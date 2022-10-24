催促將打斷幼兒對外界的探索 試著了解孩子的世界學會「慢慢來」

【整理撰文／林雁】

在許多家長的日常中，「快點！」絕對在口頭禪中榜上有名。尤其家中有學齡前的幼兒，叫他趕快吃完早餐，回頭一看卻發現他嘴巴含著食物正在玩玩具，趕著上班的爸媽只能不停催促，催促著他們跑過了該四處探索的童年，生活中失去享受，只剩下時間的壓力。

用成人化的思維看孩子的世界是催促的源頭

有了小孩後，時間都跟著小孩走，忙碌的父母既要處理自己的事，又要照顧小孩，被時間追著兩頭跑。尤其學齡前的幼兒做事情總是「慢條斯理」，父母在時間的壓力下，只好焦急地催促孩子。但其實小朋友看待世界角度與成年人不同，美國心理學家Elizabeth Lombardo指出「學齡前的幼兒往往是活在當下的。」還沒建立起時間概念的幼兒分辨不清楚「今天」、「明天」、「等一下」。所以當家長做好時間規劃，對孩子說「半小時內要去到奶奶家」，小朋友可能無法理解時間的緊迫，反而更想做自己感興趣的事。因此就會發生爸媽拼命催，而寶貝拖拖拉拉的情況，有些孩子可能還會覺得你闖入他的世界大呼小叫呢！

照片來源／Photo-AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

催促影響孩子的成長

1. 影響孩子探索世界

Laura Markham博士表示不停地催促會「打斷孩子探索世界的發展階段，讓孩子失去好奇心。」發展中的孩子透過接觸日常事物去探索世界，很多對大人來說司空見慣的事，在幼兒眼中可能有不一樣的色彩。他們可能走到半途會停下來看著地上的螞蟻、蝸牛，做一些耽誤時間的事。看在家長眼中就是「拖拖拉拉」，進而強制他們停下，抑制他們挖掘興趣的好奇心。

2. 增加孩子的壓力

父母的催促日積月累會加劇孩子的焦慮，試想一下不管做什麼都有人在耳邊催促，是多麼壓力的事。而這些壓力會剝奪孩子享受當下的能力，讓生活變得枯燥。他們終將會成為被時間追逐的大人，所以就不要催著他們走過童年了。

3. 讓他們失去獨立的能力

為了遵循規劃好的時間，家長會為孩子制定好應該做的事項並催促孩子必須在時間內完成。有時看孩子磨磨蹭蹭還會著急地插手幫忙，覺得還不如自己動手更快！導致孩子失去學習與嘗試的機會，能力得不到發展，什麼事都等父母安排、催促再去執行。父母看見遲遲不能獨立的孩子，又必須分出更多時間與心神，釀成惡性循環。

慢慢來，才能走得穩

不過，即使我們知道不能拼命催促，小朋友又真的極大地影響父母的時間分配。每天掛心孩子和工作，怎麼還有時間「慢慢來」。以下給爸媽們幾個建議，不妨試著找尋你和孩子之間的平衡：

1. 時間緊迫時，給孩子具體的時間觀念

偶爾時間真的很緊張的時候，根本沒有餘裕讓孩子「慢慢來。」這時候可以快速用具體的事物給孩子時間概念，比如放一首寶寶熟悉的歌，跟他說這首歌結束就要洗漱完畢，可以幫助孩子更好地理解。此外，不要用責罵、威脅的句式催促孩子，比如「你再不快點，我就不等你咯！」、「這麼久才吃完一半，你到底在幹嘛？」可以著眼於孩子已經完成的部分，給予正向的回饋，拉回孩子的注意力，比如：「你把飯菜都吃得很乾淨，很棒，我們加油把另一半吃完好嗎？」

2. 預留更多的時間給孩子

如果擔心行程會來不及，平常可以劃分好自己的時間，比較緊急的事項多預留一些時間給孩子準備。例如，早上要上班可以提前叫孩子起床，給孩子慢慢來的時間，也減低自己的壓力。

3. 放手讓孩子發展

正如上述所說，家長的急促反而會阻礙孩子的成長。試著放手讓孩子獨立完成，在你不急的時候，跟孩子說「慢慢來，不用急。」讓他試著自己吃飯、穿衣服、洗澡、收拾玩具。當孩子一步一步獨立成長，父母就可以解放雙手，他們會逐漸意識到超出時間的後果並學會控制時間。

照片來源／Photo-AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

成年人的世界是與時間的追逐，而孩子的世界是與當下互動。很多時候我們都要提醒自己多一些耐心，從孩子的視角出發，看他們看到的世界。羅馬不是一天造成的，慢慢來，路才能走得更穩。

完整內容請看：【嬰兒與母親 學習當爸媽】