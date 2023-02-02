知名YouTuber嘎嫂二伯 | 重視每個當下 家庭與事業都享受其中

【採訪撰文／林雁】

hahababy品牌創辦人嘎嫂二伯，她同時也是人氣超高的YouTuber，二伯一家的影片是許多人疲憊時的精神糧食，逗趣的舉動和日常總讓人忍不住會心一笑。隨著國民兒子蔡桃貴和蔡波能一天天長大，身為二寶媽的二伯也終於能投入更多心力在品牌的創立。不過擁有事業的二伯並沒有疏忽與老公和兒子的相處，她爽朗地笑說：「這些（事）沒有分優先順序，對我來說都很重要。」

育有兩個兒子的二伯經常在網上分享育兒資訊，結交了一批媽媽網友。從奶聲奶氣的蔡桃貴到直率可愛的蔡波能，網友們也看著二伯一路蛻變成經驗豐富的媽媽。拍攝當天，面對阿波的呼喚與情緒，二伯從容應對的好耐心，更讓人忍不住感歎：「好適合當媽媽！」

焦慮是父母不可避免的情緒

但沒有人是天生就會當媽媽。一舉一動都被公眾注視，伴隨同溫層網友以及育兒建議而來的是媽媽的焦慮。以貴貴和阿波太晚戒奶嘴為例，二伯希望能順其自然，但網友提醒有影響孩子牙齒發育的可能性時，她也會掙扎與焦慮。面對這種不可避免的情緒，她認為最好的做法是去諮詢專業人士。在確保孩子安全與健康的前提下，讓孩子自然成長。

二子性格反差大，要隨時切換應對模式

談起兩個兒子，二伯笑稱兩兄弟性格差異很大。阿波情緒表達直接、對於新事物可能會先抗拒，甚至連媽媽打扮得太漂亮都會嚇哭，「直男」的性格讓人忍俊不禁。雖然怕生慢熱，但一經點燃又會熱情洋溢。貴貴則剛好相反，是敏感又善於察言觀色的性格。「大家應該想不到吧，其實上課的話，貴貴會是坐後面幾排默默觀察的學生，阿波反而會是積極舉手說『我要當小老師』的那個。」二伯帶著笑意說道。面對性格迥異的兒子，她坦言要隨時提醒自己切換模式。尤其貴貴有時會為了迎合別人的要求壓抑自己。「有一陣子他非常不喜歡拍照，但卻會在人多的場合配合。」因此二伯會更仔細觀察他的情緒，養成溝通的習慣，挖掘他真正的想法。

兄弟倆的日常是相愛相殺

擁有兩個前世情人，二伯不時可以收到兒子愛的告白，就連拍攝當天，阿波都用可愛的奶音大喊：「媽媽，愛你！」不過甜蜜的兩兄弟也有讓二伯頭疼的時候，她笑說二子的日常就是「相愛相殺」，阿波會模仿崇拜的哥哥，貴貴也很疼愛弟弟。但年紀較大的貴貴總是喜歡逗弟弟生氣，吵架是家常便飯。這時她都會將二人分開，待情緒冷靜再溝通，「你就是不能跟他們硬碰硬。」儘管兩歲的阿波不吃「講道理」這一套，但只要轉移注意力，就能用吃食搞定。吃貨屬性讓媽媽也忍不住笑噴，更表示雖然兩兄弟平常吵吵鬧鬧，但看見他們能有個互相分享、陪伴成長的兄弟，還是打從心底感激能夠擁有兩個兒子。

曾迷失自我，沒辦法接受只是等待的角色

從全職媽媽到職場媽媽，二伯認為工作為人生帶來了充實感，還幽默補充：「物理跟心理上的。」她分享之前還是個全職媽媽時，因為孩子年紀尚幼離不開媽媽，自己不得不被綁在家裡。當下容易迷失自我，甚至否定自己的價值。「我可以很努力工作，去買我喜歡的東西，但我沒辦法接受自己是一直在等待的角色。」認為實現自我是人生必要事項的二伯在貴貴七、八個月就開始代購、拍片，增加收入；同時也會透過手工、運動以及考取證照充實自己。

「hahababy」的萌生，也是因為市面上沒有販售她心中理想的衣服，讓行動力超強的她開始了手作之路。豈料手作教室系列一發佈，意外釣出許多抱持同樣想法的媽媽。直到孩子逐漸長大，擁有更多時間後，想到兒時開店的夢想以及擁有同樣苦惱的媽媽，下定決心的二伯才毅然投入喜歡的事業，創立個人品牌。

做喜歡的事，就不會覺得累

經營自己的品牌與經營頻道、家庭不同，甚至過往的工作經驗都無法套用。重新學習管理、品質監控、設計與企劃等，需要投注比過往多十倍的心力，對二伯是一項很大的挑戰。但工作再忙碌，二伯也堅持保留親子時間，睡前更會與貴貴和阿波聊聊一整天發生的事，讓孩子養成與父母分享的習慣。「他（貴貴）講游泳可以講一個小時喔！」說到這裡，媽媽眼神既無奈又滿足。

哄睡兒子後，夫妻倆還會享有自己的二人世界，看劇、吃宵夜或工作到深夜，有時隔天一早就起來工作，幾乎沒有充電的時間。但在目睹自己的設計化作一件件衣服樣品與消費者的滿足後，充實感與喜悅就會將疲憊一掃而空。她豁達地表示：「對我來說，工作就是成就感。做喜歡的事，就不會累。」

阿嘎是我的心靈導師，讓我與完美主義和解

不過，事業也一度帶給二伯瓶頸。「剛開始的時候什麼都想自己做，因為希望將品牌打造成自己心目中的樣子。」認真且全力以赴的她常為追求完美而陷入糾結。她自言：「時間不足和放手是我事業上很大的挑戰。」

而每當遇到困難，二伯就會和阿嘎聊天排解情緒。她開朗表示阿嘎和螢幕前詼諧的形象不太相同，實際上是兩人中包容度更大的一方，更感激道：「他就是我的心靈導師，多虧他我才發現原來我有追求完美的特質。」認知自己的特質後，二伯才學會放手，接受其他的方案、同事的協助，與自己稍作和解。

尊重差異，是維繫婚姻的秘訣

結婚六年，目前兩人的生活充實而溫馨，二伯表示互相體諒和尊重就是維繫感情的關鍵。身為兩家公司的決策人，在家談公事難以避免。不過有分歧的時候，雙方都會尊重彼此的專業，例如「hahababy」的企業就是以二伯的想法為主，阿嘎僅提供參考意見。「我覺得尊重就是，你可以有潔癖但你不會因此罵人。」不過習慣會互相影響，她逗趣地說發現不沾手的好處後，都會學阿嘎用筷子吃餅乾，言語間描繪出一幅幅活潑又甜蜜的日常。

全力以赴每個當下，與孩子一起成長

隨著孩子逐漸長大，二伯不諱言確實會有捨不得的情緒，也會擔心兄弟倆未來的成長。但她認為順其自然、孩子開心最重要，只要跟得上課程的進度，她並不會在童年時期強求兒子額外學習。「身為父母，其實每個階段都是在陪伴孩子一起成長。」儘管沒辦法想像未來五年、十年的模樣，但她會與貴貴和阿波一起勇敢地嘗試、自由成長，用全力以赴的當下堆疊成未來的模樣。

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