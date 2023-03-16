年前掃除大作戰！4方法讓寶貝動起來 親子合力迎新春

【撰文／林雁】

即使是最乾淨的房子也不可能天天大掃除，有些難清理的角落灰塵真的很可觀，想到清掃的大工程頭好像也跟著痛起來？以下提供大家掃除的原則、順序和方法，一起有序地讓心情和房子一樣變得清爽吧！

讓掃除事半功倍的3大原則

1. 先制定掃除清單與時程

在掃除前要先提醒自己：「掃除不是一天要做完的事，也不是一個人的事。」提前和家人協商好時間，讓孩子、另一半動手整理自己的區域，公共區域再一起打掃會更好。如果想提前掃除，可以先整理使用率低的區域，這樣整理好之後才不會一個禮拜就被家裡的小獸打回原形，陷入整理的循環。

2. 先掃後除，收納的原則以家人習慣為主

斷捨離是掃除最重要的事，先把不需要的東西清除，重新進行收納，空間有餘裕才能讓打掃更有效率。已經好幾個月，甚至好幾年都沒有使用的物品就可以考慮清掉了！重新收納的時候也不要只想著擺放整齊，而是要根據家人的習慣、常用程度收納，也要記得留白一點位置方便拿取，否則下次要找東西還是很容易變亂。

Tips：用透明或易見的收納箱、標籤才能一目了然地分辨內容物，方便尋找。

3. 由上至下、由內而外、由乾到濕

掃除也要分清順序，否則剛清完又被下一項清掃工作弄髒。謹記3個順序口訣，打掃房間或房子都適用：「由上至下、由內而外、由乾到濕」——從高處到低處；從裡面的角落向外清掃；從乾的區域到濕的區域。

選用合適的工具，開始清掃吧！

工欲善其事，必先利其器。面對不同角落、材質、污漬都有適合的清潔用品，可以根據不同的需求和材質選擇。也要記得打掃前先穿戴口罩、手套或護目鏡等避免損傷皮膚或吸入灰塵、氯氣。

廢物利用，變身一次性清潔用具

久不清的角落又髒又黏或是灰塵很多，清理後很難把清潔用品重新弄乾淨。這時家裡的免洗筷、舊海綿、舊衣服等就可以化身清潔工具，用完就扔掉，既減少了清洗髒污的精神負擔也讓廢物發揮了最後價值。免洗筷夾著舊海綿再綁起來就可以化身刷子，清潔陳年污垢；舊衣物裁剪成兩手平放左右的大小，用來乾擦抹灰塵或濕擦玻璃都很好用。如果家裡有一些舊牙刷，也是刷縫隙、馬桶死角、鞋子不錯的選擇喔！

霉斑、水垢、油垢使用不同清潔劑

浴室的水垢和頑強的霉斑可以用含氯的去霉劑噴灑，靜置5分鐘以上後用清水沖洗。也可以將含氯漂白水稀釋過後，用於擦拭或浸泡。水龍頭或鏡子上惱人的水垢則可以使用白醋，或是用檸檬酸粉加水溶解，噴灑在其上，以廚房紙巾敷上靜置30分鐘，再擦拭掉，恢復清潔溜溜。

至於廚房黏黏的油垢，使用廚房清潔劑或去污濕巾是不錯的選擇。此外，不會刺激皮膚、安全的小蘇打也是好幫手。爐架、抽油煙機的濾網等先拆解下來，浸泡在加了小蘇打的溫水中，再用洗碗精和菜瓜布仔細刷洗。瓦斯爐周遭則可以用溶於水的小蘇打噴灑、靜置後再用水仔細擦拭。

Tips：使用含氯清潔劑時，請佩戴口罩和塑膠手套，保持空氣流通。也要記得兩種清潔劑不可以混在一起使用，避免產生有毒氣體，造成危險。

不同材質有不同處理法

木質、皮質、石材都要避免用過多的水清潔。木地板和石材地板先吸塵後用擰乾水的抹布、拖把或掃地機器人清潔。清潔時要搭配電扇或將門窗打開、保持通風，避免過度潮濕。皮質的沙發除了要注意擦乾外，還要避免用漂白水、酒精等清潔。此外，真皮沙發通常需要搭配專門的皮沙發清潔劑。

善用4妙招，讓孩子一起大掃除！

新年即將到來，也讓孩子負起在家庭裡的責任吧！首先就從把自己弄亂的地方清理乾淨開始，這可以幫助他們培養責任感，也能讓他們變得獨立。如果總是覺得「不如自己做更快」，反而會讓孩子習慣什麼都丟給爸媽處理。要逐步培養孩子的動手能力，讓寶貝參與大掃除，可以這樣進行家事訓練：

1. 從簡單的小事做起

不要給予孩子不可能完成的家事，因為無法順利完成會打擊孩子的積極性。相反，從小事開始著手，如：幫媽媽把髒衣服放進洗衣機、用除塵滾輪去除地墊上的灰塵，完成以後孩子會產生成就感。

照片提供／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

2. 簡化步驟，幫助孩子執行

孩子是做家事的新手，除了用言語教導外，簡化步驟、輔以提示，能幫助引導他們完成動作。比如，可以將玩具依材質、常用程度或種類，分類到不同顏色的箱子中，善用圖片、標籤等提示孩子完成收納動作。

3. 增添趣味性

對孩子來說，家事並不是必要事項，增添趣味性才能激發他們的興趣。可以開一首孩子喜歡的歌，讓清掃工作變得更愉快。也可以用遊戲競賽的方式，和孩子比賽誰先做完；或投籃比賽把玩具扔進收納箱。過程中稱讚孩子或讓他贏得比賽、獲得成就感。

4. 保持耐心，給予鼓勵

小孩的能力有限，即使能幫忙，可能成果不如預期。但只要他們願意去做，且努力地完成，一定要記得表揚他，挖掘他的優點，提升他做家事的動機。再告訴他們做得不夠好的地方可以怎麼改進，讓他從參與中學習。千萬不要一邊碎碎唸地抱怨一邊重做，打擊孩子的自信心喔。

完整內容請看：【嬰兒與母親 生活好點子】