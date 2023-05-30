命中註定懷上「妳」蘿莉塔：寶寶驚喜來報到！

採訪撰文╱江睿毓

「我覺得我被仙人跳！」蘿莉塔大笑地說，她的人生從來沒有規畫要結婚，偏偏老公在一堆朋友聚會的生日慶生上求婚，讓她不答應都很尷尬！

高齡、肌瘤、疝氣、甲狀腺低下……蘿莉塔身體狀況連連，更誇張的是＂明明有戴套＂，寶寶卻還是意外找上門！

結婚、懷孕！所有事情都在規畫之外！



通常情侶交往時對未來都充滿嚮往，幻想結婚、生小孩的美好畫面，但蘿莉塔不一樣，只要男生稍微提起，蘿莉塔就會毫不留情地說：「你給我閉嘴！」但，今年初的結婚又是怎麼一回事？



「我覺得我被仙人跳！」蘿莉塔大笑地說，因為老公在她今年的生日慶生上當著一大群朋友的面前向她求婚，「真的是不答應很尷尬耶！」雖然嘴巴這麼說，但甜甜地笑容出賣了她，蘿莉塔也表示，老公居然願意做這樣的事，她其實很驚喜。



明明有戴套，寶寶竟然來報到！



驚喜的不只有結婚，「我原本覺得我不太可能懷孕，」蘿莉塔坦白地剖析，年紀大了，生理期又不順，月經有時2、3個月來一次，也有時1個月來兩次。加上之前健康檢查，醫師說蘿莉塔的男性賀爾蒙高到比一般男生還要高！醫生提醒她要補充女性賀爾蒙，若不吃很可能不孕！當時，蘿莉塔的想法是：「沒差啊！反正我又沒有一定要生小孩。」



此外，身邊的朋友陸續去凍卵，到去年，都還有朋友找她一起去，但蘿莉塔就是沒興趣，因為對她來說，人生並不非得要有小孩才圓滿。



「我跟你說喔，我們都有戴套耶！」蘿莉塔直言不諱地說，然而，寶寶卻仍不請自來！蘿莉塔甚至懷疑老公，是不是刺破保險套？但老公並沒有承認。



蘿莉塔困難重重的懷孕旅程



懷孕雖然讓蘿莉塔喜悅，但過程中卻充滿了披荊斬棘的各種挑戰......



1.肌瘤導致孕期出血



一直到產檢時照超音波，蘿莉塔才知道自己子宮長肌瘤。因為肌瘤碰撞到寶寶導致出血，所以剛開始懷孕的1～2個月蘿莉塔幾乎每週都找婦產科醫師報到，並且定時吃安胎藥。



好在肌瘤沒有影響胎兒，不過隨著寶寶正常的成長，肌瘤也跟著吸收營養而越來越大顆；懷孕初期透過超音波蘿莉塔總是看不到哪裡有肌瘤，現在是連她也能清楚看到肌瘤的位置。



2.疝氣、甲狀腺低下，胎位太低



訪問時懷孕4、5個月的蘿莉塔，體重已經增加了5、6公斤。她無奈的表示，和她差不多時間懷孕的朋友，現在才多1公斤！蘿莉塔本來就有甲狀腺低下的問題，雖然有吃藥在控制，但只要不運動就會胖很快。偏偏又遇到胎位太低的狀況，加上本來就有的疝氣問題，醫師提醒她不能走太多路！「現在整個人好腫喔！」蘿莉塔哀怨的表示。但小編其實看不出來胖在哪裡，只能說藝人的自我要求都不是凡人們所能體會的。



3.子癲前症也來參一腳！

體重增加太快，動作變得不靈敏，已經讓蘿莉塔直喊壓力好大，偏偏高血壓還來參一腳！本來就在服用甲狀腺低下的藥，加上子癲前症的藥，還有三不五時的補品，讓蘿莉塔感嘆，高齡懷孕真的好辛苦！但身旁的朋友卻還不忘繼續叮嚀她，每天還要喝牛奶和芝麻糊，不然寶寶生出來皮膚不會白，頭髮會太少！「我真的吃不下了！不要再逼我了！」蘿莉塔好氣又好笑的說。



要做羊穿前一天，緊張到睡不著！



產檢的時候，老公都會陪蘿莉塔一起去，「一定要叫他一起啊，因為產檢很貴！」像是前陣子剛花了3、4萬做羊水基因晶片，因為高齡，會希望能做更精細的檢查，幸好結果是正常的！



要做羊穿之前的蘿莉塔超緊張，因為身邊的朋友都跟她說，聽說會很痛！讓蘿莉塔緊張到前一天睡不著，當天更是怕到不行！好在醫師技術超好，只有肚子戳下去的時候感覺一點點痛，根本沒有想像中的可怕！



「妳今天很累？」「不是，是我今天還沒化妝！」



問蘿莉塔懷孕也照樣自信美麗的祕訣是什麼？「化妝！」蘿莉塔率直地說。她提到剛剛來攝影棚時，經紀人問她：「妳今天很累喔？」蘿莉塔回說：「不是，是我今天還沒化妝！（苦笑）」因為平常出現在經紀人面前時都是帶妝的啊，這天因為現場有化妝師會幫她化妝，所以沒帶妝來。



談到保養，蘿莉塔說起因為自己是油性肌，以前愛用水楊酸、A醇的保養品，偏偏現在懷孕都不能用了！醫師建議她改用基礎保養品就好，讓油肌的她好不習慣。除此之外，身體也因為擦妊娠霜而前所未有的長了痘痘！本來是擔心懷孕會長妊娠紋，除了肚子，還有胸部也會脹大又縮小，所以很認真地塗抹乳液，沒想到因此冒出了惱人的痘痘！



蘿莉塔的胎教是：看甄嬛傳，聽蕾哈娜！



「我喜歡看後宮劇，想說女兒應該也喜歡，我覺得是女生都要學習一些爭寵的技能，一旦遇到綠茶婊要知道怎麼應對！」蘿莉塔接著補充，「女生真的要有心機，可以是傻白甜，但是是要假裝的，然後在背後搞小動作！」說完蘿莉塔和現場的我們一起哈哈大笑了起來！「這樣應該可以算胎教吧？」



蘿莉塔也和寶寶一起聽音樂，聽的是蕾哈娜！「她之前挺著肚子照樣唱跳，真的很勵志！我希望寶寶以後要當像這樣的女生！」



人生第一次抱小孩，將是抱自己的寶寶



蘿莉塔的老公很喜歡小孩，喜歡的程度是跟不認識的小孩也可以玩得很開心的那種。然而蘿莉塔不同，她從來沒有抱過小孩，以前去看朋友的寶寶時，人家問她要不要抱抱看，她都會拒絕，除了對小孩沒有特別喜好，也擔心小孩容易受傷。沒想到，人生第一次抱小孩，將會是抱自己的寶寶！讓蘿莉塔既期待又害怕。



兩人的飯店之旅，沒有甜蜜只有連線



「我一直都比較想要女兒，我不知道這個時代生兒子要幹嘛？女兒都比較孝順，也比較有能力，還會照顧家裡，男生就一直打手遊！」講到手遊，蘿莉塔有一肚子苦水。



之前有一次老公約蘿莉塔去飯店，本來蘿莉塔以為，去飯店就應該共度歡樂的兩人時光。沒想到一到飯店，老公就跟說：「快點，連線了！」「不誇張！那次在飯店我們就連線一整天，什麼都沒有做！」蘿莉塔氣沖沖的說。

還有一次更讓蘿莉塔生氣！蘿莉塔因為腸胃炎去急診，肚子突然一陣痛，但要先批價才能打針，蘿莉塔就請老公幫忙先去批價，沒想到老公竟然回說：「等一下，我們現在要推塔了！」「我肚子爆痛，他居然先推塔！」蘿莉塔回憶當時仍氣得牙癢癢。後來是蘿莉塔自己去批價，「我希望他之後不會那麼白目！」



圖／嬰兒與母親雜誌提供 備受照顧是懷孕最幸福的事



除了愛玩手遊之外，老公多數時候是貼心的，蘿莉塔說，「我出門他都會開車接送，和朋友聚會時，也會主動詢問有沒有朋友需要幫忙接送。」除了老公之外，身邊的朋友在蘿莉塔懷孕期間也都對她格外照顧，像是錄影時會主動幫她拿便當，幫她提東西，約好要一起出門時也會特別安排車子去家裡接她，「我懷孕了之後，身邊的人都變得貼心，但不要再叫我吃芝麻糊了，拜託！」



＊文章出處請參考： 【嬰兒與母親】2023年5月號。