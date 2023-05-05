從甄嬛傳看流產-流產不一定有原因！也不是媽媽的錯！

【諮詢 ／烏烏醫師‧編訪撰文／江睿毓‧圖／Pexels】

過年期間的甄嬛傳馬拉松你也跟著重溫了嗎？甄嬛傳在很多人的心中有著百看不厭的舉足份量，但是會不會有人也以為流產這件事，真的是因為甄嬛沒有保護好自己而導致？



甄嬛傳透露的錯誤孕產訊息

別入戲太深了！這可是部以遠古時代～清朝為背景的宮廷劇，烏烏醫師提醒，古代因為沒有先進的醫療技術，不像現在可以用超音波看到胚胎，所以很多情況都只能推測！



錯誤1. 受到驚嚇就會流產？

劇中，富察貴人因為被貓攻擊而流產，甄嬛也因為群貓的襲擊導致早產！



懷孕期間的情緒本來就會有很多的波動，烏烏醫師表示，不管是等待檢查結果的緊張、胎動帶來的喜悅、對胎兒成長的擔憂、睡眠品質不好也會影響情緒……等等，生理的變化與角色的轉變，都可能讓孕媽咪有較多的情緒起伏。



別再說孕婦就不能有太大的情緒！這一切表現都是正常的！重點在於找到抒發的方式及管道，可以與準媽媽們交流，和家人好友分享想法，或者運動也是梳理情緒的一種方式，把心力放在照顧好自己。



錯誤2.因為罰跪造成小產？

華妃趁著皇帝、皇后不在宮中，處罰懷孕的甄嬛在烈日下罰跪，因此造成小產。



罰跪的影響在於維持同一個姿勢太久，以及孕婦不能太累，這樣的理論也很不科學。烏烏醫師認為，現在有很多上班族也是經常久坐，也有一些工作是需要付出比較多勞力，並不代表孕婦都不應該從事這些行為。



流產跟孕期媽咪的活動沒有關係！孕期如果有比較不良的行為如久坐、久站等，會建議孕媽咪做改善，適時地改變姿勢、進行舒展是必要的，但這並不是造成流產的原因。



錯誤3.麝香害小主們流產？

華妃因為歡宜香裡含有的麝香而難以有孕，宮中眾多小主因麝香造成流產。



除了麝香之外，劇中也提到紅花，這兩種都是現在常見於異國料理的食材，或作為香水之用。一般來說，偶而吃或聞到它，都是不用擔心的。



烏烏醫師認為，古代人多數很年輕10幾歲就生產，流產的比例一定比現在低很多，那樣的時空背景下更容易讓人認為流產是特殊狀況。然而事實上，流產很常見，也很平常，更沒有任何醫學證實流產跟媽媽的食衣住行有關。



流產是自然淘汰的機轉

如果你對流產的印象還停留在「是不是媽媽哪裡沒注意到？」「太晚去找醫生了？」，是時候Update了！不是所有流產都可以找到原因，也不會是媽媽的責任，流產就是一種自然淘汰。



胚胎不正常是主因

「是我哪裡有問題嗎？」、「我是不是該再做什麼檢查？」受到傳統觀念的影響，很多媽媽仍舊因為流產而自責。流產常見的發生時機在懷孕前3個月，發生的原因絕大多數是胚胎的不正常。烏烏醫師說明，細胞在剛開始發育時，出現越嚴重的異常就越容易停止生長，越容易被淘汰。



此外，若子宮腔內有狀況如子宮中隔、胚胎著床在肌瘤位置、子宮腔內曾經沾黏，或是媽媽本身黃體功能不足、免疫系統的疾病等也會造成流產，不過這些疾病因素相對少見。



發生機率約20%

流產的定義是懷孕20週以前終止的妊娠。一種情況是在超音波的檢查下，發現胚囊停止發育、一直沒有長大，於是透過藥物或手術排出，可以說是計畫性的流產。另一種情況則是還沒檢查、甚至還沒發現懷孕之前，就已經出血流掉了。流產的發生機率約為20%，而且越來越高，主要原因在於晚婚與晚產。一個器官使用久了本來就會老化，尤其是卵巢。烏烏醫師提醒，如果心裡還沒有將之視為常態，就會想去追究原因。



不一定有徵兆

肚子痛、出血可以說是最簡單卻也最粗糙的流產徵兆。烏烏醫師表示，但造成肚子痛或出血的原因很多，也不是有這兩樣徵兆就會流產。



以出血為例，子宮內本來就佈滿血管，一個胚胎要長大需要很多血管的支撐，初期胚胎著床可能會流血，子宮頸微血管破裂或長息肉都可能流血。肚子痛、出血或不舒服的時候，找醫師確認是最安心的方法。



另外，有一半的流產是前面提到的第一種狀況，在超音波檢查下看不到心跳，這種就完全沒有徵兆。



烏烏醫師再次強調，流產的多數原因是胚胎的不正常，不是因為媽媽做了什麼，這是我們的義務教育沒有告訴我們的事，反觀日本的媽媽手冊就清楚說明了流產有一定比例且經常找不到原因。



丟掉自責與罪惡心理

孕婦就應該多休息、吃好睡好、少往外跑……，旁人的過多要求與期待，讓孕婦彷彿孫悟空被緊箍咒控制，頭痛不已、動彈不得！不論你處於孕期，或面臨流產，都請甩掉那些不該屬於你的包袱，透過以下3個方式與自己正向對話。



儲備戰力！補充孕產知識

懷孕時，身體跟子宮就是提供胚胎養分，寶寶等於是借住在我們的身體裡，我們可以改變他的東西不多，烏烏醫師表示。包括流產這件事，醫學再進步仍有它的侷限，流產除了機率高，也不是我們可以控制或改變的，胚胎若停止生長，就是一種自然淘汰。



準備懷孕前、懷孕中隨時補充自己的孕產知識，當心中有了準則，在面臨問題或選擇時，就不會人云亦云、輕易被他人洗腦，穩住立場同時也是保護自己的一種方式。



把注意力拉回自己身上

孕期最要著力的就是把自己的身體和心靈都照顧好，先把這個階段的自己照顧好了，才有辦法用心照顧生出來的寶寶。準媽媽如果在懷孕過程中就充滿罪惡感，覺得吃什麼、做什麼都因為肚子裡的寶寶而受到限制，在這孕期9個月就已經感覺精疲力盡，產後很可能成為沒自信或充斥負面情緒的媽媽。



孕期把注意力拉回自己身上，烏烏醫師提醒，這個時候身體會有各種的改變如孕吐、脹氣、抽筋、腰痠背痛……等，學習紓解症狀並讓自己放鬆的方法，才能讓孕期不總是擔憂與罪惡，而是更多的喜悅。



順應身體的狀況作調整

不同國情與文化的差異下，社會對於孕婦的標準有著天壤之別！烏烏醫師分享，他的一個朋友之前在捷克懷孕生產，他們的標準是：懷孕的時候不要繼續喝酒就很棒了！



孕婦不是易碎物！烏烏醫師認為，即使懷孕了，我們還是可以保有原來的自己，順應身體的狀況作調整就好。懷孕期間身體會遇到比較多的挑戰，這剛好是一個時機點，孕媽咪可以趁此時把自己調整為更好的狀態，比如改正熬夜的習慣，或吃得更健康等，前提是為了自己好，而不是成為他人眼中的標準孕婦。



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年4月號。