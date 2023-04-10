恭喜懷孕 迎接新生兒！ 準媽媽一定要準備好的5件事

正常懷孕的情況下，6～7週可以看到胎兒的心跳，12週左右，媽媽就會拿到孕婦手冊，也意味著從此刻開始你已具備準媽媽的身分！下面5件事，你做好準備了嗎？

1.選擇合適的婦產科醫師

選擇一個能和你互動良好的婦產科醫師，陪伴你度過這重要的280天，絕對是孕期第一大事！



專業是基本，態度是關鍵

從準備懷孕開始，多和身邊有懷孕、生產經驗的親朋好友交流，口碑有一定的參考價值，報章雜誌和網路評價也可參考，不必有名醫或大醫院的迷思，最主要的還是自己實際與醫師的接觸與溝通。選擇一個會耐心解答你問題、和你互動良好的專業婦產科醫師，以及能讓你沒有壓力、舒適看診的所在，無論在身體或心理上，都能在媽媽的孕產過程中大大加分。



產檢時別忘了攜伴參加

理想的產前檢查次數為15次；在7個月（28週）前，每月產檢一次；7到9個月（29～36週），每二週產檢一次；36週以後，每週檢查一次，高危險妊娠或妊娠併發症的孕婦，視其情況增加產檢次數，以確保胎兒及母親的健康。產檢時不妨帶著準爸爸一起去，可以讓另一半了解你的狀況，同時讓他意識到這不是你一個人的事。



必知！醫療機構不同分級

準媽媽如果有內科疾病史或屬於高危險妊娠，務必和醫師進一步討論，了解是否需要至醫療資源更充沛的大型醫院就診。



•醫學中心：擁有最先進的醫療設備與技術，也有更專精的次專科。



•區域醫院：比地區醫院規模更大、科別與專業人員更齊全。



•地區醫院：比較像社區內的醫院，設有病房，有的專長某一科，有的多科。



•基層診所：普遍存在社區中，規模小，設備、人力較為簡單。



2. 認識預產期、流產與早產

迫不及待想要推算寶寶的出生日期！然而關於流產或早產的可能，也要先吸收相關知識，提早一步做好預防。



寶寶的預產期計算與調整

以懷孕週期40週為基準，計算預產期有兩種簡易計算方式：



•「加7減3」：日期加上7天，月份減去3個月。



•「加9加1」：月份加上9個月，日期加上1週。



但由於每個人的月經週期不同，受精卵著床的時間也有差異，所以婦產科醫師會在12週左右依胎兒的大小再次調整預產期。



流產機率隨著年齡上升

一般而言，早期流產的發生率約為10～15%，且會隨著年齡及流產次數的增加不斷上升。然而只要在孕期小心謹慎、定期就醫檢查，就不需過度擔心！



造成早期流產的原因中，初福傑醫師說明，以胎兒染色體異常佔的比例最高，約為60%，其餘則為內分泌疾病（糖尿病、甲狀腺）、抗磷脂綜合症、遺傳性易血栓症，及自體免疫疾病所造成。



早產的預防比治療重要

發生在孕期20～37週的生產，稱為早產。懷孕期間除了保持良好生活習慣，維持愉悅的心情之外，定期的產檢也有助於預防早產，尤其是高危險群的孕婦，更應隨時提高警覺，以降低早產的風險。



3.兼顧工作與適度調整

大多數的職業婦女懷孕時仍繼續工作，甚至上班到生產的那一天。然而不論你的職業是哪一行，可能都必須減輕工作量。



關照孕期中工作的自己

懷孕期間，如果可以最好把每日的工作分量減少，不論在工作場所或在家，做事都要記得慢慢來，不急迫。如果是特別累人的工作，建議和同事擬定在懷孕期間可能擔負工作的先後順序。假如工作性質必須長時間站立，要適時坐下來休息。如果工作是整天坐著，就要記得三不五時站起來活動。



可能有的職場風險

如果你的工作有下列的風險，請告知醫師，並和醫師討論可行的調整方案。



•可能接觸化學品或有害物質。



•有強大噪音或極度高溫、低溫的環境。



•操作工業機具，機具會震動而且需要用力氣操作。



•重複動作，如工廠中組裝的工作。



•需長時間站立的工作。



•有日夜班更換的工作。



•工時太長，超過8小時。



懷孕12週開始持續運動到產後

懷孕期間最明顯的變化是體重的增加和重心的改變，進而導致脊柱前凸和負重增加，有超過60%的孕婦會出現腰痛的症狀。初福傑醫師指出，孕期仍要維持適度的運動，增加肌力與心肺的耐力，可以改善腰痛的不適，也能幫助體重的控制及增加陰道生產的成功率。從懷孕12週之後就可以開始運動持續到產後，散步、飛輪、跳舞、有氧運動、伸展運動以及適量的重量訓練，都是適合孕婦的運動選項。



4.不能忽略的孕期營養與健康

你吃了什麼，胎兒就跟著吃什麼！孕期均衡營養的攝取，不僅保護母親的健康，也為孩子奠定良好的健康基礎。



準媽媽的飲食守則

•均衡攝取六大類食物：全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類。



•豆魚蛋肉類不可少：以獲得足夠的蛋白質、鈣質及鐵質。



•蔬菜和水果要充足：從中獲取纖維質、礦物質及維生素。



•適度享受陽光：日曬之外也可多食用富含維生素D的食物。



•使用營養補充劑：貧血及懷孕後期的孕婦和哺乳孕婦可補充維生素B12補充劑。飲食攝取不均衡可使用綜合營養補充劑。



特別注意葉酸、碘、鐵及維生素D的攝取

•葉酸：每日建議攝取量為600微克，含量豐富的天然食物如深綠色蔬菜、豆製品和肝臟。



•碘：每日建議攝取量為200微克，烹調時可選用加碘鹽，每天不超過6克，並適量攝取含碘食物，如海帶、紫菜等海藻類蔬菜。



•鐵：每日建議攝取量為15毫克，至懷孕第3期（妊娠29週以上）則需增加至每日45毫克，富含鐵的食物如紅肉、深綠色蔬菜、豆類（豆干、豆腐）等。



• Vit D：每日建議攝取量為10微克，主要經由陽光曝曬於皮膚上產生。若無法透過日曬攝取，則建議多食用魚、蛋、乳品及蕈菇類（黑木耳、香菇）來補充。



5.了解生產方式與生產費用

生產方式沒有哪一種比較好或比較不好，只要經醫師評估，選擇對胎兒與母親都好的方式生產，安全是大前提。



透過自己的力量自然產出寶寶

優點：自然產後不論體力或傷口都恢復較快。生產後傷口較不痛，可立即進食，併發症少。經產道擠壓，擠出肺部的羊水，對寶寶的呼吸會比較好。



缺點：生產中的變數比較大，萬一難產有可能改採剖腹產。產後尿失禁、陰道鬆弛與脫垂的機率較剖腹產高。



費用：自然產較少自費醫材，除了減痛分娩外，生產費用為健保給付。



經由手術剖腹取出子宮中寶寶

優點：剖腹產可以先預約好生產時間，也沒有自然產過程中的突發狀況。不會感到生產疼痛，陰道不會受到影響。



缺點：手術後有器官沾黏與麻醉的風險，產後恢復得比較慢、傷口比較大、比較痛，也較易留疤。



費用：除了健保給付外，自費醫材較多，例如：防沾黏醫材大約1萬5千～2萬元不等、術後自控式止痛則大約6～8千元。



採訪／江睿毓、圖／pexels



初福傑

現任：台北長庚紀念醫院婦產科醫師

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年3月號。