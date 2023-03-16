夫妻協力！面對「非常時期」5件事搞定 新手爸媽不慌亂

【採訪撰文／江睿毓】

因為沒有事先準備，突然面臨時就會慌亂！下列5件事，提早在寶寶出生前先拿定主意，可以穩定軍心，減少新手爸媽手忙腳亂的情形！

1、要給寶寶喝母乳還是配方奶？

嬰兒出生後的第一口食物，當然是來自母親的初乳最好！哺餵母乳時請媽媽放輕鬆，需要時讓配方奶來幫忙，也是可以的。

母乳是嬰兒最佳的營養來源

如果可以，哺餵母乳會是較好的選擇。江明洲醫師表示，母乳富含新生兒發育所需的全面營養，易於消化吸收，更提供天然抗體，能幫助寶寶增強免疫力，奠定好體質，並降低過敏發生的機率。此外，哺餵母乳可以增進親子的感情連結，對媽媽來說還有消耗熱量，幫助身材恢復的好處。

母乳很棒！配方奶也可以

母乳很棒，但如果母乳量不足，可使用配方奶。喝配方奶的寶寶跟喝母乳的寶寶在發育上並不會有差距。如果母乳量不足或是生活習慣等因素，在需要的情況下，搭配使用配方奶，或許可以幫助媽媽減輕壓力，畢竟先有快樂的媽媽，才能養出快樂的孩子！

【BOX】不適合哺餵母乳的狀況

•若媽媽患有以下疾病：人類免疫不全病毒（HIV）反應陽性或愛滋病（AIDS），人類Ｔ細胞白血球第一型病毒HTLV-1感染，使用抗癌症藥物，使用放射性同位素物質，藥物濫用，尚未接受治療且仍具傳染力的結核病，則不適合哺餵母乳。

•若寶寶為代謝性異常疾病：如半乳糖血症、胺基酸代謝異常等，需使用特殊配方奶。

2、寶寶睡眠訓練何時進行？

嬰兒的睡眠型態和成人不同，在6個月大前，睡睡醒醒的狀況都很正常！新手爸媽做好輪流接棒的準備了嗎？

寶寶睡眠型態的變化

新生兒的睡眠總時數很長，吃飽睡、睡飽吃是他們的生活寫照，一天約有16～20個小時都在睡覺，有多次的片段睡眠，而且白天睡覺的時間幾乎和晚上一樣長。基本上3個月前的寶寶還沒有日間與夜間睡眠的差別。隨著大腦內的松果體逐漸成熟，3個月後的寶寶白天睡眠會逐漸減少，醒著的時間變長，晚上的睡覺時間相對拉長。

開始睡眠訓練的時機

寶寶的睡眠訓練在還沒有滿月前不建議開始， 江明洲醫師提醒，至少在寶寶2個月後或5公斤以上時才可以考慮。當寶寶剛好有不用夜奶的情形，晚上沒有起來哭，此時是最佳時機，可以開始進行睡眠訓練，逐漸減少夜奶的行為。

建立固定的睡眠儀式

睡眠儀式以溫和的活動為主，建議在固定的時間以同樣的順序進行重複的事項，例如洗澡＞餵奶＞媽媽哼歌＞身體按摩＞睡覺。規律、可預期的睡眠儀式，可以幫助寶寶感覺安心且放鬆身心，讓寶寶的生理與心理都為睡覺做好準備。

睡眠儀式沒有特定的標準與形式，需要父母慢慢地陪伴孩子養成習慣，這段睡前儀式，不僅能建立寶寶良好的睡眠行為，也是親子能專注彼此的溫馨時光。

3、當寶寶哭不停......

聽到寶寶的哭聲，新手爸媽一定會感到緊張，這個時候先讓自己冷靜，再來處理問題，不用想著一定要馬上讓他不哭，稍微哭一下沒關係的。

找出寶寶哭鬧的可能原因

跟著以下步驟來檢查，是否是這些因素讓寶寶感覺不舒服，因此哭鬧不止。

1.觀察寶寶身邊的環境，是否有太大聲響，溫度太冷太熱，燈光太亮？

2.打開尿布檢查，尿布是否濕了？屁股是否有尿布疹或紅疹？

3.回想上一餐喝奶的時間，距離現在是否已經超過2.5～3小時？

4.打開寶寶身上的衣物做全身檢查，是否有哪裡不尋常？

5.量體溫，檢查寶寶有無發燒？

6.會不會是腸絞痛？

【BOX】腸絞痛小知識

腸絞痛好發於1～3個月內的寶寶，發生原因目前仍不明，發生時間大約在傍晚。評估標準為：每天持續哭3小時以上、每週至少3次、維持１週以上。通常寶寶3個月大以後就不會再有腸絞痛。

必學！安撫哭鬧寶寶的小技巧

排除生理需求和疾病因素之後，面對哭不停的寶寶，新手爸媽可以做的就是穩定自己的情緒，耐心地安撫與陪伴寶寶。

抱起來搖一搖：身體的接觸可以帶來安全感，抱著寶寶左右搖晃、來回走動，輕聲說話安慰也很好。

拍拍背或屁股：寶寶喜歡一定頻率的節奏，技巧在於，用一定的節奏輕拍。

用會發出聲音的玩具轉移注意：寶寶對第一次聽到的聲音或聽了很舒服的聲音特別有反應。

外出走走：抱到外面走一走，走到陽台也可以，主要是為了轉換氣氛。

媽媽的歌聲：邊唱歌，邊拉著寶寶的手舞動，透過肢體接觸，提升歡樂氣氛。

圖片來源／pexels

4、可以給寶寶吸奶嘴嗎？

傳統觀念裡，吸奶嘴被視為不好的行為，其實吸奶嘴是這個階段寶寶都會有的需求，除了提供安撫作用，還能避免嬰兒猝死症的發生！

吸吮是寶寶與生俱來的天性

寶寶還在媽媽肚子裡時（懷孕後期）就有吸吮的動作，出生後，開始有所謂的「吸吮反射」，這是一種生存的本能反應，讓寶寶可以順利吸吮母乳。而奶嘴則可以提供寶寶在吸奶水之外，吸吮的滿足。

有實證發現給睡眠中的寶寶吸吮安撫奶嘴，可以避免嬰兒猝死症發生，因此美國兒科醫學會於2011年發表聲明，鼓勵健康足月的寶寶於睡眠中使用安撫奶嘴。

奶嘴是輔助品，不是替代品

然而也不是每個寶寶都喜歡吸奶嘴，奶嘴不是必需品，更不是替代品。不要在寶寶一哭時就塞奶嘴，新手父母請先了解寶寶的需求，餓了、累了、尿布濕了、想要你的注意、身體不舒服……，再視需求給予奶嘴或其他協助。若是寶寶吸奶嘴睡覺，記得在寶寶熟睡後把安撫奶嘴拿開。

【BOX】兒科醫學會建議安撫奶嘴的使用時機

台灣兒科醫學會對於安撫奶嘴使用時機的建議為：一般正常新生兒應延遲至出生後3～4週，待嬰兒與母親都已經學會母乳哺餵後，可以開始讓寶寶於睡覺或小睡片刻時使用奶嘴。

5.新手爸媽24小時都不夠用？！

當夫妻有共同的目標，清楚現在是「非常時期」，不是永遠都會如此，雙方都願意為了家庭去付出與改變，做彼此的支援，一起闖過難關。

預先討論各種可能出現的狀況

家有新成員對家庭來說是很大的改變，江明洲醫師建議，新手父母請一起學習照顧寶寶的方法，提早了解寶寶正常的生理變化，並預先討論可能面臨的問題，用事先溝通減少寶寶出生後的慌亂與爭吵，齊心合作做好迎接新生活的準備。

從寶寶出生開始，媽媽天天就圍著寶寶打轉：餵奶、拍嗝、換尿布、哄睡……，除了寶寶的事，還有家事也待處理！此時的爸爸在外工作一天，雖然也很辛苦，但回到家後請做個體貼的老公，主動幫孩子洗澡、陪孩子玩耍、分擔家事，避免讓對方有孤軍奮戰的感受，給予老婆最大的支持。

不追求完美父母，剛好就好

新手父母總想把最好的給寶貝，這是人之常情，但不必事事要求完美，剛好就好。也別忘了即使是父母也需要有休息的時間，適時向親友提出協助，規劃片刻讓自己放鬆的時間，短暫的休息是為了累積更多日後用心照顧寶寶的能量。

完整內容請看：【嬰兒與母親 學習當爸媽】