不為自己設限 曾愷玹 | 認真品味每一階段的人生

【採訪撰文／林雁】

曾因為飾演《不能說的秘密》中「晴依」一角廣受矚目的曾愷玹，2013年與先生陳冠宇閃婚，隔年誕下女兒Janice。為了給予孩子足夠的陪伴與安全感，曾愷玹開始了近五年全職媽媽的生活，在家洗手作羹湯、蒔花弄草，陪伴孩子成長。

媽媽不是無所不能，要讓孩子看見情緒

初次為人父母，責任感強烈的曾愷玹閱讀了許多教養書籍，更堅持親自育兒。「因為我認為陪伴是給孩子最好的禮物。」她溫柔道。但由於先生時常需要外出工作，獨自育兒的她也曾慌張無措，不理解孩子為什麼無法哄睡、要教育犯錯搗蛋的孩子，承擔著父母的終身壓力。

「我覺得身為母親，有情緒的時候我會選擇讓孩子看到，因為我要讓她知道媽媽不是無所不能的，媽媽也會累、會生氣，需要休息。」她坦承自己也曾經想要成為一個完美媽媽，逞強地掩飾疲憊，卻發現壓抑無法解決問題。反而讓其他家庭成員看見情緒，互相理解與解決，才是健康的。因此後來的她也會適時跟老公和女兒喊累，這時貼心的父女倆就會來幫忙。「儘管他們做得不夠好，但你知道，那對一個媽媽來說就是慰藉。」

教育，從不把對方當小孩做起

談到女兒，曾愷玹神情寵溺，笑說在自己眼中Janice是個「全糖女孩」、小天使。她透露女兒很少鬧脾氣，嘴甜又熱情的她不時會用暖心的小舉動向媽媽表達愛意。不過小孩難免調皮、闖禍，曾愷玹透露孩子最近就學會翻白眼。面對自己無法接受的舉動，她不會喝令禁止女兒，更開明道：「教育小孩我不會把她當小孩，而是當作平等的人類去尊重。」她會先和女兒闡明後果、分析利弊，一起討論後續的做法。如果女兒的意見比自己更好，她會尊重；反之若Janice堅持錯誤的想法，曾愷玹爽朗一笑：「那就讓她去犯錯啊！」她不反對孩子犯錯，因為體認錯誤，是學習最正確的道路。

相信自己的力量，不為身份局限

過了幾年全職媽媽的生活，隨著孩子逐漸長大，曾愷玹也逐步投入自己熱愛的事情，讓孩子慢慢適應自己重返職場。她打趣地說：「孩子還小的時候，我配合她的腳步，但長大後她也要配合母親的腳步嘛。」最初開始工作時，她也會放不下，擔心另一半沒辦法照顧好小孩，尤其女兒眼眶含淚更讓人不捨。最後卻好笑地發現兩人不僅相安無事，還促進了孩子與先生的關係，她感嘆：「其實很多時候，不是他們做不到，而是媽媽自己放不下。」更表示，女性還是應該要保有自我，才是真正健康的家庭。因此她鼓勵媽媽們，不要因為多了媽媽的身份而停滯不前，無論是擁有自己的社交圈子或興趣，「踏出去第一步才是關鍵，女性應該要相信自己的力量。」

從零開始，每件事都是挑戰

2021年12月，曾愷玹在因緣際會下，在承載兒時回憶的大安區經營起藝術選品店「10680」，將自己喜愛的藝術帶入台灣的日常。從女演員、全職媽媽到小型企業的經營者，曾愷玹認為最有挑戰的叫做「每一件事」。對電腦一竅不通的她，從做表格、管理到行銷，從零開始學習，事前準備就花了半年時間。即使全職在家育兒，她也會研究食譜、種花、看書、做演員的日常功課，等待驗證成果的一天。她笑說：「基本上就是要成為時間管理大師。」

是媽媽也是曾愷玹，每個角色都有自我

被問及如何分配自我、親子與夫妻的時間，曾愷玹思索片刻後，認真道：「我覺得『自我』不應該是被分配的，它存在於每個瞬間。當媽媽的時候、當演員的時候，我也是曾愷玹啊。」她表示角色之間難以分割，其實每個當下都存在著「自己」，關鍵在於如何分配時間，與所有角色和平共處。扮演的角色很多、生活很忙，要認真工作，也要學習放過自己，她幽默道：「不休息就沒有精力認真工作、達成這麼多角色，所以每天的功課就是好好休息。」

愛家裡的每個人，保有夫妻獨處的時間

儘管努力兼顧每個角色，但曾愷玹不否認孩子剛出生時，自己生活的重心完全圍繞著孩子，冷落了丈夫。她隨即意識到不能這麼「偏心」，應該要平等地愛家裡每一個人。因此會保有與丈夫獨處的世界，偶爾一起去旅行放風，將小孩託給長輩照顧。週末的時候，夫妻倆則會默契地保留時間給Janice，一起享有親子時間。成婚多年，一直如此。

和所有平凡夫妻一樣，曾愷玹與陳冠宇的婚姻中也有爭執。但兩人都會理性地停止爭執，冷靜下來再好好溝通。曾愷玹調皮地笑說：「比較幸運的是他年長我很多歲，所以通常他會讓著我。」不僅如此，陳冠宇還會記住太太的喜好、全力支持她創業，讓曾愷玹感動不已。而彼此的互相付出與包容，也讓這段婚姻恆溫九年，創造了幸福的家庭。

母親教會我的事：放手讓孩子探索

如今Janice已經8歲，身為母親，曾愷玹希望孩子可以逐漸探索出自己的興趣，而不是強迫她學習或改變，這是她從母親身上學到的事。回憶起自己剛踏入演藝圈，曾愷玹笑說媽媽第一次在電視上看到她時非常驚訝，完全沒有預料到從小內向、寡言的女兒會選擇這份職業。但她依然支持曾愷玹的決定，沒有說過任何一句反對的話。媽媽的開放和尊重，不僅讓曾愷玹能自由追逐不同階段的目標，也影響了她對女兒的教育，更溫柔表示，只要孩子想嘗試都會花時間陪伴她一起探索。

人生的不同階段，有不同取捨

在演藝事業的巔峰時期，放下工作陪伴女兒，曾愷玹從不後悔，「因為女兒成長的那五年是回不去的。」凡事都要有取捨的順序，8年前的曾愷玹選擇成為全職媽媽。幾年後的她又能繼續挑戰演員生活、新事業、重拾生疏的鋼琴，經過一段時間的沉澱，反而還認為戲路拓寬了不少。她笑說：「我很貪心，想要嘗試的事有很多，但沒完成的延後也無所謂。」不為孩子和自己設限，未來的曾愷玹也會堅定又認真地品味充實的人生。

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