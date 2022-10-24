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什麼時候可以和尿布說掰掰？出現這8大跡象說明孩子做好準備了

聯合新聞網／ 嬰兒與母親
照片／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）
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【整理撰文／林雁】

學習從尿布到廁所，是我們從小必上的課程之一。但每個寶寶的發展速度不同，要等到他們的生理上逐漸發育成熟，能控制大、小便的肌肉時，才能開始進行如廁訓練。而判別訓練開始的時機，關鍵就在於孩子日常表現中透露的端倪！

從尿布到廁所　孩子準備好如廁訓練的8個跡象

當寶寶學會自己上廁所，父母就可以從換尿布的輪迴中解放。美國兒科學會指出，一般在18～24個月的時候孩子開始能控制腸道和膀胱的跡象。但開始訓練的時機因人而異，強迫還沒準備好的孩子進行如廁訓練只會無限延長過程。而基本上，當孩子有這些跡象時，就代表父母可以嘗試鍛煉了！

1. 喜歡換上乾淨的尿布

2. 他們知道自己正在排便或撒尿，而且會告知你這件事

3. 感覺得到尿意／便意，有明顯需要上廁所的表現（如：坐立不安、突然安靜、蹲下或躲到窗簾後或隱蔽的地方等）

4. 至少有2個小時尿布是乾燥的

5. 可以遵循簡單的指示

6. 對廁所、內褲等表現出高度的興趣

7. 知道相關詞語的意思並能運用，如：「嗯嗯」、「噓噓」、「便便」、「馬桶」

8. 可以自己拉下和拉上褲子

如何訓練孩子自己上廁所

1. 讓馬桶成為孩子日常生活的一部分

要將小馬桶放在容易到達的地方，也可以放在孩子常待的地方，鼓勵他多坐在馬桶上，熟悉馬桶。

Tip. 試著讓孩子選擇自己喜歡的小馬桶，讓他對如廁產生興趣。

2. 幫助建立習慣

寶寶一開始可能不會習慣去小馬桶上廁所，這時候家長可以注意他們想大、小便的跡象，或是利用剛睡醒或飯後的時間，帶他們到小馬桶，鼓勵他們如廁。期間可以用一些書、玩具幫助小朋友坐在小馬桶上如廁。

3. 建立良好衛生習慣，以身作則

在教導孩子上廁所時也要灌輸他們正確的衛生習慣，比如：女孩擦拭時要從前到後，並確保他們如廁後會洗手。平常也要多讓孩子看到你以身作則的樣子。

4. 有成效後，改穿內褲

當訓練逐漸展現成效，有一半的機率會成功時，可以開始換穿內褲，只在睡覺時穿尿布，讓孩子練習自己穿、脫褲子，一步步擺脫尿布。

在訓練過程中應該避免的事

＊用負面的詞語描述身體部位、尿液和排便，如：不要說髒髒、便便很臭……

＊孩子不想坐在馬桶上的時候，不要強迫他。

＊在孩子嘗試失敗時反應劇烈，這會讓孩子感到焦慮和擔心。　

＊吝嗇表揚。當孩子成功時應該給予誇獎和獎賞，如果擔心獎勵零食會讓孩子糖分攝取量過高，可以讓家人給予鼓勵或帶孩子外出散步、給貼紙等替代，讚揚會提高成功的機率。

照片／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）
照片／Photo AC（※人物與文章主題無關，照片為情境示意圖）

根據英國國健署的資料，大多數幼兒先能控制排便，再來是排尿。在1歲時，大多數嬰兒就不會在晚上睡覺時拉屎，但直到3歲還是會有孩子因為興奮、注意力集中在其他事情而尿褲子，甚至多達1／5的5歲兒童偶爾還會尿床。因此當寶貝控制不住的時候，不要責罵或則體罰孩子，冷靜地處理即可。最重要的是，清楚如廁訓練無法一蹴而就，保持放鬆的心態面對。

完整內容請看：【嬰兒與母親 學習當爸媽

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