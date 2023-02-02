媽咪寶貝都要平平安安 順產5大關鍵

【採訪撰文／Angela】

孕媽咪懷胎十月，歷經一次又一次產檢闖關，終於來到臨盆時刻，俗話說「生得過雞酒香，生不過四塊板」，直白描繪女人生產的艱辛與危險。根據衛福部統計，去年共有22名孕產婦死亡，死亡率是近十年次高紀錄，分析其中原因，高齡、肥胖與多胞胎為致命主因，如何順產，讓媽咪寶貝都能平平安安，絕對是每一個新生兒家庭最深切的盼望。

衛生福利部國民健康署日前發布最新健康促進統計年報，2019年孕產婦死亡率為每10萬活產中有16人，和經濟合作暨發展組織（OECD）全球38國相比，死亡率排名第7，略低於美國17.4人，遠高於英、法、德、義等歐洲多國，也比韓國9.9人與日本3.7人高出許多。

關鍵1 適孕年齡很重要，過早過晚都不好

深究箇中原因，中國醫藥大學附設醫院婦產部主治醫師楊稚怡直言，2022年新英格蘭醫學期刊（NEJM）最新臨床研究已證實，高齡恐導致不孕、流產機率大幅提高，合併妊娠糖尿、子癲前症、產後大出血等併發症，甚至影響產後母乳奶水多寡，而對寶寶來說，也會提高神經血管、心臟等先天性構造異常，或導致胎兒過大、早產等狀況。

根據內政部去年報告顯示，台灣有67%女性30歲以上才生第一胎，其中有6%年齡超過40歲，平均孕產婦年齡為31.23歲，與20年前26.74歲相差越拉越大。適孕年齡過猶不及，太早、太晚都不好，女性最佳適齡生育年齡為25～34歲，一旦超過35 歲後，懷孕率及活產率會急速下降。

關鍵2 飲食西化，造成肥胖、三高媽咪增多

隨著國人飲食西化，高油、高鈉、高糖飲食，導致肥胖比率激增，根據國健署統計，台灣18歲以上成人過重及肥胖比率逐年上升，2016至2019年平均過重率達47.9%，等於每2位成人幾乎就有1人過重，體重上升會增加罹患三高慢性病風險，對於孕媽咪來說，更是無聲健康殺手。

楊稚怡醫師提醒，按照《孕婦健康手冊》上建議，懷孕媽咪的體重增加宜控制在10～14公斤內，搭配BMI值計算，留意每個月體重增加速度，將體重增加速度控制在每月0.5～1公斤、最多不超過2公斤範圍內。

孕媽咪若體重控制不良，恐引發癲癇、低血糖症、多血性貧血與胎糞吸入，尤其妊娠高血壓與糖尿病風險更高，恐合併出現產後出血、增加嬰兒死胎率與新生兒死亡率等。對寶寶來說，妊娠體重增加過度，也會導致胎兒窘迫、發育遲緩，若準媽咪糖分攝取過多，則會造成巨嬰難產風險，百害而無一利。

除了透過14次產檢量測體重追蹤，也可搭配營養科、衛教師專業諮詢，共同擬定健康飲食計畫，尤其孕期喝糖水測試未過關的媽咪，可於28週後申請血糖量測試紙，追蹤早晚血糖變化，對症下藥找出體重超標原因。

關鍵3 多胞胎風險高，必要時減胎求保全

隨著不孕症治療發展，為提高懷孕機會，廣泛使用排卵藥物、進行人工授精或選擇試管嬰兒療程，媽咪懷上多胞胎機會大幅上升，根據統計，雙胞胎發生率提升3倍、3胞胎或以上的多胞胎機率則躍升20倍。

考量多胞胎妊娠具較高風險，從2009年開始，世界各國逐漸為不孕症治療立下規範，例如以試管嬰兒療程來說，依據人工生殖法規範及台灣生殖醫學會建議，40歲以上女性，單次最多植入4顆胚胎，35歲以下最多植入2顆胚胎。

「手心手背都是肉，多胞胎會提高早產機會，媽咪肚子撐滿寶寶，也會增加產後大出血機率。」楊稚怡醫師坦言，每當醫學中心遇到轉診的高危險群多胞胎媽咪，會嘗試與家屬討論減胎，「臨床上曾遇過多次，媽咪因一個都不能少的堅持，最後導致所有寶寶全數流掉的悲傷結果，若觀察寶寶已出現構造異常狀況，站在醫師立場，會建議減胎保周全。」

關鍵4 建立高危妊娠媽咪產前轉診機制

面對上述已知的高危險妊娠媽咪，衛福部醫事司、國家衛生研究院推動「周產期照護網絡計畫」，除建立產前轉診機制，也成立新生兒外接團隊，一旦新生兒出現呼吸窘迫、抽搐或敗血症時，立即轉診至有新生兒專科團隊的醫院，並建立開放醫院模式，讓過去受限人力設備無法提供接生服務的診所，仍可提供孕產婦就近產檢，直到生產時再轉赴設備充足醫院，改善可控制風險因子。

「以中國附醫來說，我們有1/3是診所轉來的高危險妊娠媽咪，對醫病雙方來說，越早掌握產前評估狀況，越能及早因應並改善可控風險，再怎麼樣醫學中心的支持資源與處理經驗一定會比較豐富。」楊稚怡醫師坦言，臨床上曾收治嚴重子癲前症媽咪，幾乎呈現中風狀態，「每個故事背後都是斑斑血淚，站在婦產科醫師立場，無不希望把風險、憾事發生率降到最低。」

中國醫藥大學附設兒童醫院新生兒加護病房（NICU）主任林湘瑜也表示，產前包括懷孕36週內羊水過多、41週後羊水過少、母體有子癲或子癲前症、高血壓、多胞胎、胎兒貧血，以及生產時需緊急剖腹導致大出血、臀位或胎位不正、肩難產、臍帶脫垂、羊水胎便染色或胎盤早期剝離等狀況，都會建議直接轉診至鄰近醫學中心。

「很多情況緊急到媽咪根本來不及去婦產科，直接在救護車就生出來，因此只要產前檢查有異常，時間許可下我都會建議及早轉診，赴有辦法照顧早產兒的醫學中心。」林湘瑜主任表示，NICU最常外接支援生命徵象不穩定的寶寶或是早產兒，考量救護車出車有一定聯繫作業時間，除了培養第一線診所醫護人員熟練新生兒急救術、搭配彈性產前轉診機制，緊急狀況下佐以類遠距醫療，讓母嬰的寶貴生命不必再和死神拔河。

關鍵5 產兒科合作，抓出母嬰安全平衡點

從數據上來看，85%新生兒在出生後30秒內可自行呼吸，足月新生兒出生後約有5%需正壓換氣幫助、2%需插管，約千分之3需要胸部按壓和急救藥物幫忙，林湘瑜主任提醒，新生兒若經過急救，後續住院期間更需密切監測，以及頻繁評估呼吸、血壓、血糖、電解質、小便量、神經狀況與體溫，非一般婦產科診所人力所能兼顧，會建議直接送設有NICU的醫學中心。

過去婦產科醫師與新生兒科醫師，甚至連孕媽咪與家屬都會出現必須先保護媽咪或寶寶的拉鋸戰，「站在醫療的立場，媽咪與寶寶都能平安健康才是雙贏。」林湘瑜主任與楊稚怡醫師說。

抓到對母嬰彼此都好的安全平衡時間點，搭配完善早產兒醫療照護，林湘瑜主任感性地說：「每一次產房傳出寶寶宏亮哭聲，對醫護人員來說是最開心的事，反之如果寶寶不哭，可能就換媽咪或醫護人員哭。」即使是身經百戰的NICU醫師，仍盼望幫助每一位媽咪寶寶平安順產。

楊稚怡 醫師小檔案

現任／中國醫藥大學附設醫院婦產部主治醫師

學歷／法蒂瑪醫學大學醫學系醫學士、中國醫藥大學公共衛生學系流行病學組博士候選人

經歷／中國醫藥大學附設醫院婦產部研究醫師、中華民國婦產科專科醫師、英國胎兒基金會頸部透明帶量測認證合格醫師、英國胎兒基金會鼻骨量測合格醫師

林湘瑜 醫師小檔案

現任／中國醫藥大學兒童醫院新生兒科主治醫師、新生兒加護病房 (NICU) 主任

學歷／中國醫藥大學醫學系醫學士、中國醫藥大學臨床醫學研究所 博士班在學

經歷／中國醫藥大學兒童醫院研究醫師、台灣新生兒科醫學會秘書長

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