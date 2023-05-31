爸媽都要知道！在擁擠的場所尋找失蹤孩子的快速技巧

【採訪撰文\江睿毓、資料來源／cafemom】

帶小小孩出門一定要牽緊他的手！尤其在擁擠的公共場所，像是遊樂場、百貨公司、大賣場等。如果孩子在戶外或公園玩，視線也應該要盯著他，盡可能不要離開。

如果孩子不小心走失了，內容中提到一種更好、更有效的方法，可以幫助父母在人來人往的人群中找到你的孩子。

孩子不見了！家長最恐怖的夢魘



TikTok內容創作者，同時也是母親和攝影師的Krista Piper Gundrey，分享了她對這個社交媒體平台的感激，因為她從這裡學到了一個技能：快速找到失蹤孩子的方法。有一次，她帶著孩子去了一個科學博物館，突然間她找不到她3歲的孩子，而這個育兒技巧很快派上了用場。



大喊！關於孩子外貌和衣著的描述



起初，她驚慌失措地開始喊孩子的名字。「當我開始喊他的名字時，我腦海中突然閃過一個點子，我記得一年前看過一個TikTok，」這位母親回憶說。根據原始影片，喊出孩子的外貌描述和衣服款式會更有效地得到他人幫助。



據《太陽報》報導，Krista開始大喊「小女孩粉色襯衫，粉色米妮老鼠襯衫」。



Krista曾想過人們會認為她神經有問題，但當下根本無法顧慮那麼多，一位來自俄亥俄州哥倫布的居民描述當時的情況，聽到其他媽媽們不斷重複她的描述，就像唸咒語一樣。結果Krista在不到1分鐘內與女兒重逢了！



「另一位母親替我找到我的女兒，比我照平常的做法更快速的找到她，」她解釋道。「希望這能讓其他父母知道，如果你處於這種情況，大聲喊出關於孩子特徵的描述，你會更快找到他們。」



超前部屬！守護孩子的安全



提醒爸比媽咪，小小孩走失往往只需要2、3分鐘的時間。無論孩子只是在家門口玩，或是到公園遊戲，都不要讓孩子離開你的視線。平常多運用繪本、扮家家酒做走失的情境演練，「超前部屬」才能完整守護孩子的安全。



走失自救S.O.P.



1.原地等待不亂跑



2.大喊父母姓名



3.主動向穿警察制服或超商店員制服的人求援



安全幫手！走失小物備起來



如果孩子還沒有足夠能力可以做上述預防的動作，可以使用GPS追蹤器、背包、手錶等防走失小物。如果孩子的性格較害羞，或表達能力不是很好，可以準備一張寫上父母姓名、家中電話與住址的「防走失小卡」，讓孩子放入口袋隨身攜帶，提醒他走失時可以將卡片交給穿著警察制服或超商店員制服的人。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年5月號。