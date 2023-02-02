過敏原檢測要做嗎？ 幾歲可以帶小孩去做？

【撰文／林雁】

過敏是如今最常見的嬰幼兒健康問題，除了會引起輕微的皮膚癢、起疹子等常見症狀，也有可能會出現威脅生命的嚴重過敏反應，讓人防不勝防。尤其小朋友出現這些症狀更讓爸媽擔心受怕。究竟能否提早檢測出過敏體質？幾歲可以帶小孩去檢測過敏原？兒科醫師為你詳細解答！

如今過敏疾病的盛行率愈來愈高，根據全民健保申報資料分析，108年國人因過敏性疾病就醫人數約355萬人，而台灣大約每2～3個嬰幼兒當中，就有1個是過敏體質。隨著國人對過敏觀念的提升，過敏體質、過敏原檢測近來也成為不少父母關心的問題。

過敏體質可以檢驗出來嗎？

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師王萱鎮解釋，以目前的醫學觀點而言，「體質」一般指的就是遺傳基因；而過敏體質通常是多基因遺傳。由於目前已知的相關遺傳基因有限，在醫學研究上還有更多未知基因還未能被探究，因此，一般醫療檢驗機構，無法全面性地去檢驗一個人是否具有所謂的過敏體質相關遺傳基因。可以說目前而言，所謂過敏體質檢驗，包括相關的遺傳基因以及下游的作用分子檢測，在現今醫療中並沒有發展完備。

此外，即使具有特殊的過敏體質相關的遺傳基因，如果沒有環境生活型態等後天誘因所產生的致敏化過程，也不一定會導致後續的過敏疾病發生。所以就算未來有機會檢驗是否為過敏體質，仍然無法單憑檢驗結果來預測未來是否會發生過敏疾病。

過敏原檢測怎麼做？哪些人需要做？

另一方面，希望可以提前檢測過敏原以及早預防的爸媽也不在少數。王萱鎮醫師說明，一般的過敏原檢測，是通過測量血液中「急性過敏免疫球蛋白E（IgE）」對個別抗原（如：塵蟎、貓毛、雞蛋…等）的濃度，從而得知哪些物質會誘發身體產生過度反應。

臨床上，醫院會根據病人提供的病史、理學檢查及初步評估後，依疾病診斷並提供健保給付的過敏原檢測。王萱鎮醫師進一步指出，目前健保給付的過敏原檢測已可涵蓋大部分過敏性疾病，所以除非疾病嚴重度難以控制或在日常生活經驗中察覺有特殊的過敏物質，否則不需要自費大量檢測上百種的過敏原。

照片來源／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

如果有急性過敏反應相關疾病較適合進行檢測，常見的有：

1. 異位性皮膚炎：症狀為長期反覆性身體搔癢，具特殊的身體病灶分佈。

2. 過敏性鼻炎：長期反覆性流鼻涕或鼻塞、打噴嚏、鼻子癢。

3. 氣喘：表現為慢性咳嗽或合併有反覆喘鳴、胸悶。

4. 過敏性結膜炎：長期反覆性眼睛的紅癢與溢淚、眼睛周圍腫脹

5. 急性蕁麻疹：突然出現皮膚突起斑塊樣紅疹，大部分伴隨搔癢，或兼具黏膜或皮下水腫。

小提醒：若出現疑似症狀，一定要就醫診斷，經過醫師排除其他類似症狀的疾病，才能合理地進行檢測與治療喔！

過敏原檢測不可盡信！須參考實際症狀與醫師判讀

儘管檢測可以幫助確認過敏原，但王萱鎮醫師特別強調，每個人的身體狀況不同。尤其嬰幼兒腸胃道免疫系統接受各方食物的刺激時，有可能產生急性過敏免疫球蛋白E（IgE）。但在身體免疫反應這一複雜的過程中，孩子可能會隨著年齡增長，對原本過敏的食物產生免疫耐受性，而不再有症狀。這種情況常見於幼年期曾對蛋奶過敏的嬰兒身上。

此外，個體對過敏原的反應也有差異，有些人反應較輕微，仍可接受少量的過敏原刺激。舉例來說，有人可以食用少量的蝦子而不產生任何反應，但之後吃了大量的蝦子就會產生嚴重蕁麻疹。醫師表示，許多檢驗出來的食物過敏原往往只是身體的一種免疫記憶，在判斷解讀上還是需要以自身的實際症狀為主、參考醫師判讀。千萬不可盡信檢驗報告、過度解讀，而造成營養攝取失衡。

幾歲才可以檢測過敏原？太小不能測嗎？

過敏原檢測簡單而言可分為急性與慢性，大家比較熟悉的急性過敏免疫球蛋白E（IgE）的檢測，主要是檢驗身體經由腸胃道（食用）、呼吸道（吸入）、皮膚（接觸）接受其中致敏性物質的免疫刺激後，針對此物質產生的特異性IgE。

而小朋友因為人體免疫球蛋白IgE濃度不夠高，往往在檢驗特殊過敏原時，並沒有辦法藉由血液檢測來正確判定特異性過敏原。此外，如果身體尚未接觸到某種特殊的過敏原（比如沒吃過花生），免疫系統就無法對此食物產生免疫反應，也就無法得知未來會不會成為一種過敏原。因此，孩子沒有測出過敏反應不代表沒有過敏喔！另一方面，許多空氣中的過敏原（如：塵蟎、花粉），也需要一段長時間的暴露才有機會產生致敏化反應。通常建議針對氣喘或者過敏性鼻炎的患者，兩歲或三歲以後再檢驗過敏原比較適合。

照片來源／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

慢性過敏原IgG不會造成身體的免疫反應！

前文提及過敏原檢測分為慢性與急性，慢性過敏原檢測主要是針對食物測試，進行免疫球蛋白IgG的測量。有些另類醫學，會鼓吹身體有長期不適的患者檢驗所謂的慢性過敏原免疫球蛋白IgG，宣稱慢性疲勞、肥胖、腸胃不適、關節痛、失眠等人類自古以來難解的疑難雜症，皆是由慢性過敏原IgG所誘發的慢性發炎引起的。往往這樣的檢驗報告一出來，就會看到「滿江紅」的畫面，許多常吃的食物都落入了紅字範圍，嚇得很多人以為什麼都不能吃。

對此，醫師著重解釋，其實人體對於外來物質中的各種抗原本來就會產生IgG，只要攝取了某些食物自然就會產生，然而這並不會造成身體的發炎反應。因此如果病情需要可以檢驗急性過敏免疫球蛋白E（IgE），不須檢驗所謂的慢性過敏原。而身體有長期不適的患者，建議應求助各相關科別的專業醫師進行診療。

過敏誘因多！定期追蹤與日常保養不可忽略

王萱鎮醫師最後強調，各種過敏性疾病的致病機轉往往具有多重致病因子，並不是避開過敏原就可以一勞永逸。比如塵蟎過敏者即使盡力減少居家塵蟎量，氣喘仍頻頻發作，或許就是忽略了如：呼吸道感染、居家二手煙、空氣冷熱變化、空污、擅自停止需長期使用的抗發炎藥物等其他誘發因素。

針對兩歲以下嚴重異位性皮膚炎的患者或可提早抽血檢驗過敏原，但還是要注意異位性皮膚炎致病機轉並不只有過敏原誘發免疫反應，基因遺傳導致的皮膚角質層結構異常或因脂質組成缺損而破壞皮膚障蔽功能，也是臨床上重要的致病機轉。一味的避免檢驗報告上「所有」的過敏原，而忽略該有的日常保養、其他刺激因子的規避，甚至是不遵循醫囑使用藥物治療，不僅無法獲得良好的疾病控制，反而可能因過度限制飲食而妨礙正常的生長發育。

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