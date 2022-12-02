0～2歲視力發展全攻略 破解迷思！護眼7招保護兒童視力

【採訪撰文／林雁】

嬰幼兒常見視力問題

根據國健署106年度「兒童青少年視力監測調查」，本土近視低齡發生率高，幼兒園小班盛行率已達6.9%。新竹中國附醫眼科部、諾貝爾眼科主治醫師陳韵臻醫師指出兒童常見眼科問題包括：

1. 斜視

約2%幼兒有斜視的現象，具體表現為鬥雞眼、脫窗或斜眼看人。除了部分為與生俱來外，絕大多數是不明原因造成。

2. 近視

大多數兒童近視的原因是眼軸增長過度，變成近似橢圓的形狀，導致光線焦點落在視網膜前而無法在視網膜上形成清晰的成像。眼軸持續增長，會使視網膜以及眼球壁組織變薄、變脆弱，進而衍生諸如青光眼、視網膜剝離等併發症。

3. 弱視

斜視、視覺剝奪（如角膜混濁、眼皮下垂）等都會造成弱視。此外，若雙眼度數不等（差150～250度以上），常用視力較好的一側，而不用視力差的眼睛，也容易造成弱視。基本上，若4歲時視力仍未達到0.6，且如何矯正都無效就是弱視。

4. 其他

感染、過敏、結膜炎、早產兒視網膜病變、視神經發育不良等。

0～2歲視力發展里程碑

嬰幼兒表達能力有限，要提前發現視力的異常仰賴父母的觀察。以下提供視力發展里程碑參考，不過小朋友發展的速度不同，若有疑慮建議提早就醫評估喔！

0～1個月

•眼睛和頭會轉向光源。

•強光下會眨眼睛。

•協調力不佳，可能會出現鬥雞眼或眼睛偏外。

•眼睛可水平追蹤移動。

•6到8週開始跟人有眼神接觸。

•視力約20／400。

1～3個月

•眼神接觸更加豐富。

•會盯著人臉和黑白圖像。

•眼睛可垂直和圓環狀追踪移動。

•對手機感興趣。

•對大人嘴唇動作（唇讀）感興趣。

•開始有眼淚。

•可以察覺到約180公分左右的東西。

•對較亮的光和顏色更有反應。

3～6個月

•會注意看自己的手，且注意力可轉移。

•可以辨認熟悉的臉（微笑）。

•追視能力提升，可跨中線移動注視。

•眼球可以做出水平、垂直與圓圈的動作（但偶爾不協調）。

•特別容易注意到手中與放入口中的物體。

•會伸手去拿，且會抓住及懸晃物體。

•會開始觀察玩具的掉落及滾動。

•視線範圍逐漸擴大，會轉頭去看物體。

•開始發展色覺。

7～12個月

•會注意到細小的東西（例如麵包屑）。

•會伸手觸摸小東西，並開始會鉗形抓握（大拇指及食指捏物）。

•近距離察覺到小物體 （0.5公分左右）。

•對圖片產生興趣。

•可認出部分被隱藏的物體。

•發展立體感。

•認出家中不同的地方及定位。

•利用視覺探索事物，會認人、認圖片。

•開始模仿人臉行為。

•開始會尋找被藏起來的物品，玩捉迷藏。

•1歲已有不錯的雙眼視覺能力。

1～2歲

•喜歡探索環境、觀察、傾聽、互動。

•能認出書中熟悉的物體和圖片。

•能用蠟筆或鉛筆塗鴉，會嘗試畫直線或圓。

•可認出身體部位，像是嘴巴、眼睛、頭髮。

•發展空間能力、配對能力、手眼協調能力。

•可以只依靠視覺進行探索。

•模仿別人的行為。

•視覺記憶發育。

表格提供／陳韵臻醫師 整理／嬰兒與母親編輯部

學齡前兒童常見視力異常狀況

除了根據視力發展觀察孩子外，若孩子日常中有下列表現，也建議做進一步的檢查。

1. 瞇眼或歪頭看事物。

2. 喜歡用某一眼看事物，或被遮住其中一眼會異常焦躁。

3. 經常揉眼睛。

4. 常抱怨看不清楚。

5. 容易撞倒東西。

6. 斜眼。

7. 對光敏感、流淚。

8. 玩球或騎自行車時手眼協調困難。

9. 辨別顏色／形狀／字母／數字有困難。

10. 逃避塗鴉、拼圖和其他較為精細的活動。

6歲前為黃金治療期！定時檢查不可少

近視、弱視是學齡前幼兒常見視力問題，大多數小朋友不會向大人表達，尤其用雙眼視物難以發現弱視問題，若沒有定期檢查弱視可能錯過6歲前的最佳治療期。因此，陳韵臻醫師提醒家長3歲以後要定期帶孩子做視力檢查。當孩子2～3歲時就可以在家練習比C、E視力表，等認知功能沒問題就能進行檢查。檢查項目一般包括視力、屈光度、立體視覺、斜視及眼動檢查、色覺、散瞳檢查，建議分2次進行，以免時間過長降低孩子配合度。此外，若特別關注孩子近視問題，可再自費進行眼軸長、眼底照相的項目。

眼科檢查時程長，孩子對於醫院可能也會恐懼。若希望孩子配合，陳韵臻醫師建議家長不妨先幫小孩樹立喜歡的情境，例如用孩子喜歡的事物引導檢查。此外，也要注意選擇友善的眼科環境。過程中要多鼓勵小孩，即使因為不配合而耽誤檢查也沒關係，多嘗試幾次孩子就會逐漸熟悉。

3C保母不是近視唯一主因

3C是個育兒的好工具，有時候孩子哭叫不休的時候真的很想按下輕鬆的開關。但孩子的視神經還沒發育完全，長時間用3C對兒童的不良影響，也使3C成為眾矢之的，導致家長忽略另外兩大主要環境因素——「長期近距離用眼」與「缺乏戶外活動」。孩童的眼睛就像未定型的黏土，長期近距離用眼會增加眼睛的壓力，導致眼軸增長。此外，研究也證實陽光會刺激視網膜中的多巴胺分泌，有助於抑制眼軸拉長，預防近視。

照片提供／Photo AC

小小孩會近視嗎？度數不高可以不戴眼鏡嗎？

陳韵臻醫師說明，寶寶剛出生的時候因為眼球小、眼軸較短，一般都是遠視眼，眼球隨著年齡逐漸成長後才會接近成年人的水平，這稱為「遠視儲備」。因此，一般3歲以前的幼兒近視可能性較小，但若有不良用眼習慣過度消耗儲備就會導致近視。她也強調近視是不可逆的，若裸眼視力低於0.8～0.9以下就要全時佩戴度數足夠的眼睛矯正，即使近距離用眼也不要刻意拿下眼鏡，才能保持適當用眼距離，讓孩子眼部肌肉放鬆，刺激視覺發育。也提醒家長們，戴眼鏡不會增加度數，不戴眼鏡或眼鏡度數不足才會加速惡化！

在配鏡上，由於小朋友的活動量大，且視力發展隨時變化，家長要做好心理準備眼鏡會經常更換。在材質上盡量選擇堅固的、耐衝擊的鏡框與鏡片，不要選擇無框眼鏡。如果有在使用散瞳劑，可以搭配變色鏡片。配鏡之後也要記得定期回診追蹤，確認鏡片度數合適。

Tips. 衛福部規定6歲以上、15歲以下學童第一次驗光和配眼鏡，需要有醫師處方箋、確認不是假性近視後才可以配鏡喔！

看綠色、做護眼操對眼睛好？醫師親授護眼秘笈

老一輩常常會告訴我們多看綠色的或做護眼操對眼睛有益。陳韵臻醫師解釋這兩者只是提醒我們中斷近距離用眼。且綠色的物品若處於近距離範圍內，是無效的，起到決定性關鍵的是「距離的遠近」。視力幫助我們建構對空間的感知，影響平衡、姿勢控制、感知能力。因此，良好的生活習慣，對正要開始認識世界的小朋友尤其重要。

日常遵守7大護眼習慣

1. 避免長期近距離（30公分內）用眼，包括看繪本、玩積木。

2. 牢記護眼口訣：用眼30分鐘，休息10分鐘。

3. 2歲以前盡量避免看3C，2～6歲盡量不超過1小時。訂立睡前不能使用3C的規矩，即使要看3C也盡量選擇大螢幕（如：電腦、電視），避免近距離觀看。且每5～10分鐘引導孩子去做其他事再回來繼續看。

4. 增加戶外活動時間，每天至少需要1～2小時。研究顯示，每週多花1小時帶小朋友進行戶外活動可以減少2%的近視率！建議選擇陽光不強烈的傍晚，避免光線對眼睛造成傷害；同時做好眼部防曬，戴帽子或墨鏡。

5. 少攝取高油、高糖的精緻食物，避免增加體內氧化壓力。

6. 在孩子2～3歲時至少進行一次眼科檢查，之後也要定期檢查，間隔時長最好不超過半年。

7. 確保姿勢正確，坐著繪畫、寫字時背要挺，腳板貼地；也要避免趴著、躺著等不良姿勢看電視。

陳韵臻

現任：中國醫藥大學新竹附設醫院眼科部、諾貝爾眼科醫療集團主治醫師

經歷：

台北珍世明眼科Trust Me Eye Center主治醫師

2022醫療科技展眼科專題講座講者

亞洲生醫器材協會眼科總召集人

驗光人員繼續教育課程種子講師

台灣延緩衰老暨細胞再生學會第八屆研討會講師

亞洲角膜塑型片及特殊鏡片研討會學員

台灣屈光防盲醫學會視覺光學及屈調驗光檢定

完整內容請看：【嬰兒與母親 寶貝健康】