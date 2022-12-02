黃子佼「做中學」的奶爸哲學　

【採訪撰文／林雁】

出道34年被公認為「零負評主持人」的黃子佼在演藝圈是出了名的好老公。趣味相投的夫妻倆婚後過著神仙眷侶的生活，談藝術更懂生活，穿梭在市集巷弄間，怡然自樂。本以為與妻子、寵物的愜意生活將延續下去，卻因為耿如再添一位家人的渴望而重新啟航。

從資歷豐富的前輩變為新手爸爸，佼哥兼顧事業之餘仍能面面俱到地照顧另一半。連餵奶、換尿布、陪玩也親力親為，更能夠獨自1打1，被網友盛讚為「超級神隊友」。對此，他驚訝地反問：「這些不是應該的嗎？比起媽媽承受的疼痛和不適，這些都是小事啊。」

積極參與全程 爸爸也有專屬責任

不能分擔耿如生理的不適，佼哥選擇從旁支援。不僅積極跑腿採買孕婦的日常用品，平常注重養生的他還會貼心地熱雞精給耿如。「大家看到的18分鐘分娩過程，其實耿如事前在飲食、運動付出很多努力。」體恤老婆艱辛的他也會利用自己的人脈到處諮詢孕產育兒知識，從行動上積極支持耿如。他認為，孩子是夫妻二人的結晶，爸爸也責無旁貸，更呼籲男性善用《爸爸手冊》等獲取資訊，負起責任支援另一半。

沒辦法「照書養」，只能「做中學」

不過，初嚐為人父滋味的佼哥也發現許多問題沒辦法在書中得到解答。「育兒不能套公式，沒有標準答案。」既使預先做了功課，但每個父母與孩子的狀況都是獨一無二的，「就像玉米出現蒙古斑，《兒童健康手冊》中也沒有提到。」缺乏經驗的二人難免為起伏的報告數值與醫生的解讀而擔驚受怕，耿如更在醫院哭了一晚上。直到後來諮詢親友後，才知道問題不大。虛驚一場的經歷，更讓佼哥意識到客觀資訊與經驗共享的重要性，並決定開設Podcast「爹地佼出來」。透過採訪不同育兒經驗的父母，分享爸媽們秘而不宣的經驗談，希望幫助同樣是新手的爸媽們減緩焦慮，從中整合出最適合自己的答案。

斷捨離是父母的功課

自從小玉米加入黃家後，愛好收藏的佼哥也不得不為女兒斷捨離，騰出育兒空間。他笑稱「黃玉米現在就是一家之主。」爸媽下班後95%的時間都要無條件奉獻，哀嘆悠哉逛網拍的時光已經一去不復返。每天都要像擠海綿一樣榨取時間做家務、陪玩，晚上還要隨時監控女兒的情況，甚至連白天嬰兒哭聲的幻聽都揮之不去。被問及是否還要二胎，他直呼「確定要再來一次嗎？」

面對碎片化的睡眠時間以及疲憊的生活，理性如佼哥也有理智斷線的時刻。那當下他迫不及待離開現場，但不久後就迅速折返。「因為逃避不是解決之道，父母要快速地放下、和解。」斷捨離是家長的必修課，包括情緒、時間、工作，都要為孩子的到來有所取捨。「你必須做好犧牲的準備。」轉換心情、抽離出場景去澆花、洗衣，稍微舒緩心情後新手爸爸仍要繼續育兒。「你真的沒太多時間生氣啦，因為孩子會一直崩潰，做大人的只好學習療癒自己。」

愛情保溫秘訣：了解與尊重

除了生活上的轉變，前世情人的到來也讓夫妻倆原本「如佼似漆」的生活少了許多二人世界的餘裕，擁抱、約會的頻率都降低不少。但二人的感情卻沒有因此降溫。無法約會，就利用空檔交流、分享彼此的生活。「每個人都會不停改變，增進對彼此的認識才不會漸行漸遠，感情才能更穩定持久。」

黃子佼也慶幸二人都是新手，在育兒理念上不存在太多分歧，會乖乖遵循專業人士的建議。唯一不同之處在於養育原則上，佼哥偏好自然的養育方式，耿如則傾向依循標準。以胎教音樂為例，耿如希望精心挑選胎教音樂，佼哥則不拘搖滾、爵士，來者不拒。他自我調侃道：「在她看來我可能很奇怪吧。」儘管如此，兩人都認同育兒沒有絕對的對錯，只要以安全為前提，夫妻倆都會尊重彼此，嘗試不同的選擇。

各司其職 講平等不如談分工

從為人夫到為人父，對於爸爸在家庭中扮演的角色，佼哥自有一套看法。他承認，男女有別，承擔的責任不盡相同，作為丈夫與父親，還是要擔起保護妻女的責任。但比起追求平等，計較付出的多寡。他認為各司其職，擁有各自的舞台更重要。有趣的是，他們家的分工就是顛覆性別傳統的典型，自幼離家獨立生活的他會包攬家務，而細心的耿如則是家裡的水電工。透過互相調整、配合，注重事業的兩人在育兒外也能實現自己的人生目標。只有這樣，孩子的到來才會讓生命變得更完整，而不是成為婚姻路上的絆腳石。他也提醒準爸媽們務必打好預防針，不管在時間的分配或心情的調適都要做好心理準備，同時更要多方吸收資訊，尋找獨屬於自家的育兒之道。

她，補足了生命缺失的一角

「我覺得育兒就像每天走在不同的路上，未知帶來巨大的不安，卻也有新鮮的風景。」玉米的到來成為佼哥一輩子的牽絆，卻也補足生命缺失的一角。她上一秒可能是天使，下一秒就是惡魔；今天喜歡 Mickey，明天就喜歡漱口水。古靈精怪的玉米甚至會暗中觀察大人的反應，隨時祭出「假哭」等絕招討抱。她帶來了疲憊，同時也有金錢也買不來的喜樂。他坦言透過觀察，與孩子進行心靈上的溝通對他而言是很好的學習，也拓寬了自己的生命體驗。

人生走到第五十個年頭，佼哥不否認高齡是親子陪伴的一大問題，卻也豁達地表示父母無法永遠陪伴孩子，始終要放手讓雛鳥學飛。目前他只期盼自己能多參與孩子的生命，與玉米一起創造更多故事。不過現階段玉米還只是個小嬰兒，他幽默地表示最大的願望是女兒可以每天睡飽飽，不要再讓他猜不透。相信新手爸媽在「做中學」的道路上仍會不斷前進，在這一輩子的功課中攜手並肩，共賞更多不同的風景！

完整內容請看：【嬰兒與母親 名人家庭】