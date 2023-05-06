迎接家庭新成員 倒數計時產前30天全攻略

【編訪撰文／Angela‧諮詢／國泰綜合醫院婦產科專任主治醫師 蔡亞倫】

「醫師！我肚子下墜感越來越明顯，一個晚上要起來尿尿好多次，肚子太大睡都睡不好，無時無刻腰酸背痛，到底何時能解脫呢？」「什麼時候該到醫院報到呢？聽說第一胎產程會比較慢，我可不想被醫院退貨。」「婆婆媽媽都說要多爬樓梯，但揣著一顆球爬樓梯，真是氣喘如牛累死我啦！」



產前，不論有無生產經驗的媽咪，總會有既緊張又期待心情，身體不適感也會越趨明顯，但蔡亞倫醫師為大家拍胸脯掛保證，當在產房聽到寶貝健康有活力的啼哭聲，立刻讓人瞬間忘卻懷胎十月的辛苦，沉浸在甜蜜回報中。



準媽咪身體面Get ☑

1.運動、按摩，增加骨盆會陰肌肉彈性

如果可以，相信許多媽媽都會希望選擇自然產，有些老一輩人說多爬樓梯有助好生，究竟是江湖傳言還是確有其理呢？蔡亞倫醫師表示，爬樓梯的原理其實是透過運動刺激骨盆腔底肌肉，透過下腹部肌肉連帶，也可使會陰肌肉保持彈性，透過鍛鍊使骨盆底肌與核心較有力，上產檯時較知如何控制身體力量。



除此之外，也可請先生協助做會陰按摩，先將指甲剪短、雙手洗淨消毒，必要時可搭配按摩油，以陰道為中心，朝肛門六點鐘方向，以三到九點鐘方向做為按摩範圍，透過按摩增加會陰肌肉延展，尤其針對骨盆腔過小、胎頭過大的產婦，可以降低會陰嚴重撕裂狀況。



要注意的是，不論孕媽咪是選擇爬樓梯運動或做孕婦瑜珈都要循序漸進，建議從懷孕中期胎兒穩定後就保持運動好習慣，每周保持150分鐘運動量，像是飯後散步30分鐘，或是皮拉提斯、孕婦瑜珈等輕度運動，都能達到鍛鍊肌耐力的效果，使產婦對自己的身體有自信，不僅可提升順產機率，產後體力恢復也較佳。



2.辨識產兆，落紅、破水趕緊醫院報到

對於採陰道自然產的媽咪，只要有任何東西從陰道流出來，不論是落紅或破水，就該馬上到醫院報到。正常情況下，當胎膜破裂、羊水流出也意味著胎兒已發育成熟、準備出生，若破水時間超過12小時以上，會幫孕婦施打抗生素以防感染，且必須在24小時進入產程。



而所謂落紅，則是指懷孕期間，孕媽咪在接近子宮頸口內側會產生一種類似栓子的黏液分泌物，其作用在於阻擋外來細菌進入子宮，一旦子宮開始收縮，子宮頸因擴張而變軟變薄，使得黏液栓子排出體外，因帶有血絲才被稱做落紅。



當落紅後，可能伴隨宮縮，頻率由緩至急，但每個人的速度不一，而讓許多孕婦聞之色變的「陣痛」則來自於子宮收縮，但必須是規則陣痛，才能讓子宮頸變薄、子宮頸口擴張，進而使胎頭下降，邁入生產過程，通常第一胎孕媽咪的收縮頻率須達三四分鐘、第二胎則約七八分鐘規律陣痛，才會入院待產。



3.子宮受傷、胎位不正宜採剖腹生產

當有特殊狀況，像是子宮曾受傷、罹患子宮肌瘤開過刀等孕媽咪，無法從陰道生產時，則需選擇剖腹生產，透過手術模式，切開腹壁與子宮壁，將胎兒從子宮中取出，此種生產方式比自然產產後需要花較長時間住院恢復。



蔡亞倫醫師提醒，若產前就已診斷出屬於高危險妊娠媽咪，包括前置胎盤、嚴重子癲症、胎兒不正或過大、骨盆狹小、多胞胎、心臟病合併心臟衰竭等或生殖道活動性疱疹等因素時，通常醫師會直接建議剖腹產。



此外，目前預產期的懷孕週數通常會抓40週，為了預防寶寶長太大，提高難產或胎盤鈣化風險，通常剖腹產會抓在38～40週期間進行，若是雙胞胎則會更提早至35～37週。



4.醫師：無痛分娩是世上最好發明

「無痛分娩是世界上最好的發明！」4個月前剛生產的蔡亞倫醫師，以親身經驗分享，無痛分娩一般建議在產程進入第二期「活動期」，由麻醉科醫師協助施打，「打下去之後，真的比較不會痛，但還是會有胎兒往下墜的壓迫感，作為產婦出力的參考依據。」唯一要注意的是，因無痛分娩是刺穿脊髓硬膜，有些媽咪身產完若有頭痛問題，可勇敢向醫師表達，若症狀明顯可採抽取自身血液並注射，幫助破洞處傷口癒合。



◎準媽咪心理面Get ☑

5.待產包備妥產褥墊、盥洗用品、衣物

因孕後期隨時都可能進入待產狀態，建議可在36週就提前備妥待產包，以免最後一刻才在收拾，更顯手忙腳亂。待產包所需項目包括證件類、孕媽咪產後用品、哺乳用品、寶寶用品4大類。



細項部分則包括爸媽雙方的身分證、健保卡、媽媽手冊、信用卡與現金；孕媽咪的產後用品則是產婦專用的產褥墊與夜用加長型衛生棉，因產後會開始排惡露，需要吸收量較大的衛生棉，建議不要選中央有凸起的，以防碰到傷口會疼痛；哺乳用品則包括擠乳器、哺乳內衣、溢乳墊、羊脂膏(保護乳頭)、出院衣物；寶寶用品部分則含紗布巾、包巾、手套、襪子、安撫奶嘴等，以及寶寶出院時的衣物。



6.提早安排大寶照顧，開心迎接手足

二胎媽咪雖然有過生產經驗，可降低緊張感，但待產期間心中難免掛念大寶，建議可事先安排，例如託付親人長輩代為短期照顧，或是乾脆挑選空間較大的月子中心房型，讓大寶也能同住，也可透過代替肚子裡的小寶送大寶見面禮，培養手足感情，蔡亞倫醫師表示，不論大寶小寶都是寶，媽咪要盡可能分攤照顧時間，降低大寶的被剝奪感，有助開心接納手足。



◎預防勝於治療面Get ☑

7.胎動感明顯減少，盡速就醫勿拖延

胎動減少或停止，通常代表寶寶狀況有異，包括胎兒缺氧、胎兒窘迫、嚴重臍帶繞頸打結、胎盤早期剝離或功能不良，羊膜感染等都可能導致，蔡亞倫醫師解釋，因臍帶屬於漂浮狀態，透過超音波雖能看到但不能用來診斷繞頸，若寶寶胎動明顯減少，可直接做胎心音監測，觀察是否有胎兒窘迫問題。



一般來說，孕媽咪若在飯後2小時內測不到10次胎動，或是整個早上、下午或晚上感受到的胎動次數較過去少一半以上，胎動停止屬危險警訊，胎兒心跳可能在24～48小時後停止，應盡速就醫，切莫拖延到下次產檢，以防胎死腹中憾事，建議平時可做胎動紀錄觀察。



8.高危險妊娠族，產檢應更謹慎評估

舉凡懷孕期間，血壓、血糖數值控制不佳、罹患妊娠糖尿病，或本身有甲狀腺疾病的媽咪，都算是高危險妊娠族群，蔡亞倫醫師特別提醒「媽媽本身狀況不好，小孩也不會太好」觀念，尤其甲狀腺屬於賀爾蒙類疾病，最怕引起甲狀腺風暴，另外諸如自體免疫力類型疾病像是紅斑性狼瘡，有些抗體會攻擊寶寶的心臟，婦產科醫師在20週左右開始會監控心律，通常也建議符合適應症之高危險妊娠媽咪可直接選擇剖腹產。



9.是否剪會陰，提早和醫師做好溝通

會陰是陰道與肛門口之間的軟組織，自然產過程中，寶寶頭部經過產道至陰道口，胎頭在產道過程中會發生擠壓作用，使得會陰撐開到像一張薄紙，若無保護措施(指會陰切開)，有7～8成初產婦會發生會陰裂傷，差別在於傷口裂法屬閃電型不規則狀，會增加縫合難度與美觀問題，且裂到周圍肌肉會提高傷口疼痛感。



西方人因會陰較長且多有運動習慣，肌肉延展度較佳，東方人會陰較短，較無運動習慣，導致肌肉彈性較差，是否剪會陰可和醫師提早做討論，切與不切各有優缺點，經產婦通常較有機會不剪，透過會陰按摩或伸展型運動幫助胎兒順利分娩。



◎準爸爸神隊友Get ☑

10.從陪伴支持，到引導正確用力方式

準爸爸雖然無法親身感受懷胎十月的辛苦，卻可當最佳神隊友，尤其最後助跑階段，更是扮演陪伴支持到引導正確用力方式的關鍵助力。建議可提早做功課，像是學習按摩，幫助另一半減緩疼痛不適，協助調整呼吸節奏，待產過程中也可準備有熱量、易消化食物讓準媽咪補充能量，並提醒補充水分與如廁。進入產房時，記得帶照相工具記錄感動瞬間，並協助醫護團隊，引導太太用正確方式用力，為另一半加油打氣。



蔡亞倫 醫師小檔案

學歷／台北醫學大學醫學系學士、台北醫學大學臨床醫學研究所碩士



經歷／美國賓州大學婦產科及母胎醫學超音波臨床研究員、美國賓州大學乳房影像中心臨床研究員、美國加州大學洛杉磯分校胎兒心臟超音波臨床研究員



現任／國泰綜合醫院婦產科專任主治醫師



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年04月號。