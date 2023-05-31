懷孕後、哺乳前請詳閱～產後乳房使用說明書

【編訪撰文／戴筠、諮詢／博仁綜合醫院小兒科主任 毛心潔】

越來越多的媽咪不論在家裡或是公開場合也能無畏他人的眼光、自在的哺餵母乳，因為對媽咪來說此時的乳房已經轉變成了一種工具！餵飽小孩的工具！所以既然是工具，就應該要附上使用說明書囉！妳對這個階段的乳房構造與功能夠了解嗎？

PART A、產後乳房構造說明



從懷孕開始，歷經哺乳到離乳，乳房也跟著產生了變化，變大、開始腫脹、血管明顯、乳頭突出、初乳製造……！



✔乳房進入最後發育期



你知道嗎？從懷孕開始，乳房正式進入發育的最後一期，毛心潔醫師說明，如果女性從來沒有懷孕過，乳房就不會發育到最後一期喔！



✔尺寸大2～3個CUP



受到賀爾蒙刺激的影響，乳房內部的乳腺管開始增生，就是為了寶寶在做準備！肉眼可以看到的就是外觀尺寸變大了，一般來說比孕前大2～3個CUP都很正常！內衣請跟著做更換，穿起來舒適是重點，有支撐度又不會覺得緊繃。



✔血管、靜脈變得明顯



血液循環增加，加上乳房脹大，乳房的血管、靜脈會變得明顯，也有些媽媽會覺得皮膚繃繃的。



✔初乳製造ing



內部看不到的是乳房工廠已經啟動，開始製造初乳，為了寶寶出生做準備！乳頭上出現白色或偏黃色的分泌物，這是正常的生理變化，不用緊張也不用刻意清潔。



✔腋下出現副乳組織



乳腺是乳房中的重要組織，它最尾巴的部分就在腋下，毛心潔醫師說明，假設媽咪的泌乳能力一級棒，每個地方都很認真的在製造乳汁，有可能連腋下都脹起來！



✔離乳後乳房不會馬上恢復



剛離乳的那一個月，媽咪可能會覺得乳房尺寸好像突然下降了？那是因為寶寶離乳了，乳腺組織逐漸萎縮，但是脂肪組織卻還沒有回填的緣故。別心急！一般離乳後，約需半年到兩年的時間，乳房會回到孕前的尺寸。



★供需平衡也有助於乳房恢復



很在意身型的媽媽，毛心潔醫師提醒，保持供需平衡是大重點！也就是說寶寶需要吃多少，媽咪就餵多少。哺乳期間跟寶寶保持供需平衡，不論親餵或是擠奶，都遵守這個原則，後續脂肪回填就不會差太多。此外，做運動把胸肌練起來，胸型也會更好看！



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年5月號。