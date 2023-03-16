無處不在的黴菌致2歲童送命！防潮5步保護孩子健康

【整理撰文／林雁】

台灣氣候溫暖潮濕，最受黴菌喜愛。牆上、洗手盆總有除之不盡的黑點，衣櫃的除濕劑沒多久就要換一次。這些黴菌除了惱人以外，還會對身體帶來許多危害。尤其是免疫力發展尚未完整的小朋友更要注意。英國就有一名2歲兒童因為長期居住在充滿黴菌的環境致死，引起當地對居住環境的關注。

居住環境遍佈黴菌 2歲童感染過世

家對孩子來說本應該是安全的地方，然而英國一名男童Awaab Ishak卻因為待在充滿黴菌的家中，「長期接觸有害黴菌」而死於呼吸道疾病。那時他才剛過兩歲生日不久。根據外媒報導，他們的租屋處牆上、天花板甚至臥室的櫥櫃都有黴菌。儘管父母多次投訴，但屋主並沒有採取任何行動。最終孩子出現呼吸困難、心臟驟停的症狀，不治身亡。驗屍結果顯示，Awaab的器官和呼吸道腫脹且充血，同時血液與肺部中含有真菌，由此推斷孩子的死亡與接觸黴菌有關。

Awaab用生命引起各界對英國居住環境的關注。一名22歲的母親Lauren Harper也現身表示自己曾與僅5個月大的兒子住在一個有黴菌的公寓，而後孩子罹患支氣管炎，不停咳嗽、流淚、困倦，無力更換居處的她只能輾轉在購物中心與親戚家中。直到後來搬離那所公寓，孩子才恢復健康。

黴菌是過敏原之一，嬰幼兒易受影響

英國濕度高，而台灣也不遑多讓。隨著秋冬季節來臨，門窗緊閉的住處環境會促進黴菌的生長。作為過敏原之一的黴菌對身體危害大，如果小朋友吸進黴菌孢子可能會造成呼吸道過敏，咳嗽、氣喘、打噴嚏、流淚，甚至可能引發哮喘症狀。長期接觸黴菌也可能會導致罕見疾病如：過敏性肺炎、慢性鼻竇炎等。由於嬰幼兒免疫力仍未發展完全，英國哮喘協會與肺部基金會（Asthama + Lung UK）的首席執行官 Sarah Woolnough 表示：「嬰兒、小孩、老年人與過敏患者更容易受影響。」

寶寶發霉了？孩子常見的黴菌感染

除了是過敏的誘因外，黴菌也會造成人體的感染，一般常見於皮膚表面或黏膜部位。例如體癬、足癬（香港腳）、汗斑等，在嬰幼兒身上常見的則是：

1. 鵝口瘡

鵝口瘡是常見的口腔念珠菌感染，好發於6個月以下新生兒。如果小嬰兒接觸到發霉的奶嘴、奶瓶，或接觸感染鵝口瘡的媽媽乳頭都可能會感染。感染後，寶寶的口腔內會出現一片一片白色的膜狀物，與奶垢的區別是微微擦拭不易脫落，若強行刮掉會看到下方潮紅疼痛的區域，可能還會伴隨出血。鵝口瘡會讓孩子在進食的時候感到口腔疼痛，影響食慾。

Tips：鵝口瘡是容易復發的疾病，若孩子發生鵝口瘡一定要把奶瓶、奶嘴換新；有感染鵝口瘡的媽媽先治療好自己，孩子也要持續擦藥至康復為止。

2. 尿布疹

孩子出現紅屁屁，可能是因表皮受到刺激與破壞、汗腺堵塞、過敏等原因，也有可能是因為黴菌（如：念珠菌）感染。由於黴菌喜好潮濕溫暖的地方，因此股溝、胯下等有皺褶的地方都容易被感染。一般呈現為大片紅色，合併黴菌感染時，可能會在周圍出現小紅斑。

Tips：有黴菌感染的話要就醫開立抗黴菌的藥膏才能有效治療喔！

鵝口瘡與尿布疹的最好預防方法就是勤勞擦拭口腔與換尿布，保持乾爽。但若寶寶還頻繁發生，就要考慮是不是還有其他感染疾病。

黴菌孢子無處不在，5招預防家中受潮

黴菌最令人厭煩的地方就是它「野火燒不盡，春風吹又生」的特質。浴室的小黑點除了又來，黴菌的孢子在空氣中也無處不在，可以經由直接、間接接觸傳染。國外一項研究發現，在家中接觸黴菌的幼兒7歲時罹患哮喘的風險有所增加。家長若想要從源頭防止黴菌侵襲寶貝，建議：

1. 多打開門窗通風，減少房子內的濕氣。

2. 避免在室內曬衣服，如果實在沒辦法，也要打開窗戶或使用除濕機。

3. 使用廚房和浴室時打開抽風機，或者在使用後打開窗戶。

4. 如果家裡出現壁癌或漏水，要盡快修復。

5. 使用空調或除濕機，尤其木製地板拖地後更要除濕。

照片來源／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

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