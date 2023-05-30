1心法＋3技巧 拍出孩子滿滿幸福感

【編訪撰文／戴筠】

有了孩子以後，爸媽都想拍下孩子的照片留念吧！但是不是會遇到孩子不想配合、甚至躲鏡頭的困擾？到底怎樣拍出孩子自然又有滿滿幸福感的照片呢？資深兒童攝影小朱爸分享1心法＋3技巧，讓爸媽輕鬆拍出孩子幸福美照外，還能跟孩子變得更親近！

本身有兩個孩子的小朱爸，因為看到孩子的笑容，忍不住想用鏡頭記錄，他希望以互動的方式，讓孩子在無壓力下開心拍攝，拍下自然可愛的畫面，留下最美好的回憶，因而投入兒童攝影界中。而總能從照片畫面中，感受到孩子們流露出的滿滿自然幸福感，成了小朱爸拍照的最大特色！



不敗心法：透過觀察，瞭解並找出孩子喜歡什麼



孩子不愛拍照、不愛看鏡頭，怎麼辦？簡單來說，孩子不愛拍照，因為他們覺得拍照不好玩！尤其三歲後的孩子自我意識比較強、有自己的想法，開始會躲鏡頭，叫他做動作會做膩、變得不耐煩，因為他覺得不好玩。



「爸媽得讓拍照變得沒有壓力，孩子才會樂意被拍！」小朱爸說。那麼要怎麼讓孩子愛上拍照呢？小朱爸分享自己獨門心法：「首先，爸媽要花心思去跟孩子互動，而不是逼迫孩子去笑、去做動作，這樣拍出來的照片難免顯得做作。再來，要觀察！找出孩子對什麼東西或動作、聲音等最感興趣。」



接著，將這些孩子喜歡、有興趣的元素，運用在拍照時，這樣每次拍照就會變成孩子最喜歡的時刻，孩子在鏡頭面前自然會流露出開心、幸福的表情，爸媽拍照當然也能輕鬆紀錄下開心的那一刻了。



透過這樣的心法，還有一個「副作用」，小朱爸俏皮地說：「爸媽不但能更瞭解自己孩子的喜好，無意間也會拉近跟孩子的距離，親子關係也能變好喔！」



技巧1：搞笑的動作

如果還不知道自家孩子的喜好，也沒關係！可以透過一些技巧來加強。像是扮鬼臉、調皮、學小孩吐口水等搞笑的動作，也能讓孩子覺得拍照變得好好玩！



像是幼稚園的小孩，最喜歡唱歌，那就可以改編《小星星》，像是把「一閃一閃亮晶晶」改成「哈啾哈啾亮晶晶」，或是「一閃一閃皮卡丘」這種有點無厘頭的歌詞，就會讓孩子覺得很有趣。或是打手心的聲音，也很能吸引孩子的目光。



★0歲（剛出生）～2個月大：對聲音最有反應，尤其剛睡醒的時候。



★5、6個月大：對怪聲音最感興趣，像是放屁、發出啾啾啾的聲音等。這可以藉由逗小孩時的互動，觀察到他對什麼反應最大。



★1歲左右：喜歡誇張的聲音。有六、七成小孩喜歡打噴嚏哈啾的聲音，爸媽自己可以從基本版進化成卡通誇張版。有一個小訣竅就是要等小孩眼睛看著你的時候再做，孩子反應會更明顯。另外，這時期的孩子也很喜歡被舉高高，或是瞬間往下蹲的動作。



★3歲以後：喜歡講話互動，爸媽要不斷變化誇張版，可以搞笑點，像朋友一樣跟孩子相處，就能讓孩子卸下心防。



技巧2：善用道具來互動：吹泡泡機、球、零食、階梯



另外，也可借助道具，像是泡泡、球、零食等，幾乎都是孩子們沒辦法抵抗的誘惑！利用這些道具，跟孩子好像玩遊戲一樣，進行互動，就能捕捉到自然的幸福感。



但要注意，如果是一歲前沒看過泡泡的小孩，第一次看到泡泡時可能會嚇到哭，所以要讓孩子先有適應期。另外，為了效果跟省力，小朱爸建議可以買吹泡泡機。



此外，樓梯也是一個很棒的道具。尤其是小孩剛會走的一、兩歲，這時期的孩子一走樓梯就會很開心，爸媽可以在他每走一階的時，就發出聲音逗他笑或鼓勵他走，孩子的表情就會更開心。躲貓貓，也是孩子很愛的遊戲之一，如果在森林、公園等，也可以用這招。



技巧3：井字構圖：記得將人擺在線上，背景簡化原則



除了讓孩子露出很棒的表情外，構圖當然也是照片成功很重要的元素之一！手機拍照可以善用「井字構圖」，把握讓畫面保持水平或者垂直，去雜物讓背景簡化的原則，就能讓畫面產生基本的視覺舒適感。



再者，小朱爸很喜歡「夾心麵包拍法」，像夾心麵包一樣，借前、後景，讓人物夾在中間稍微偏左或偏右，並讓前景產生其他霧化，這種拍法有一種偷窺感。如果是拍街景，就要保留穿透感、延伸感，要留白多一點，製造出空間感。

圖／小朱爸提供

怎麼用手機拍出單眼相機的效果呢？小朱爸傳授一個小技巧：利用手機的人像模式，製造出類似單眼相機的散景景深效果。選擇手機「人像」模式→調到X3焦距，這樣的設定拍出來就有單眼相機鏡頭50焦段的效果。



手機拍照還有一個隱藏版的小技巧：將手機鏡頭倒過來拍。這種拿法，拍攝者不用蹲低，而且人持手機時會自然將手機垂直，一般如果是正常拿法，鏡頭角度容易拿傾斜，拍起來人容易變形、頭變大、腿顯得短，手機鏡頭倒過來後，人物的腿會自然變長、臉不變型自然就顯瘦。



最後，小朱爸要特別提醒爸媽拍照時，一定要注意這件事！如果爸爸或媽媽要跟孩子一起拍旋轉照時，手要確實握住孩子的手腕，這樣孩子的手才不易受傷。



＊原文出處請參考： 【嬰兒與母親】2023年5月號。