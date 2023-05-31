快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

懷孕後、哺乳前請詳閱～產後乳房使用說明書

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
圖為懷孕示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage
圖為懷孕示意圖，非當事人及事物。圖／ingimage

【編訪撰文／戴筠、諮詢／博仁綜合醫院小兒科主任 毛心潔】

越來越多的媽咪不論在家裡或是公開場合也能無畏他人的眼光、自在的哺餵母乳，因為對媽咪來說此時的乳房已經轉變成了一種工具！餵飽小孩的工具！所以既然是工具，就應該要附上使用說明書囉！妳對這個階段的乳房構造與功能夠了解嗎？

PART A、產後乳房構造說明

從懷孕開始，歷經哺乳到離乳，乳房也跟著產生了變化，變大、開始腫脹、血管明顯、乳頭突出、初乳製造……！

✔乳房進入最後發育期

你知道嗎？從懷孕開始，乳房正式進入發育的最後一期，毛心潔醫師說明，如果女性從來沒有懷孕過，乳房就不會發育到最後一期喔！

✔尺寸大2～3個CUP

受到賀爾蒙刺激的影響，乳房內部的乳腺管開始增生，就是為了寶寶在做準備！肉眼可以看到的就是外觀尺寸變大了，一般來說比孕前大2～3個CUP都很正常！內衣請跟著做更換，穿起來舒適是重點，有支撐度又不會覺得緊繃。

✔血管、靜脈變得明顯

血液循環增加，加上乳房脹大，乳房的血管、靜脈會變得明顯，也有些媽媽會覺得皮膚繃繃的。

✔初乳製造ing

內部看不到的是乳房工廠已經啟動，開始製造初乳，為了寶寶出生做準備！乳頭上出現白色或偏黃色的分泌物，這是正常的生理變化，不用緊張也不用刻意清潔。

✔腋下出現副乳組織

乳腺是乳房中的重要組織，它最尾巴的部分就在腋下，毛心潔醫師說明，假設媽咪的泌乳能力一級棒，每個地方都很認真的在製造乳汁，有可能連腋下都脹起來！

✔離乳後乳房不會馬上恢復

剛離乳的那一個月，媽咪可能會覺得乳房尺寸好像突然下降了？那是因為寶寶離乳了，乳腺組織逐漸萎縮，但是脂肪組織卻還沒有回填的緣故。別心急！一般離乳後，約需半年到兩年的時間，乳房會回到孕前的尺寸。

★供需平衡也有助於乳房恢復

很在意身型的媽媽，毛心潔醫師提醒，保持供需平衡是大重點！也就是說寶寶需要吃多少，媽咪就餵多少。哺乳期間跟寶寶保持供需平衡，不論親餵或是擠奶，都遵守這個原則，後續脂肪回填就不會差太多。此外，做運動把胸肌練起來，胸型也會更好看！

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2023年5月號。

【嬰兒與母親】官方網站

延伸閱讀

懷孕才返台…柬埔寨「豬仔」痛訴經歷 應曉薇籲政府持續營救

蘋果史上最大手機螢幕？iPhone 16 Pro尺寸流言紛傳

恐怖！21歲女懷孕遭男友活活打死 剖腹取嬰放火燒屍 原因極心寒

切乳抗癌18年！資深女星癌症復發病逝　享年54歲

相關新聞

爸媽都要知道！在擁擠的場所尋找失蹤孩子的快速技巧

帶小小孩出門一定要牽緊他的手！尤其在擁擠的公共場所，像是遊樂場、百貨公司、大賣場等。如果孩子在戶外或公園玩，視線也應該要盯著他，盡可能不要離開。 如果孩子不小心走失了，內容中提到一種更好、更有效的方法，可以幫助父母在人來人往的人群中找到你的孩子。

懷孕後、哺乳前請詳閱～產後乳房使用說明書

越來越多的媽咪不論在家裡或是公開場合也能無畏他人的眼光、自在的哺餵母乳，因為對媽咪來說此時的乳房已經轉變成了一種工具！餵飽小孩的工具！所以既然是工具，就應該要附上使用說明書囉！妳對這個階段的乳房構造與功能夠了解嗎？

讓寶寶睡好 媽咪睡飽的10 dos & don’ts

媽咪今天睡飽了嗎？有了寶寶之後，媽咪都有的深刻體悟：寶寶睡好了，媽咪才能睡飽！偏偏寶寶總是不從媽咪願，哭哭～～～ 我們陪你找出原因來破解！一起來檢查，關於0～1y、1～3y兩階段寶寶睡眠的10個dos & don’ts，妳做對了嗎？

1心法＋3技巧 拍出孩子滿滿幸福感

有了孩子以後，爸媽都想拍下孩子的照片留念吧！但是不是會遇到孩子不想配合、甚至躲鏡頭的困擾？到底怎樣拍出孩子自然又有滿滿幸福感的照片呢？資深兒童攝影小朱爸分享1心法＋3技巧，讓爸媽輕鬆拍出孩子幸福美照外，還能跟孩子變得更親近！

命中註定懷上「妳」蘿莉塔：寶寶驚喜來報到！

「我覺得我被仙人跳！」蘿莉塔大笑地說，她的人生從來沒有規畫要結婚，偏偏老公在一堆朋友聚會的生日慶生上求婚，讓她不答應都很尷尬！ 高齡、肌瘤、疝氣、甲狀腺低下……蘿莉塔身體狀況連連，更誇張的是＂明明有戴套＂，寶寶卻還是意外找上門！

羅小白：放手，讓孩子探索世界！

很多時候孩子在成長，其實是家長的一個課題，因為你已經保護習慣了，會幫孩子想太多，但如果試著讓她自己去做，會發現她其實自己做得到！」所以，不能限制孩子去探索世界的機會，在安全範圍內，放手讓孩子去做，她才有機會成長。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦