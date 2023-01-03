體罰有效也影響深遠！但不體罰父母能怎麼管教小孩？

【整理撰文／林雁】

「不打怎麼知道怕？」體罰是管教中最立竿見影的辦法，因為我們相信「痛過才知道怕」。而這不僅發生在亞洲國家，在全球都非常普遍，根據聯合國兒童基金會的數據顯示，大約60%的2～14歲兒童經歷過體罰，而其中又有17%受過嚴重體罰。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒醫師今日也在臉書專頁發表了一篇《避免體罰兒童》的文章提醒照顧者體罰不能達到改善行為的目的，反而會增加孩子的行為問題。

強效藥有用也伴隨著副作用

黃軒醫師以加拿大曼尼托巴大學（University of Manitoba）的論文說明，兒童體罰與兒童日後發展出攻擊行為是有直接關係的。根據多國研究顯示，體罰反而會增加孩子的行為問題與叛逆表現，小朋友可能會變得脾氣暴躁、喜歡爭論、愛挑釁、反抗、拒絕遵守規則、容易出現惡意和報復心理。醫師更進一步說明，相較沒有受到體罰的孩子，被體罰的小孩「獲得的認知技能」也會更少。

但父母打孩子未必是因為愛得不夠，黃軒醫師以體罰的「連鎖理論」解釋這可能是因為「愛之深，責之切」。可隨著體罰次數的增加，孩子的負面行為也不斷惡化。就像一顆強效藥，短期內會起作用，但頻繁反覆地使用，副作用也會愈大，更會損害親子關係。

完全不能體罰嗎？

不過父母也並不是聖人，育兒又是一個艱巨的任務，情緒的爆發在所難免。更何況每個人對體罰的定義與孩子的特質都不同，有些父母覺得打小手是可以的；或認為在重大事件（如：安全問題）上可以為嚇阻而偶爾為之；也有家長表示自己也是被打到大，性格也沒有扭曲。對此，北伊利諾大學（Northern Illinois University）兒童發展與家庭研究中心的教師Kendra Nenia表示「我被體罰過，但結果還好」的觀點並不一定是錯的，並非所有被體罰的孩子都會變壞。但也指出即使沒有被體罰，也能成長得很好。能有其他替代的方案，當然不冒風險為妙。

如果不體罰，父母可以怎麼做？

體罰會讓孩子學會服從與恐懼，讓他們思考「我做什麼，才不會再被打？」其中的關鍵在於讓孩子從錯誤中吸取教訓。從這點出發，可以參考以下備選方案來替代體罰。

1. 取消孩子的特權

當孩子不聽話的時候，可以適當剝奪他的特權。例如：取消用電子產品的時間、拿走玩具，這可能比體罰能給孩子更大的震撼（笑）。但一定要先堅定地解釋這是不遵守行為的後果再執行，不能暴力地強硬奪走孩子的玩具，也要明確告知何時可以恢復權利。

2. 將後果與行為聯繫起來

合乎邏輯的結果溝通非常重要，唯有將錯誤行為與後果聯繫起來，才能讓孩子吸取教訓。比如孩子一直故意丟掉餅乾，就沒收零食，讓他們知道浪費食物的後果。或是孩子在商場跑來跑去，你可以告訴他「爸爸／媽媽很希望帶你一起去，但是你上次跑來跑去不聽我的，我很擔心你走丟。今天先和阿嬤一起在家，下次你能好好聽話後，我們再一起去吧。」

3. 合適的限制與鼓勵

提前告訴孩子你的要求，設定可執行的限制和期望。比如先告訴他們：「每次玩完要把玩具放回箱子裡。」而當他們表現良好的時候，一定要給予注意和鼓勵，更要具體說出良好的表現，讓他意識到哪些行為是更好的。

4. 隔離法

針對某些特定情境可以用隔離法（Time Out），如：小朋友因為情緒激動而打人（不管高興或憤怒）。這時候如果體罰，難免會給他們一種「為什麼爸爸／媽媽可以打我，我不可以打別人」的感覺。先用冷靜與精簡的言語提醒他們做錯什麼，並帶到家裡指定的隔離地點，幫助孩子與自己平靜下來，再好好與孩子溝通。當孩子從特定情境中抽離，他們可以學習怎麼自我調節、並適當表達自己的情緒。

Tips. 隔離法不是把孩子關起來，最好讓孩子在看得見你的地方進行，陪著他冷靜。

管教是教孩子控制自己而非控制孩子

育兒是一項困難又令人筋疲力盡的任務，在學習的道路上，不可避免會有沮喪、憤怒、內疚，也會感到孤獨。而管教更是摸黑前行的未知道路，體罰並不是一無是處，但只用體罰的手段就沒辦法教會孩子溝通與生活的知識。如果真的被孩子皮到受不了，大感崩潰、忍不住想打孩子，可以讓其他人參與進來幫你看一下小孩，自己深呼吸、散散步等。或是你也可以與孩子一起去家裡的「隔離」區平復心情，思考自己發怒的原因是孩子的行為或是自己本身存在壓力與焦慮。

育兒是鞭策孩子與自己的過程，但管教的目的不在於控制孩子，而是要教他們控制自己。孩子的特質媽媽最清楚，最適合自家的就是最優選。

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