很多、現場狀況很多，卻讓洪修琳很有成就感，因為「每減少一個生命的損失，就增加了一個家庭的完整！」



做了這麼多年消防員，洪修琳認為身為消防隊員，不管是消防車或是救護車，現場安全都是最重要的！像車禍現場，就很容易發生被快速道路上的車子追撞的意外，真的得一邊救人，一邊注意自身安全。



老公上班時間長，得當女兵打地鼠一打三



消防員外勤要輪班，之前幹部的話是08：00到隔天17：00，2023年修法以後是08：00～08：00，時間比起一般上班族而言來得長。



修琳擔任救護車救護員大概兩、三年時間，懷老大時轉調內勤，等到泰德一歲多時，轉調松山中隊負責打火現場，又回到她自己最喜歡的外勤環境，繼續在第一現場衝鋒陷陣。有了老二跟老三後，為了方便照顧小孩，只好再度請調內勤單位。因為內勤跟一般上班族一樣，一週五天正常上下班，時間上比較能照顧孩子。



因為老公也是消防隊員，擔任外勤，所以當她在家時常常會像偽單身，很多事情得像個女兵一樣，一肩扛起。因為家有三寶，加上老大又習慣早起，常常照顧好大的，換其他兩個小的又開始哭鬧，「得一打三，感覺像打地鼠。這個冒出頭就先處理這個，那個又叫了趕緊再安撫那個。她充滿感激地說：「還好婆婆會幫忙照顧。」



攝影／林宜屏、場地拍攝協助／台北市政府消防局松江分隊

集點跟時間存摺訓練孩子參與家務



這幾年帶孩子的經驗下來，問到她當媽媽的心得：「你花多少時間，孩子就會回饋給你多少。」端看你怎麼去塑造他。而「陪玩」是很重要的！因為有媽媽陪伴一起，孩子也多了玩樂學習的意願，就像玩捏黏土，其實就是為了要多刺激孩子的大腦跟感知統合，促進手腳協調。



她不喜歡用零用錢方式讓孩子做事，「因為大家都是這個家的一份子，這些事情都應該一起分擔的，如果用零用錢獎勵，我擔心孩子們會覺得做家事就是一種利益交換，變成給錢我才要做的錯誤心態。」所以，她利用「集點」方式，鼓勵孩子做事。最後點數可以換錢或玩具。



最近她又開始實驗「時間存摺」，比如洗澡，會問孩子：「你洗澡需要多久時間？」當孩子說：「15分鐘。」只要孩子在15分鐘內，不玩水、不玩玩具，專心把澡洗好，多的時間就可以存起來，等下次他可以隨意使用。



而身為三寶媽，洪修琳認為教導弟弟，不是哥哥應該要做的責任，因為孩子都是各自獨立的個體，而當哥哥也不是他自己的選擇。



當媽媽是最大挑戰，要犧牲部份的自己



之前擔任消防外勤時，她最怕接近17：00下班時刻時，消防警報聲響起得出勤，一出任務往往就要好幾小時，常常來不及去接小孩下課。尤其剛懷老大時，因為是新手媽媽，第一次當媽媽什麼都會很緊張，壓力就會更大。

而最大的辛苦，她認為是「要為小孩犧牲某部分的自己！」懷孕時得承受身體的變化、職場的變化（外勤調內勤），得懷孕變胖、孕吐，職場上也得犧牲自己最愛、有成就感的外勤，轉到安全性高的內勤。



幾千度的火場裡來去、現場看過血肉模糊的修羅場，但對洪修琳來說，這些都不是最難闖的難關：「當媽媽才是最大的挑戰！」因為所有人都是當媽媽以後才開始學當媽媽的，一切從頭學習，以前工作輪夜班，至少下班後可以休息，但當媽媽是永無止盡的輪夜班，同時要照顧小孩身體外，也要照顧孩子的心理，許多狀況也不一定有案例可循，每一次都是一個挑戰。



但儘管如此，再心煩，看到孩子們對她露出開心的笑容，伸出依賴的雙手，她仍然覺得能媽媽是最偉大的職業，也是最沉重的甜蜜負荷。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年5月號。