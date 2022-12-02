寶寶疫苗時程一覽表 公費＆自費一起打 提升自我保護力

【採訪撰文／Fan】

寶寶出生6個月後，來自母體的抗體會逐漸下降，大安婦幼醫院嬰兒室主任卓郁皓表示，幼童若不慎感染到疾病，不但自己生病，還有傳染給其他人的風險，施打疫苗是最好的預防方法，能有效預防傳染病的感染，「公費和自費疫苗加起來就有10幾支要打，透過這些疫苗，為寶寶體內增加更多抗體，即使不小心被傳染，也能避免症狀過於嚴重。」

而在施打任何一種針劑前，醫師會進行完整的評估工作，才會允許寶寶接種。卓郁皓醫師提到，除非寶寶有發燒等急性疾病，否則在一般情況下，都能正常接種，「倘若寶寶不幸確診，只要身體狀況已好轉，皆不會影響正規疫苗，但針對特殊狀況的寶寶，如有在服用類固醇藥物，或是曾因疾病如川崎症或MISC（兒童發系統發炎症候群）使用免疫球蛋白治療者，須經由醫師評估再決定接種時程。

疫苗施打時程．自費疫苗為何建議打？

打開寶寶手冊中的疫苗接種卡，爸媽會發現，寶寶在學齡前，光公費就有將近20支疫苗要打，再加上自費疫苗、流感疫苗，和今年新增加的新冠疫苗，數量又更多了！以下整理出一張表格，讓爸媽清楚了解疫苗的施打時程，同時告訴你，為何這些自費疫苗建議施打。

黑色：公費疫苗；紅色：自費疫苗

口服輪狀疫苗

此款屬於腸胃型疫苗，不同於其他肌肉注射的疫苗，輪狀病毒疫苗需透過口服才能發揮其效果，卓郁皓醫師提到，5歲以下的孩子，如遭受輪狀病毒感染，恐會造成嚴重的噁吐、腹瀉，甚至是脫水症狀，需要送往醫院打點滴處理，極少數會出現像是癲癇等併發症。

市面上有兩種劑型可選擇，保護力相當，只要確實服用，可預防孩子因輪狀病毒所引起的急性腸胃炎。少數寶寶會在服用後出現輕微的腹瀉，爸媽只需多加觀察，不必過於擔心。

．2劑型：出生滿6週，第二劑間隔4週以上

．3劑型：出生滿6週，第二、三劑各間隔4至10週

13價結合型肺炎鏈球菌疫苗

肺炎鏈球菌疫苗，其中的第一、二、四劑為公費，只有6個月的第三劑基礎劑需自費接種。卓郁皓醫師表示，施打此疫苗，能預防因肺炎鏈球菌所引起的中耳炎、鼻竇炎、肺炎，與腦膜炎等，如在6個月多施打這一支，能讓寶寶體內的抗體濃度變高，提升黏膜感染如中耳炎得到保護力。「尤其是常感冒，例如送托嬰中心的寶寶，常因呼吸道感染併發中耳炎，建議自費接種。倘若6個月沒打，1歲的第四劑記得依然要施打，才能維持之後的保護力。」

六合一疫苗（白喉白日咳破傷風小兒麻痺B型嗜血桿菌五合一＋B肝）

算一算寶寶6個月要施打的針劑，加上流感疫苗，新冠疫苗，肺炎鏈球菌疫苗，有5針要接種，為了減少寶寶的負擔，也能讓爸媽少奔波，近年來台灣引進六合一疫苗，是將公費的五合一疫苗加上B型肝炎疫苗合成一針，寶寶少挨一針，少痛一次，記得施打前可先向醫療院所諮詢。

卓郁皓醫師補充，以往五合一疫苗的施打方式，要將藥粉與液體混合，再透過針頭抽進打進體內，難免會有抽取不乾淨等疑慮；六合一疫苗屬於隨拆即用，操作上步驟簡單，能減少操作人員的失誤，也能保障安全性，其保護力與分開施打兩種疫苗相同，爸媽不妨可考慮。「施打後的48小時，爸媽要多觀察孩子的體溫，如施打部位有紅腫，可先冰敷處理。」

水痘疫苗

第一劑屬於公費疫苗，在寶寶1歲時施打，保護力約有75％～85％，卓郁皓醫師提到，有些孩子僅接種第一劑，還是會出現突破性感染，少數突破性感染後起的水泡仍然嚴重，建議孩子4至6歲時，自費施打第二劑，將保護力提升至約97％，降低因水痘病毒所導致的細菌感染，肺炎、腦炎等併發症。

型腦膜炎雙球菌疫苗

去年上路的B行腦膜炎雙球菌疫苗，也是爸媽可考慮讓孩子自費接種的疫苗，卓郁皓醫師提到，腦膜炎雙球菌是引起兒童細菌性腦膜炎的第三大兇手，一旦感染腦脊膜炎雙球菌，病程變化快速，從發病到死亡只有24小時的時間，來勢洶洶，死亡率高，存活者常病發後遺症，如截肢，聽力喪失等後遺症，雖然發生率低，但是有B型腦膜炎球菌疫苗可以預防如此嚴重的感染，可諮詢小兒科醫師了解此疾病與疫苗。

新冠疫苗．有效預防重症發生

新冠肺炎病毒，影響台灣國人生活將近三年時間，年紀小的孩子是高風險群，近期幼兒新冠疫苗已核准上市，讓6個月以上的寶寶，能接種疫苗得到保護。卓郁皓醫師表示，5歲以下的孩子，感染新冠肺炎病毒，可能造成嚴重的併發症，如哮吼、肺炎，最嚴重的是腦炎，已造成多位兒童死亡，另外感染後兩三個月內可能發生MIS-C（孩童多系統炎症徵候群），造成高燒合併休克，預防的最好方式，就是接種新冠疫苗，可減少MISC等併發症。

目前市面上有莫德納和BNT兩種疫苗可選擇，莫德納施打兩劑，兩劑需間隔四週，劑量為成人的1/4；BNT則須施打三劑，第一、二劑間隔四週，第二、三劑間隔八週，劑量為成人的1/10，兩種疫苗皆能預防重症的發生，無論施打哪一種，施打後都要觀察孩子是否出現嗜睡、食慾不佳、活動力不足等情況，如有異狀，建議就醫檢查。

卓郁皓醫師提醒，接種疫苗，能有效預防孩子受到疾病的侵襲，如錯過了應接種的時程，爸媽也別因此忽略，須趕緊回醫療院所，與醫師溝通詢問，趕緊把沒打到的疫苗補接種，才能為孩子築起強大的防禦牆，抵擋外在的病菌！

卓郁皓

現任：大安婦幼醫院嬰兒室主任

經歷：成大醫院小兒部住院醫師

感染科專科醫師

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