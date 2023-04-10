小芒果驚喜報到！簡廷芮意外達成人生計劃：幸福的模樣由自己決定

在晚婚、晚育逐漸成為趨勢的時代，從小憧憬婚姻的簡廷芮卻一直渴望在30歲前結婚生子。和先生預料外的戀情、無預警到來的二寶、貼心的公婆使她意外達成目標，將憧憬的家庭生活化為現實。一起來看看她如何維繫家庭以及一家四口的生活趣聞吧！

在《我的少女時代》因飾演「陶敏敏」一角而被譽為「最美校花」的簡廷芮2020年與先生「朋友變情人」閃婚後，隔年誕下掌上明珠小蘿蔔。本打算復工拍戲，沒想到二寶比原定計劃提早到來，讓她被迫趕進度，提前升格二寶媽。



30歲前想生完小孩！二寶是最棒的禮物

30歲以前一定要達成的目標是什麼呢？擁有自己的房子？來一趟說走就走的旅行或在工作上小有成就？簡廷芮的答案是：「擁有自己的家庭」。受幸福的原生家庭影響，她從小就憧憬婚姻，計劃要在30歲前結婚、生完小孩，更為此與希望她晚點結婚的媽媽討價還價。「因為我不希望和孩子差太多，現在陪玩都覺得好累，要趁有精力趕快生。也希望年齡相近，可以成為孩子無話不談的朋友。」她大方解釋，還透露自己曾經天真地想要生3個，結果只是一個就快招架不住，忍不住感慨以前的媽媽好偉大。在30歲踩線報到的二寶雖然打亂了媽媽的復工計劃，卻意外讓媽媽完成了生育計劃。而且在簡廷芮30歲生日照超音波時，二寶還將自己與卵黃囊吸收成像愛心的形狀，讓媽媽一秒被浪漫征服，直言這是去年「最棒的禮物」。



產後減重秘訣：綁肚子、控制飲食

都說「老大照書養、老二照豬養」，第一胎僅胖了7公斤的簡廷芮，第二胎足足胖了15公斤。她笑稱，第一胎能控制體重，其實全賴她的媽媽與她打賭孕期一定會胖超過10公斤，不服輸的她才有了動力。「結果後來沒人敢跟我賭了。」她坦言這胎因此吃得比較放肆。



話雖如此，拍攝當日的簡廷芮早已恢復窈窕身材，完全看不出是個二寶媽。她大方分享自己減重的秘訣是綁肚子和飲食控制。在月子中心時，她會請專門的阿姨從睡前幫她綁肚子一直維持到隔天，幫助恢復身型。「而且綁這麼緊，應該對食慾也有影響吧。」她幽默地說。其他則全靠控制飲食：少吃一點澱粉與晚餐、一週只有一天吃垃圾食物、補足營養。不特意節食的情況下，在月子中心就整整瘦了7公斤！



兒子都是臭臭的？男寶、女寶差很大

上胎生了個女娃，又從小在女生宿舍長大，簡廷芮回想得知二寶性別的那刻，忍不住表示：「一開始覺得蠻奇怪的，沒辦法想像。」直到小芒果出生後，才發現兒子、女兒真的差很大。從前就愛吸女兒的奶香味的她，在聞兒子時驚覺：「怎麼這麼臭？」簡廷芮笑說，自己甚至擔心到發文問網友，結果發現幾乎9成以上的網友媽媽表示兒子就是臭臭的，才讓她安心不少。



常和女兒穿著親子裝出門的簡廷芮也抱怨兒子連衣服都難買很多。女兒小蘿蔔的衣服不但有配好的套裝，配件還有髮箍、手套、蝴蝶結等諸多選擇，款式又很漂亮，怎麼搭都很可愛；到了男寶這裡，款式和搭配物件都選擇超少，穿搭功力深厚如簡廷芮，也是巧婦難為無米之炊。



順應一打二生活 月嫂是最佳神隊友

除了性別上的差異，她直言，大寶和二寶的性格也差很多。由於老大小蘿蔔是個難得的天使寶寶，簡廷芮為此很擔心「老大是天使寶寶，老二就會是惡魔寶寶。」的說法成真。果然，比起好帶又好睡的姐姐，弟弟從月中回家後還是3、4小時就會起來，而且比姐姐更黏人、愛討抱。所幸二寶3個多月大也能睡到12個小時，讓她慶幸地笑說：「雖然不是天使，但也不到惡魔的程度啦。」



不過能順利適應二寶媽的生活，簡廷芮認為月嫂居功至偉。她不誇張地表示，有一次家裡月嫂請假，她就被喝奶、拍嗝都超慢的二寶折磨到整天沒睡到覺。所以，更建議媽媽們從月子中心回家後一定要再請個月嫂來幫忙調整孩子的作息，輔導、幫助媽媽度過新生兒剛回到家最難照顧的時段。



為吸引關注 大寶賣力表演

愛討抱的小芒果一到來就分走簡廷芮不少精力，「我還不敢讓他哭太久，因為醫生說男寶寶要小心疝氣。」她無奈表示，女兒小蘿蔔還因此吃弟弟的醋，即使事前以弟弟名義準備禮物都不管用。只要有人抱起弟弟，小蘿蔔就會大哭、尖叫，直到自己也被抱起來；或是打弟弟、偷搶弟弟奶嘴吃。為了吸引大人的注意力，更使出渾身解數，有人抱起小芒果，她甚至會在旁邊用「眼神死」 的表情邊跳舞邊哀怨看著抱弟弟的人，可憐又可愛的樣子，讓媽媽都忍不住噴笑。不過心疼女兒的她，還是會把兒子交給月嫂照顧，抽出更多時間陪女兒。在循循善誘下，小小叛逆期的女兒如今也漸漸適應弟弟的存在，還會餵弟弟吃嘴嘴、拍拍安撫弟弟，進步不少，讓簡廷芮大感欣慰。



虧老公是女兒傻瓜！兒子、女兒差別待遇

令人意想不到的是，外表甜美溫柔的簡廷芮，其實在教養上反而是扮演黑臉的角色。她笑虧，因為老公對女兒完全沒轍，即使小蘿蔔處於歡起來很可怕的2歲時期也從沒有罵過她，耐心程度讓她都忍不住吃味。偶爾老公忍不住怒氣，還會特意來叫醒簡廷芮去處罰孩子，讓人啼笑皆非。然而這位女兒傻瓜面對兒子時完全是兩幅面孔。好幾次兒子哭鬧時，她要求老公接手哄娃，結果老公反而對兒子說：「男子漢不要再哭嘍，男孩子要獨立一點。」差別待遇的程度把簡廷芮都氣笑：「他真的很壞，嬰兒哪聽得懂啊！」深感兒子可憐的媽媽，為了平衡先生的偏心，對小芒果會更有耐心。「所以真的不是媽媽比較愛兒子誒，是因為爸爸先太過偏心啦。」她笑說。



兩代教養有差？開明的公婆化身可靠後援

已經升格二寶媽的簡廷芮，受許多過來人媽媽的薰陶，也成為了一個臨危不亂的媽媽。「我覺得提前做功課，當下才不會手足無措或做錯決策。」她表示不僅自己會針對害怕的狀況提前預習，甚至會主動跟家人分享這些資訊。



雖然一開始曾面對公婆與自己育兒觀念以及方式有差異的衝突，但幸好公婆都很開明，溝通後都願意接受。在疫情爆發期間，公婆甚至主動請纓過來幫夫妻倆帶小孩，「他們不是陪玩而已喔，是連洗屁屁、洗澡都沒問題的。」簡廷芮大讚。被問及與公婆一起住會不會不自在，她搖頭表示：「公婆都不會過多干涉，也不是住同一層樓。」一家人相處得超級融洽，她直言要感謝公婆願意配合與包容。父母與公婆都是自己強而有力的後援，讓簡廷芮的育兒生活輕鬆了不少。



用溝通建立夫妻的連結

美好的家庭核心是穩定的夫妻關係，與先生結婚2年，至今先生還是維持著每個月送花的習慣。「其實他平常很健忘，但送花這件事即使我忘記他都會記得，讓我很好奇他可以堅持多久。」有時候兩人吵架，剛好碰到送花的日子，瞬間就會讓簡廷芮消氣不少，她調侃道：「這可能就是他的計劃。」



但簡廷芮也笑說：「日常中有很多瑣事，其實偶爾還是有看對方不順眼的時候。」尤其二人世界多出孩子後有更多的意見分歧，能夠維繫婚姻與家庭的穩定，全賴夫妻倆都願意溝通。她提醒，如果有分歧卻放置不理，即使當下能夠粉飾太平，日後也會再因為相似的理由而吵架。



認清自己！幸福的模樣自己定義

有貼心的老公、開明的公婆，以及一對可愛寶寶，婚姻生活令人稱羨的簡廷芮卻不打算把注意力都放在小孩與老公身上。目前她計劃1歲半就讓孩子去上學，讓在家悶到發慌的孩子可以接觸同齡人，在與他們的相處中學習人際關係與分享。同時，也讓媽媽可以鬆綁，恢復工作。「我認為可以持續成長的話，心理狀態也會比較健康。」但她也表示每個人都有不同的選擇與計劃，只要能夠認清自己、不要強迫自己，其實媽媽們可以自己定義幸福的模樣。確認了目標才有行進的方向，能夠達成人生計劃，將憧憬的家庭生活化為現實，除了幸運之外，也許還要歸功於簡廷芮清晰的自我認知。



採訪／林雁、圖／嬰兒與母親雜誌提供



攝影／壹加壹攝計 立楊



親子裝造型／簡廷芮



服裝／Greenpea、Bisou Bisou Store



飾品／Les Nereides



髮型／Jun tsai



化妝／Aga Chen（BACKSTAGE STUDIO）



掛曬童裝／Mamas & Papas



＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年3月號。