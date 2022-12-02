孕期飲食失控影響胎兒健康 3大飲食關鍵控制血糖 預防妊娠糖尿病

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
照片來源／Photo AC
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【撰文／林雁】

孕婦一天一杯奶茶喝成奶茶血？

近日陸媒發佈「一天一杯奶茶喝成奶茶血」為題的新聞，報導一名廣西南寧的37歲孕婦平常愛喝奶茶、吃冰棒，飲食攝取不當導致血糖含量高，罹患糖尿病合併妊娠糖尿病。其血液呈現厚重的乳白色，而陸媒所稱「奶茶血」即乳糜血，一般是大量攝取高油高熱量、高脂食物所導致。化驗結果顯示，該名孕婦三酸甘油酯嚴重超標，且出現了早產症狀。

妊娠糖尿病恐致巨嬰症、產程困難

實際上，攝入過多「添加糖」食物（如：奶茶、零食、甜點）對母親與胎兒都有影響。懷孕期間媽媽的血糖過高可能會透過胎盤影響到胎兒，增加巨嬰症、肩難產、新生兒低血糖、黃疸等的風險，更會導致媽媽產程的困難。此外，新生兒出生時體重愈重，孩子未來發生肥胖及第2 型糖尿病的機率也愈高。

嗜甜、肥胖才會有妊娠糖尿病嗎？

但妊娠糖尿病不一定只發生在常吃甜食、肥胖的人身上。發生的原因和媽咪的體質、年齡等都有關，而危險因子包括身體肥胖或超重、 曾有妊娠糖尿病史、曾有多囊性卵巢症 、有糖尿病家族史、曾誕下巨嬰、有早產、死產等懷孕史、高齡懷孕等。報導中的孕婦不僅攝取大量「添加糖」食物導致血糖過高，本身也有糖尿病、高齡懷孕等因素，多方疊加之下才使檢驗結果駭人聽聞。

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從飲食著手控制血糖

1. 限制「添加糖」的攝取　控制體重

血糖控制不當、過重都是可能導致妊娠糖尿病的外因。因此，孕期應該限制「添加糖」的攝取。根據衛福部國健署「國民飲食指標」建議，每日飲食中「添加糖」（黑糖、蔗糖、糖霜、葡萄糖、玉米糖漿等）攝取量不宜超過總熱量的10%，例：每日攝取2000大卡，「添加糖」攝取就應低於50公克（1公克糖熱量4大卡）。而1杯700毫升的「全糖」珍珠奶茶含糖量就有近62公克，一杯就超過一天攝取量的上限，更應該減少攝取。

此外，孕期也應該注意熱量的攝取，避免體重過重，增加妊娠糖尿病的風險。媽咪們可以利用衛生福利部國民健康署第八版「國人膳食營養素參考攝取量」，依照年齡、活動強度等來評估每日營養素的攝取。

（奇美醫學中心吳宜峯營養師提供）表格取自9月號《胎兒過輕過重》

2. 均衡飲食：飲食上不該有所偏頗，應該均衡攝取六大類食物。

3. 避免加工、醃製食物：以清蒸、水煮、涼拌的方式烹調食物為佳，盡量避免加工、醃製食品。

**更多資訊可參考國健署孕產期營養手冊、食在好孕-吃對營養 寶媽都健康

政府補助妊娠糖尿病篩檢　國健署籲孕婦多加利用

為了讓準媽媽們能夠及早發現，做出應對措施，國健署自去年7/1起在妊娠第24～28週增加妊娠糖尿病篩檢的補助。截至今年4月已補助超過8萬位孕婦，結果初步發現異常率約18%，表示幾乎每5人就有1人有妊娠糖尿病。因此也提醒各位孕媽咪們在妊娠24～28週時，帶著「孕婦健康手冊」及健保卡去產檢院所接受篩檢，保障自己和胎兒的健康。

完整內容請看：【嬰兒與母親 孕期知識

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