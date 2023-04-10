不可不知的產檢大魔王 妊娠糖尿病篩檢全解析

為確保母嬰健康，衛生福利部將妊娠糖尿病篩檢從自費納入補助範圍。這項被許多孕媽咪視為產檢大魔王的關卡，須忍受8小時空腹飢餓，在5分鐘內喝下75克葡萄糖水，並於1、2小時後各抽一次血，因此疾對母嬰安危影響甚鉅，及早發現才能及早因應治療，降低風險。

根據國健署資料統計，超過8萬名孕媽咪做妊娠糖尿病篩檢，初步發現異常率達18%，換句話說，平均每5～6位孕婦當中，就有1人罹患妊娠糖尿病，比例之高，成為無法忽視的母嬰健康危險疾病之一。

七大高風險族提高警覺

「醫師，我明明不愛吃甜食，也保持運動習慣，為什麼會罹患妊娠糖尿病？」陳穎中醫師透露，臨床上，有不少孕媽咪得知自己罹患妊娠糖尿病，第一反應總是一頭霧水，甚至開始追根究柢是否為生活、飲食習慣所導致。



事實上，懷孕會導致體內賀爾蒙改變，可能造成胰島素敏感度降低，進而產生血糖代謝阻抗，提高妊娠糖尿病風險。國際研究文獻指出，妊娠糖尿病盛行率約介於2.6～35.5%之間，其中肥胖、身體質量指數（BMI）≥25、一等親屬為2型糖尿病、曾生育超過4000克巨嬰、已知葡萄糖代謝失調、有多囊性卵巢與妊娠糖尿病既往史等7大族群皆屬於高風險族，尤其需要提高警覺。



併發症恐危及母嬰安全

陳穎中醫師強調， 妊娠糖尿病是婦女在懷孕期間被檢測出的葡萄糖耐受不良的狀態，涵蓋孕前糖尿病與妊娠糖尿病2大類。妊娠糖尿病患常見症狀包括頻尿、口渴、疲倦、陰道及泌尿道反覆念珠菌感染、視線模糊與視力不良，與傳統糖尿病「吃多、喝多、尿多」3多症狀頗為相似。



「妊娠糖尿病不容易和第二型糖尿病區隔，甚至在孕期中也不易察覺自己有妊娠糖尿病症狀。」陳穎中醫師建議，孕媽咪在第24～28週期間建議都要接受妊娠糖尿病篩檢，保護自己也保護寶貝健康。



由於懷孕期間，母體過高的血糖會通過胎盤進而影響到胎兒，罹患妊娠糖尿病且控制不佳的孕媽咪，可能造成胎兒過大、肩難產、新生兒低血糖、黃疸，甚至是胎死腹中風險；對母體來說，除了會提高剖腹產機率，亦會增加孕婦罹患妊娠高血壓、子癲前症及產後發生典型糖尿病之風險，機率是一般人的7倍之高。



檢測流程過五關斬六將

妊娠糖尿病會對孕媽咪和寶寶會造成一輩子的健康影響，臨床上婦產科醫師會將孕媽咪分為3大類，第一類為妊娠前已確診為糖尿病患者，建議自懷孕開始密切追蹤監測血糖並進行血糖管理；第二類為妊娠前未確診為糖尿病孕婦，但本身為肥胖或超重，合併一項或一項以上高危險因素，建議於第一孕期就可進行血糖篩檢，若早孕期血糖篩檢正常，建議在妊娠 24～28 週內重覆進行血糖篩檢，若上述兩類皆不符合，則為第三類，同樣建議在妊娠 24～28 週進行篩檢。



陳穎中醫師表示，目前檢查方式，較被廣泛運用的是使用一階段75公克，2小時口服葡萄糖耐受試驗，檢驗前需隔夜禁食 8 小時，先抽取孕婦空腹的靜脈血液，之後在 5 分鐘內口服含 75g葡萄糖液體 300 ml，接著再抽取孕婦口服葡萄糖液後 1 小時及 2 小時的靜脈血液。



這個被許多孕媽咪口耳相傳的「大魔王」產檢關卡，不僅測試前得先忍耐飢餓8小時，又必須再短時間內引用高濃度糖水，有些較為敏感的孕媽咪可能因噁心感導致嘔吐，部分孕媽咪會加入些許檸檬原汁或無糖氣泡水，使口感較易服用，但陳穎中醫師直言：「即使是檸檬還是有含微量糖，不論是加入含糖添加劑或加水稀釋葡萄糖液體，都有可能會影響檢驗結果，即便影響不大，還是建議遵循葡萄糖耐受試驗指引。」



飲食控制＋運動做預防

在經歷有如過五關斬六將的血糖檢驗後，若3次抽血中有任何一項高於以下標準：空腹血糖大於92mg/dL且小於126mg/dL、1小時血糖大於180mg/dL、2小時血糖大於153 mg /dL且小於200mg/dL，則被診斷為妊娠糖尿病；若是懷孕前就已經診斷為糖尿病，或是空腹血糖就高於126mg/dL，2小時血糖大於200mg/dL，則被診斷為孕前糖尿病。



由於妊娠糖尿病的治療目的在於控制妊娠期間的血糖值，以降低母親及胎兒發生併發症之機率，陳穎中醫師強調，妊娠期間血糖控制的目標分別為空腹血糖值 < 95mg/dL，且餐後1小時血糖值< 140mg/dL，或餐後 2小時血糖值 <120mg/dL。



目前現有治療方式包括合理的營養攝取、適當運動與藥物治療。妊娠糖尿病媽咪的每日碳水化合物攝取量占總熱量 40% ~ 50%，宜選擇低升糖指數食物，避免食用蔗糖等精製糖類，蛋白質攝取量則占每日攝取總熱量的 20%，脂肪攝取量占每日攝取總熱量的 30%~40%。



由於運動可降低妊娠期基礎胰島素阻抗作用，建議一週運動3至4次，孕媽咪可選擇中等強度的有氧運動，如步行，游泳等，一次30分鐘，達到有點喘狀態即可；至於藥物治療方面，包括口服降血糖藥以及胰島素治療，建議尋求內分泌科醫師或婦產科醫師協助，和醫師充分配合治療方案並自行密切監測血糖。



有鑑於妊娠糖尿病影響甚鉅，在婦產科診間，不少潛在高危險群媽咪總會追問有無可能做到事前預防？對此，陳穎中醫師表示，最佳方法仍是飲食控制搭配運動，另可適量補充肌醇、維生素D等。



採訪／Angela、圖／嬰兒與母親雜誌提供



陳穎中

學歷：天主教輔仁大學醫學院醫學系

經歷：二林基督教醫院婦產科主任、彰化基督教醫院基因醫學部研究醫師

現任：光田綜合醫院婦產部主治醫師

＊完整文章內容請參考： 【嬰兒與母親】2023年3月號。