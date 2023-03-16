「一眠大一吋」是真的！在「這個時間」入睡 有助孩子身高發育

「我家孩子怎麼長得比同年齡的還要矮小？」這句話，道出許多爸媽內心的疑問，尤其是進入青春期後，看著原本差不多高的同學突然抽高，更是讓爸媽滿心擔憂。對此，兒科醫師指出，孩子的身高雖有8成遺傳至爸媽，但「睡對時間」也有幫助！

孩子的身高基本值可以透過公式來計算，即（爸爸身高＋媽媽身高）/2之後，男生再加5.5公分，女生減5.5公分，算出來的數值，男生正負7，女生正負5，得到的數字，就是遺傳至爸媽的孩子身高區間。

4歲前著重於營養，4歲後取決於荷爾蒙

然而，影響身高的不僅只有遺傳，還有包含許多外在條件，且與出生狀態有關，包含是否早產、體重較輕及4歲前的營養是否吸收良好等。台北慈濟醫院兒科部醫師謝秀盈解釋，2歲前是體格成長最快速的階段，這時大部分的器官都未成熟，若營養不足，便會影響整體熱量的庫存及代謝，進而影響身高。

相較於4歲前的營養補給，4歲後到青春期前，荷爾蒙便扮演極重要的角色，正常的孩子在這段時間內，每年要長高4至6公分，而這取決於成長甲狀腺素與生長激素的分泌。謝秀盈醫師說明，「只要出生檢查確認沒有甲狀腺低下的問題，很少孩子會在小學階段出現後天免疫失調造成的甲狀腺低下，因此會影響身高的荷爾蒙，主要是生長激素。」

一般來說，生長激素有兩個分泌高峰，一個是凌晨5至7點，第二個是深夜11至1點，會藉由熟睡分泌到最大值，孩子若沒有在這些時間熟睡，分泌量就會減少，即便其他時間睡得再多，也對長高無濟於事。

3方法，調整生活作息刺激生長激素幫助長高

許多爸媽會帶孩子到生長門診評估，希望注射生長激素來長高，但謝秀盈醫師提到，門診會評估孩子的成長曲線，真的落後才會安排抽血、照骨齡等檢查，且臨床上抽血異常的比例相當少，長不高多是生活作息不良所致。

因此針對身體健康的孩童，會建議先調整作息後追蹤，以最自然的方式刺激生長激素分泌。生活作息的調整可以從下列3方式著手：

1. 睡對時間：建議讓孩子10點躺上床，10點半前入睡，才有助於在11點至1點進入熟睡期。

2. 吃對食物：高油脂、加工食品等食物會影響人體荷爾蒙，讓孩子提早發育，進而造成骨齡超前，生長板提早關閉，要盡量避免。此外，糖分會抑制生長激素分泌，因此晚上八點後要避免吃澱粉和甜食。

3. 多做運動：每日的生長激素約8成是睡覺時分泌，2成得靠運動，因此可以讓孩子多做彈跳類運動，例如跳繩、打籃球、跑步等，以利生長。

謝秀盈醫師提醒，爸媽可以用公式換算後，對照學校的身高紀錄表，了解孩子成長曲線是否落在合理範圍內，若不在此範圍，或4歲以後每年長高不到4公分，或半年長不到2公分，可至兒童生長門診進行評估。

完整內容請看：【嬰兒與母親 寶貝健康】