要不要再生一個？與其獨自糾結 不如看看過來人的建議！

【整理撰文／ 林雁】

對於經歷過小孩漸漸長大好不容易找到生活平衡的新手父母來說，最困擾的問題之一絕對是要不要再生一個！想讓孩子有手足的陪伴，又不想再重溫照顧嫩嬰的育兒生活，讓爸媽們陷入兩難。

父母之愛子則為之計深遠，當媽後不但要操心寶寶的健康、教育、性格發展，甚至連孩子有沒有「手足的陪伴」，爸媽們都要再三思索。近期《嬰兒與母親》粉專就這一話題發起討論，爸媽們反響熱烈、意見不一。正在猶豫的爸爸媽咪們，不妨參考看看大家的意見～

想生下一胎的三大原因：

Top 1： 有一種孤單是爸媽覺得你孤單

很多人常說「手足是給予孩子最好的禮物」，不少媽媽認為看到孩子孤單一人，擔心孤獨會影響孩子的成長，希望生下二寶讓兩人作伴，以後的日子也多個人照應。還有些媽媽是被孩子哭著討要「弟弟／妹妹」才決定再來一回合。不過看到手足打鬧的可愛畫面媽媽們就會覺得揪甘心！此外，很多有手足的媽咪都認為手足的互相陪伴是父母無法給予的，更釣出過來人分享自己以前靠兄弟姐妹 cover 瞞天過海去約會的經驗，體現了手足情的珍貴啊！還有媽咪因為自己獨生女的無助經歷，希望孩子能有個共同分擔情緒、商討問題的對象。不過，也有網友表示自己為了想生老二給老大陪伴，結果老天爺買一送一（雙胞胎），現在幾個孩子吵到屋頂起飛，非常想退貨。

Top 2：愛小孩，想陪伴小孩一起成長

小嬰兒是全世界最可愛的生物（特別是自己家的！），萌萌的五官擠在肉嘟嘟的小臉頰上，一吸就是一口奶香。感受著軟軟一團的寶貝趴在自己身上、小手捉著自己手指、突然笑起來的時刻，真的讓媽咪們心臟都融化了～～雖然很常被小孩折磨到苦不堪言，但孩子搞出來的烏龍和可愛的樣子，真的能讓媽媽苦中作樂。很多媽媽都認為生兩個剛剛好，爸媽可以二打二。還有網友秀出照片笑稱：「生兩個每天都很有戲！」她表示懷孕前大寶不停催生，但二寶出生後大寶竟然反問：「底迪能不能還給醫院或月子中心？」孩子的幽默真的帶給媽媽很多歡樂呀！（笑）

Top 3：不想留下遺憾

大家都知道年齡是生育的關鍵，有時候在猶豫、糾結中就已經錯過了最佳的黃金年齡，讓不少媽媽扼腕不已。因此也有媽咪們認為應該要把握時間，趁自己還年輕、有精力的時候生二胎，一來有足夠的體力生育、帶小孩，二來老大和老二的年齡接近可以一起上學，育兒用品也可以接著用。

圖片提供/林雁

不想生二胎的五大理由：

Top 1： 不想重新跑一遍生育流程

每個媽媽都是堅強而偉大的，因為她們不但要經歷孕期的種種不適，分娩時還要經歷世間最痛，有些寶貝還會送媽媽吃全餐，真是痛不欲「生」。產後還要經歷身心修復又要育嬰。所以偶爾看到可愛的寶寶想再生一個時，只要在腦內回播當時的九九八十一難，又要重新通關……媽媽選擇放棄！

Top 2：經濟條件不充裕

生兒育女是一筆大開銷，從孕期到孩子未來的生活開銷，兩個人賺錢好幾個人花，真的讓人不禁感歎父母怎麼能把自己拉拔到這麼大。而且經濟能力不充裕的情況下，生二寶經濟壓力更是備增。而且夫妻對生小孩沒有共識的話，更可能會因為金錢的問題吵到離婚。

Top 3：不想失去生活品質

一打一已經忙得分身乏術，尤其是剛成為新手爸媽的日子，家裡又吵又亂，每一天的生活都是大暴走。因此好不容易重建生活秩序的媽媽不希望再生一個，讓自己的生活只圍繞小孩打轉，狼狽不堪，失去 Me Time 與自由。不過，媽咪們表示如果另一半是神隊友還能考慮，萬一是豬隊友，還是一個就足夠了，省得照顧嫩嬰外還要操心「長子」。

Top 4：有毛小孩做手足陪伴

如果寶貝需要陪伴，毛小孩這個另類手足的陪伴也是媽咪的另一選擇。想想家裡擁有毛茸茸和小嫩嬰，簡直是人生贏家！不只老大不寂寞，全家都不寂寞，小孩還可以和寵物一起玩耍放電。很多小朋友甚至會主動表示不要弟弟／妹妹，有狗狗／貓貓就好。看媽媽分享汪星人和小朋友的背影，只生一個也完全不會孤單呢～

Top 5：想給孩子全部的愛

父母的體力、時間都是有限的，有的媽媽不在乎經濟問題，認為只要多努力，還是能養得起孩子，但卻擔心無法公平去愛多個孩子。因此只想要傾注所有的愛在一個孩子的身上，專心愛他、栽培他。而且有時候，寶貝們自己也會擔心這個問題，堅決要求媽媽不要生，媽媽也只能無奈封肚了。

生不生二胎、三胎這個大哉問至今仍見仁見智，媽咪們參考完大家的意見心裡可能已經有了答案。不過夫妻之間最好達成共識，免得日後紛爭不斷。而且不管要不要生，都是夫妻兩人的事，不用在意別人的道德綁架，適合自己的就是最好的選擇。

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