肝是沉默的器官！當懷孕碰上肝病 多方會診確保母嬰健康

【整理撰文／Fan 參考資料／衛生福利部雙和醫院、肝病防治學術基金會 圖片來源／Photo AC】

肝臟是沉默的器官！輕忽心態恐會讓病情更加重

從肝炎、肝硬化變成肝癌，這「肝病三部曲」其實與民眾的輕忽心態有很大的關聯！根據國民健康署調查，在已知自己有B型或C型肝炎的民眾中，仍有超過3成的受訪者未進一步就醫，其中近7成認為身體無大礙應該不需要（67.8％）、忘記就醫（17.8％）則占比近兩成，其餘原因則是沒有時間（8.3％）以及不知道應該要去看醫師（4％），調查結果顯示出民眾對肝病的認識與面對心態仍有提升空間。



雙和醫院消化內科主任陳明堯醫師指出，肝臟因沒有痛覺神經，號稱沉默的器官，只有主動進行篩檢才能發現問題，若民眾等到有明顯症狀出現，病情多半已進入嚴重的階段，千萬不要因為「身體沒有什麼症狀」就認為無所謂。



肝病的治療並不複雜與困難，定期回診搭配口服新藥，加上維持良好生活作息與飲食習慣，就能有不錯的成果，但關鍵在於民眾輕忽、不重視的心態，加上近來受疫情影響，對肝病的回診或相關諮詢都明顯降低，錯失及早發現及早治療的大好機會，而一連串的疏忽與輕視，也讓人生從彩色變成黑白。



孕期肝病分兩種，確實治療以保護母體與胎兒的健康

談到孕婦存在的肝臟異常疾病，可從兩部分來說，一種是本身就患有肝病的孕婦，另一種則是因懷孕才造成的肝臟疾病。



第一類，對於孕媽咪本身患有的肝臟疾病，常見的有B型肝炎、C型肝炎、肝硬化等。如果孕媽咪是B型肝炎帶原者，需再確認e抗原是否為陽性，如果是陽性，寶寶出生後不僅要注射B型肝炎預防針，還要追加B型肝炎免疫球蛋白，降低寶寶成為帶原者的機率。



而C型肝炎雖沒有預防針，寶寶透過母體傳染的機率是很小的，孕媽咪不用過於擔心。若是肝硬化孕婦，胎兒早產或死產的機率會比較高，最好與肝膽專科醫師共同會診，確保得到妥善的治療。



第二種，因懷孕而導致的肝臟疾病，主要有以下3種：



．HELLP症候群：算是子癇前症中的一種，倘若孕媽咪同時有高血壓與蛋白尿，又合併溶血、肝指數升高、血小板數目過低等，就會形成HELLP症候群，屬於婦產科中的高危險妊娠。這種病發生率很低，不到1％。



．妊娠急性脂肪肝：又名「妊娠性肝臟脂肪退化」、「妊娠性急性肝狀變形」，屬於一種懷孕後的急症，發生於懷孕後期中罕見卻嚴重的情況。目前發生原因不明，最常見的症狀包括厭食、噁心和嘔吐、上腹部痛，之後孕媽咪可能出現急性肝衰竭症狀，但僅少數人有黃疸。



．妊娠期肝內膽汁淤積症：此症狀發生率較高，但原因也不明，較常發生於懷孕晚期，於胎兒出生後會自行緩解。有時可透過超音波觀察到膽囊內膽沙堆積的狀況，多數媽咪會出現皮膚搔癢症狀，少數會合併黃疸，如情況不嚴重，醫師會開立止癢藥物供孕媽咪使用。



由於肝臟發生病變時，大多數人都是沒感覺的，這也凸顯出日常定期篩檢的重要性，如又是準備懷孕的女性，更是要多加留意自身情況，一般會建議在肝病控制良好的情況下再懷孕，但有時懷孕不一定是在計畫內，這時也要與相關醫師們配合，以確保妊娠順利。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年04月號。