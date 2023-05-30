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讓寶寶睡好 媽咪睡飽的10 dos & don’ts

聯合新聞網／ 嬰兒與母親

【採訪撰文/江睿毓 諮詢／愛能職能治療所 所長蘇子茵】

媽咪今天睡飽了嗎？有了寶寶之後，媽咪都有的深刻體悟：寶寶睡好了，媽咪才能睡飽！偏偏寶寶總是不從媽咪願，哭哭～～～

我們陪你找出原因來破解！一起來檢查，關於0～1y、1～3y兩階段寶寶睡眠的10個dos & don’ts，妳做對了嗎？

0～1y 寶寶 10 dos & don’ts

寶寶越小需要的睡眠越長，睡眠不只提供寶寶生理上的休息與恢復，同時幫助腦部及身體的發展，所以擁有良好的睡眠品質和足夠的睡眠時間，對寶寶來說非常重要喔！

【Do】1.睡前跟寶寶一起進行靜態的例行活動

「靜態」和「例行」是重點！「靜態」的活動可以安定寶寶的情緒，幫助寶寶進入睡眠；反之，激烈的動態活動則會讓寶寶過於興奮、不易入睡，甚至導致惡夢連連。

「例行」的活動會讓寶寶習慣在進行這些固定事項後，知道接下來的步驟就是要睡覺了。每天規律地進行，養成固定的睡前習慣，寶寶自然而然睡得更安穩。

多數父母推崇的睡前靜態活動，包括：洗澡、按摩、愛的抱抱、唱搖籃曲、跟大家一一道晚安（包括房間內的各種物品及床上的娃娃！），你也可以試試看！

【Do】2. 搭配適度的輕拍或按摩，安撫寶寶入睡

輕拍、按摩也是合適的睡前靜態活動。有些寶寶喜歡被拍著屁股入睡，也有些寶寶偏愛被按摩的感覺，喜好輕拍或按摩的部位每個寶寶也有不同，媽咪可以多多嘗試，找出你們家寶寶的偏好。

不論是拍拍背或是屁股，父母陪伴與規律節奏帶來的安全感，會讓寶寶安心地入睡。蘇子茵職能治療師建議，輕拍或按摩時，可以整隻手掌深壓寶寶的肌膚，由上而下緩慢而有力的撫摸，對寶寶的睡眠及健康都有助益。

【Do】3.拉長寶寶白天清醒的時間，晚上自然睡更好

大約在2、3個月大時，褪黑激素分泌量逐漸上升，寶寶開始學習分辨白天與黑夜，也代表白天清醒的時間逐漸變長囉！蘇子茵職能治療師建議，爸比媽咪在白天時不妨以4小時為單位，讓寶寶處於亮一點、自然吵雜的環境，同時陪他玩久一點，拉長寶寶白天清醒的時間，以便將最長的睡眠留到夜晚。

【Do】4. 用包巾包起來，減少驚嚇反射，睡得香甜安穩

新生兒有許多肢體動作是非自主的，當睡覺時出現不自覺地反射動作，寶寶可能因此被嚇到而驚醒哭鬧。若寶寶因此睡不好，睡覺時可以用包巾包起來，減少手腳的反射動作，寶寶通常就能夠睡得比較安穩。

寶寶滿4個月之後，可以適度的露出手腳，讓手腳可以練習支撐身體，大約在7、8個月，寶寶會翻身以後，就不用再包起來，包巾也可以變成小被被囉！

【Do】5. 晚上睡覺包好一點的尿布，避免因為尿濕不舒服而醒來

為了要讓寶寶睡得更久一點，晚上睡覺的尿布很重要！選擇吸水力強、乾爽舒適的尿布，不止讓寶寶睡飽，媽咪也能睡好！

【Don’t】 6.寶寶醒來就餵奶，想睡再睡的不規律作息

1歲前寶寶的睡眠屬於斷斷續續的片狀睡眠，如果沒有固定寶寶的作息，等寶寶餓了再餵，想睡才哄睡，很可能陷入搞不清楚寶寶需求而手忙腳亂的情形，主要照顧者的生活節奏也因此跟著大亂！

【Don’t】7. 寶寶白天睡太多，爸媽晚上熊貓眼......

白天阿公阿嬤幫忙帶寶寶，因為不捨得叫醒寶寶，或是自身體力比較不佳，就會讓寶寶盡量睡！這種情況下，晚上下了班接手照顧寶寶的爸比媽咪，就準備黑眼圈啦！

寶寶每天所需的睡眠時數幾乎是固定的，沒有特殊的情況下，如果白天睡太多，晚上當然就不想睡了！

【Don’t】8. 睡前玩得太high，即使想睡也down不下來！

這種情形常常發生在另一半下班回家剛好碰上小孩的睡覺時刻。比較晚歸的爸比因為整天沒看到寶貝，想抓緊機會陪小孩玩一下，卻沒料到小孩心情因此high了起來、不想入睡，到最後演變成媽咪生氣、小孩歡歡睡不著的窘況！

【Don’t】9. 穿太厚、或蓋太厚的被子睡覺

1 歲以下的寶寶，身體調節熱能的能力遠不及成人，睡覺時若穿得太保暖又蓋得太厚重，就容易出汗。過熱、不舒適的環境會讓寶寶汗流浹背，中斷寶寶的睡眠。蘇子茵職能治療師提醒，寶寶睡覺蓋的被子不宜厚重，尤其是還不會翻身的寶寶，厚被若蓋過口鼻，可能有窒息的危險。天氣太冷的話，可以幫寶寶多穿兩件衣服，再包上包巾，材質以吸汗、透氣為佳，最外層蓋上輕量的被子就夠了！

【Don’t】10. 爸比或媽咪習慣抱著寶寶入睡

雖然寶寶喜歡被抱著是事實，但是並不代表應該寶寶抱著入睡喔！除了容易養成習慣，可能造成寶寶一放下就醒過來的狀況之外，入睡和醒來時的狀態及環境改變，也會讓寶寶無所適從！

此外，蘇子茵職能治療師提醒，抱著寶寶入睡時，若照顧者也跟著一起睡著了，一不小心手鬆開，可能造成更大的危險，不可不謹慎！

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年5月號。

【嬰兒與母親】官方網站

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