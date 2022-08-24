擊劍甜心程昕意外晉升新手媽 以平常心迎擊未知的挑戰

【採訪撰文／林雁】

「我能想像育兒是很困難的事，但反正來了就面對啊。」在亞錦賽前夕意外發現自己懷孕晉升媽咪的程昕豁達地說道。具備擊劍選手穩定心理的她，在一開始的措手不及後，迅速地轉換心態，並積極地面對未知的一切。

訓練衝賽事 近7個月未發現有喜

身為擊劍運動員的程昕，平常都在訓練衝擊賽事。前陣子準備參加亞洲盃的前一週看診順帶驗孕，這才意外發現已懷孕近7個月。或許是因為運動強度大的關係，在5月臉書PO文的照片中肚子仍一馬平川，根本看不出已懷孕23週！甚至現在只要用力，腹部上方還是能看到一些腹肌的蹤影，令人嘖嘖稱奇。沒有孕肚這個明顯的孕婦特徵，導致她一直沒有發現寶寶的存在，帶著孩子完成了重量、衝刺、練劍等高強度訓練。回想那段時光，程昕笑說自己懷著孩子仍舊扛著30kg的劍袋在德國奔波、臀推時甚至將槓鈴壓在肚子上，甚至發現的前一天還在好市多搬西瓜。「現在回想起來覺得，天哪！我也太狂了吧，真的是辛苦他（寶寶）了。」

對於一直沒發現懷孕的烏龍，程昕解釋是因為她的生理期並不是很規律。而且那一陣子有便秘的問題，肚子稍微變大時認為是最近吃太多或宿便，胎動則誤以為是腸胃蠕動，讓人哭笑不得。也因為發現得晚，錯過了許多早期產檢的項目，不過醫生表示目前已度過風險較高的懷孕初期，孩子也非常健康，無需擔心。

熟悉的舞台 不同的使命

由於自己喜歡吃酪梨，程昕為兒子取暱稱「小酪梨」。天使寶寶的小酪梨在孕期中，幾乎沒有讓媽媽經歷孕吐、胃口改變等不適，最大的不便是頻尿、體力降低與睡眠時數減少。小小年紀的酪梨甚至還跟著媽媽上了亞洲盃的賽場。身份轉變後再面對熟悉的擊劍舞台，既要保護自己與寶寶又必須與團隊一起拼搏，讓她擔心又焦慮。她笑稱，自己當時賽事結束後都會跑到廁所搖一下肚子，問寶寶「沒事吧？沒事吧？」要等到小酪梨踢一腳、動一下回應才會比較安心。

好動也會遺傳？運動量驟降，孕期坐不住

小酪梨尚未出生就擁有好幾位乾媽，備受寵愛，大家都等不及想看到寶寶出生。親友們除了貼心地送上嬰兒用品外，對待準媽媽也小心翼翼。「大家都擔心太多了啦，我還是像平常一樣啊。」現在被禁止搬重物、做高強度運動，被要求多躺著休息，閒不住的程昕直言非常不習慣孕婦的生活。

「我覺得如果沒事（做）也很無聊，讓我多做點事還比較充實。」因此她目前仍保持運動的習慣，做一些孕婦瑜伽，但程昕表示自己每次都做到快睡著，因為孕婦能做的運動相比訓練的力度落差太大，幾乎只是平常收操的程度，總讓她忍不住想自己加碼，停不下好動的心。但又不能讓自己太喘太累，更慶幸地表示：「還好只剩最後兩個月。」隨著運動量減少，孕肚也逐漸顯形，遺傳媽媽好動因子的小酪梨近來就在媽媽肚子裡動作不斷，胎動激烈得讓媽媽感覺肚皮都快要被撐破。肚皮凸起的一拳一腳讓程昕大呼超可愛，就像小鯊魚在裡面游動一樣。

迎擊一場無準備的挑戰

「以前會覺得一定要準備好才能生，但現在也不會去計較這些，反正一定都會有所準備。」

程昕透露之前其實沒有生孩子的打算，總是跟媽媽說未來不想要有孩子，只要養十隻貓就好了。「我當時的想法就是覺得自己還想要當運動員。」自認沒辦法投注太多心力育兒，也沒做好對生命負責的準備，並沒有特別想要寶寶。但兒子的到來扭轉了她的想法。懷了孩子後心裡總洋溢著幸福的泡泡，感受到孕育生命、呵護寶貝是一件美妙的事情。她說，就是突然驚覺原來自己有能力孕育、照顧一個小生命，變得期待寶寶的到來。目前她對於懷孕也並沒有從前那麼抗拒了，所以也曾想過是不是該生二個，讓他們在成長過程中能夠作伴。

勇敢往前走，生命自然會有答案

為了迎接孩子的到來，程昕也會開始看一些孕婦注意事項、教養的文章和書籍，但她自認為是比較佛系的媽媽，並沒有給予自己太多壓力，想到什麼就看什麼，先了解基本的常識與知識，其餘的就走一步看一步。她坦言目前還是想到生產的過程會覺得有點可怕緊張，所以選擇不看那些影片，等快要生產時再面對就好。

成為媽媽是艱難的課題，但程昕選擇正面迎擊困難，做錯再想辦法改進，生命自然會給予答案。她也建議媽媽們放寬心態面對，問題來了就想辦法解決是更好的應對方式。

以身作則就是最有力的教養

在父母的言傳身教下，程昕養成獨立、堅強又正面的性格。國小在體制外的學校就讀，在想法更為開放的環境中，除了學習獨立生活，也注重自我的發展，程昕早早就學會照顧自己。正因此，程昕認為身教是教養中的關鍵，因為小朋友未必能聽進大人的勸說與教導，但會通過觀察周遭大人的舉止，發展出對應的觀念、行為。程昕很感謝父母給予自己良好的環境，也表示未來若有機會，希望自己能讓孩子到開放的環境中成長，盼望他能成為一個有同理心的人。

是媽媽也是自己，維持斜槓人生的秘訣是真愛

由於國家與企業投入於擊劍運動的資源有限，許多擊劍選手需要邊工作邊訓練，程昕也不例外。意外挖掘烘焙興趣的她成立了自己的甜點工作室，常運用練習外的時間接單，假日再製作出貨。如今又增添一重身份的她表示未來仍會是一名擊劍選手、一名烘焙師，也是媽媽。現階段想做的事，以後也將繼續完成，只是時間分配上必須要做出取捨，烘焙的佔比會相對減少。

「我會盡可能的照顧他，但我也不想要因為孩子的到來而失去自己的人生。」生兒育女後人生規劃難免受影響，但她還是希望自己能在育兒與自我中取得平衡。目前計劃坐完月子就復出，繼續自己擊劍與工作併行的斜槓生活。「這樣才有足夠的錢養他嘛，養自己沒什麼關係，但養小孩還是要給他最好的。」她逗趣地說道。而她維持斜槓生活的訣竅在於時間的分配與對事物的喜愛，她表示都是喜歡的事情，就能夠堅持下來。

照片來源：程昕提供

放手讓孩子運動，奠定發展基礎

身為運動員，程昕建議父母可以讓學齡前的小朋友去跑步、游泳、騎腳踏車、踢球等鍛煉平衡與手眼協調的能力。如此一來，未來不論是嘗試其他運動抑或學習都已經奠定了良好的基礎，選擇不同運動時能更好的銜接，也有較大的發展空間。她透漏自己小時候也嘗試過許多種類的運動，會在社區裡游泳、騎腳踏車，甚至還曾經是花滑選手。而媽媽都放手讓她去挑戰，「反正跌倒了就站起來嘛！」

未來她也會帶小酪梨一起運動，但至於孩子未來想選擇什麼方向，她都會尊重小孩的選擇。不過仍笑著表示，「當然如果想學擊劍，媽媽就是現成的教練，不用錢當然更好。」

完整內容請看：【嬰兒與母親】