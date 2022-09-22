海裕芬親手織就夢想 擁抱專屬親情

【採訪撰文／林雁】

螢幕形象爽朗大方的海裕芬（海芬）因演繹《花甲男孩轉大人》中的鄭光好被民眾親切地稱為「國民姑姑」。而螢幕外的她也和大家庭一起生活在眷村內，融洽的家庭氛圍讓她對延續幸福的感覺心生憧憬，渴盼擁有自己的專屬親情。規劃力超強的她確認了目標就勇往直前，儘管高齡也不放棄，歷經10年的努力終於織就夢想，迎來自己的幸福。

主持人、演員、廚娘，斜槓出多重身份的海芬全身心投入在工作帶來的樂趣，既能活潑、詼諧地主持，也能為角色注入靈魂。擅於挖掘興趣並努力耕耘的她，在繪畫、歌唱、手作領域也遍地開花，不但研發「嚕嚕姑滷」滷味，更嘗試出書、製作繪本，努力充實人生。

除了興趣以外，她認為生子是自己生命不可缺少的另一經歷，並曾公開表示生子不是夢想而是計劃，自35歲以後就為擁有自己小生命而奮鬥，希望能延續幸福的感覺。

努力與幸運缺一不可 親手織就夢想

「能夠在適當的年齡享受剛好的幸福是一件很幸運的事。」自認不夠幸運，錯過適齡時機，海芬只能付出努力祈求生命到來。不但放棄為職業節食，攝取大量富含營養的食物。近2年更乾脆從社交場合人間蒸發，以避免接觸酒精或是不健康的食物。她戲稱疫情的到來剛好掩蓋了備孕的事，每當有朋友邀約就能以疫情嚴重搪塞。

渴望孩子的她甚至求助信仰，跑遍台灣大大小小的廟宇、禱告幾萬遍，從阿里山到澎湖都有她虔誠的足跡。更用毛線將心意編織成可愛的獨角獸，祈盼夢想成真，神奇的是，在獨角獸完成沒多久竟真的得償所願，讓她當上準媽媽！

成為媽媽後的第一件事是擔心

「其實聽到胎兒心跳的瞬間，擔心、害怕遠比興奮多。」一貫不拘小節的海芬表示這段時間是她人生最緊張的時刻。害怕意外發生、擔心孩子健康，所以當盼望已久的事終於實現，她的第一反應卻是小心翼翼地收斂期待。從聽胎心音、羊膜穿刺、晶片檢查到高層次超音波，每一次等待檢查結果期間她都像驚弓之鳥，容易被突然震動的手機、通知驚嚇，內心忐忑。她坦言直到高層次超音波完成以後，走在回程路上才感動得忍不住小哭一場。甚至採訪當下也止不住牽掛，常分神注意胎動情況。更自曝曾緊張到想要入手胎心音監測器，每天會不時拍拍肚皮呼喚寶寶，被家人吐槽。結果孩子等到夜深人靜才瘋狂回應，「報復」媽媽的騷擾，讓家人都啼笑皆非。

從胎教開始讓孩子獨立自強

本來就健康的海芬，懷孕後體力並沒有受到影響，甚至還能去組裝嬰兒車、搬重物，她自豪地表示自己超厲害的！獨立自主的海芬懷孕後生活如常，自己烹飪、照顧外甥、熬夜拍戲工作。她表示自己會謹慎對待，但不會過猶不及地小心，也不希望受到特殊對待、耽誤工作進度。因此一直沒有公佈喜訊，導致孕期最大的困擾反而是服裝都穿不上（笑）。被問及會工作到何時，她大方回答會持續到身體狀態無法負荷為止，還詼諧地趁機教育孩子：「要撐住喔！你媽不是養尊處優的，我們家也不走貴婦路線，一切都要靠自己自力更生吼！」

為孩子改變 珍惜得來不易的幸福

為了避免寶寶長太大可能要剖腹產，海芬在孕期會控制飲食，盡量攝取原型食物。她也慶幸自己不喜歡吃甜食，在控制體重上只要維持一般飲食搭配運動就好。不過初入孕期時，她也曾經歷過一段食之無味的生活，嘴裡泛苦或無味的狀況無法改善，但為了孩子還是勉強吞下營養，反胃的時候還會強迫自己不能吐。「因為這真的是得來不易。」

珍惜這份幸運的她，一改從前對運動的懶怠，開始調整自己的生活作息，平日下班會進行快走、小跑等運動。體質偏熱的她揣著一個小火爐，仍遵守醫囑一天泡三次腳，讓她無奈大呼：「汗都用噴的！」隨著寶寶日漸成長，步入孕後期後更逐漸體驗到頻尿、易喘、窒悶的不適。胃部受到壓迫，只能少量多餐地吃飯；膀胱被擠壓導致1小時要上2次廁所等。不過她開朗地表示這些都在自己的預期中，是甜蜜的折磨，並不感到辛苦。

育兒經驗豐富 憧憬成為如象群的家族

即將成為新手媽媽，但海芬對接下來的育兒生活完全不感到擔心。她表示自己出身於大家庭，從小與姐妹們關係融洽，甚至誤以為表姐妹是親生的，被老師指出兩者不是同母所出時，還以為老師窺破自己家族秘辛，讓人哭笑不得。不過得益於此，她對育兒日常一點都不陌生，從幫助妹妹坐月子到照料外甥都全身心投入，並非玩票性質。經驗老道的她一次可以照顧5個小孩，更笑稱「很早就準備好當媽媽了，很可能連當祖母的準備都做好了。」

心靈手巧的海芬平常還會用輕黏土或毛線做成各種動物，深受孩子們的歡迎。她表示自己很喜歡動物，尤愛象群互相照顧的團結精神，因此動物紀錄片播到象群部分，就會趁機教導孩子們在成長的路上要相互照應。擅長烹飪的她也身體力行，用料理帶給家人幸福和溫暖。姐妹們也會提醒彼此，用互相照拂的相處模式與共同的教育方針，培養家庭的凝聚力。「我希望他（孩子）以後也會誤以為表兄弟是親生的！」

不做猛獸與利刃 盼孩子懂得善良與委屈

作為育兒老手，海芬並未對育兒多做規劃，只開明地表示會盡力支持孩子的一切興趣，讓孩子保有自己的特色。她形容自己並不是吹毛求疵的個性，更注重孩子的健康。平常對於外甥、外甥女的教育也是採用互動方式，因此更希望透過身教讓孩子在生活中學習，「家裡就是一個小社會，如果他可以在家裡學會人情世故就是一百分了。」

至於教育目標，在為人處事有自己原則的海芬期許孩子能成為善良、有榮譽感，懂得委屈的人。她解釋有榮譽感並非有得失心，而是能對目標有所期待，盡力完成每件事。而「委屈不一定是妥協，只是不將情緒和欲念放在首位，做任何決定先給予對方空間與時間。」但也強調善良的同時，要懂得保護自己的權益。

把控自主權 抱持享受的態度

由於有家人做後援，海芬未來仍可以兼顧工作與育兒。但她坦言並非所有媽媽都如此幸運。從自身的經驗出發，她建議所有照顧者（不論爸媽）多探問自己的想法，「不管你是什麼角色，最重要的是把控自主權、理解自己的需求和能力再去承擔責任，不管是工作、家庭或婚姻。」如果現在的工作環境不愉快，就轉換跑道，或改變對工作的想法，從過程中找尋樂趣，而不只是當作枯燥的任務。對於海芬而言，工作的魅力就在於此，她享受全力以赴完成挑戰的感覺以及當下的所有樂趣。「我覺得沒什麼難的，最有挑戰性的永遠都是下一件事。」目前，她的「下一件事」就是仍未公佈的巡迴演出規劃，她計劃結合美食、歌唱、聊天向大家傳遞快樂，讓成年人更照顧、保護自己的心靈。

孩子不是附屬品 期望成為客觀的媽媽

成為母親對海芬來說是件幸運的事，但她也強調包容是媽媽不可缺少的特質。從只能被動接受大人想法的孩提時代走來，她深刻體認到被動選擇的困難，也立志要成為尊重孩子的父母。「智慧型手機和平板充斥世界也就這十幾年的事情，時代變化很快，家長根本沒辦法預測小孩未來要面臨的人生與環境。」因此海芬不會要求孩子一定要遵循自己的期望長大，只要健康快樂就很足夠了。對於未來會成為怎樣的母親，她不敢打包票給出篤定的答案，因為自己也沒預料過懷孕後會變成這樣小心的媽媽，但她期許自己是個不設限的母親。

我們可以期待未來育兒老手兼新手媽媽的海芬與專屬「小跟班」的無限可能，屬於她的劇本今後還會再織就更多的夢想！

完整內容請看：【嬰兒與母親 名人家庭】