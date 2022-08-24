爸爸帶孩子如何不崩潰？神隊友奶爸分享「一打一」求生指南

【採訪撰文／戴筠】

從每天起早趕晚的上班族，化身奶瓶、尿布不離手的全職奶爸，警察「漢子」與銀行財務專員「Ardon」不約而同選擇請育嬰假在家帶小孩。有別於傳統印象中的爸爸，他們從孩子出生就開始學習照顧。一打一不但沒有陣痛期，還十分得心應手。來聽聽他們的心得，你會發現男人不是只能拼事業，當奶爸也可以很驕傲！

奶爸1號漢子

年齡：39歲

職業：警察

育嬰假年資：一年

請假時孩子多大：7個月

當初為什麼會請育嬰假？

請育嬰假的原因有很多。首先我大學是學幼兒教育，但一直沒有實戰經驗。既然當了爸爸，自然要好好把握這個機會。

再來是當時在外縣市上班，每個禮拜只能回家一天。每次回家看到孩子用陌生眼神看我，都覺得很心疼。畢竟是第一次當爸爸，很想好好培養親子關係。

另外因為當時的工作是外勤，比較危險，太太一直都很擔心我的狀況。加上那段時間在執勤時摔車，牙齒受傷需要治療，育嬰假正好提供了一個緩衝的時間。

怎麼和主管談請假的事？

警察工作需要輪流值班，一般派出所碰到警員要請育嬰假，通常會建議不要請或縮短請假時間。還好我任職的派出所規模很大，人力充足，當時的主管很爽快就答應了。

工作交接順利嗎？有沒有遇到問題？

外勤的勤務是輪流做，不用交接。內勤原本就有職務代理人，所以也沒有交接的問題。當時局裡的警車是由我和另一名同仁負責管理，總共五輛車，一個人管理也OK。

請假前會緊張嗎？怎麼準備？

雖然孩子主要是老婆帶，但因為先前就有累積一些照顧經驗，老實說沒有太緊張。反倒是孩子剛出生那段時間比較緊張。因為是第一個小孩，沒有經驗，很多事都是老婆先示範，我再跟著做。老婆看到我要自己一打一多少會緊張。但因為我每次回家都很努力練習，也不是一下子就請假，後來就放心了。

請假期間的一日行程

早上起床會先做全家人的早餐。我通常會等老婆吃完飯出門上班，再跟孩子一起吃。吃完飯會和孩子玩一下，帶他去公園散步順便到市場買菜。買完菜回家大概10點、11點再讓他睡回籠覺，趁他睡覺的空檔準備午餐。吃完午餐會稍微休息一下，再哄孩子睡午覺。趁孩子睡覺的空檔整理家務或做一點自己的事，等孩子睡醒再陪他玩。如果天氣不錯也會帶孩子出門走走。之後大約5、6點左右會開始準備晚餐，等老婆回家再一起吃飯。

談談育兒過程與心得

因為從決定請假到實際回家有3、4個月的時間準備，加上請假時孩子已經7個多月，不用花太多心力照顧，過程蠻順利，沒遇到什麼挫折。

很多人怕孩子哭鬧，擔心會應付不來。其實只要認真觀察孩子的需求，很快就能掌握安撫訣竅。當你建立了主要照顧者的角色，孩子就會對你產生依附感、願意去順應你的安排，所以不用太緊張，做就對了。

是否碰過他人投以異樣眼光？

大部分的人聽到我請育嬰假都會稱讚我很勇敢，但之前帶孩子到公園散步曾經碰過一個媽媽問「你是失業才回家照顧小孩嗎？」我只能摸摸鼻子回答：「沒有，我是主動請育嬰假回家帶小孩。」自己帶孩子難免會碰到觀念不同的人，只要將心態建立好，不用想太多。

請育嬰假值得嗎？奶爸揭露4大收穫

★與孩子建立深厚的感情基礎

雖然我和三個孩子的感情都很好，但只有老大特別黏我，管教也不會反彈。一年多的育嬰假真的讓我跟孩子建立很深厚的感情。

★更了解孩子的想法與需求，溝通零障礙

很多父母都會抱怨不了解孩子在想什麼，其實是因為缺乏相處時間。當你願意花時間去照顧孩子、耐心觀察他的表現，就可以逐漸了解他的想法。

★陪伴家人時間變多，家庭氛圍變得更和諧

以前要輪班，沒那麼多時間陪家人。請假後只要太太有休假，就會和她一起去旅行。旅行讓我們夫妻的心凝聚在一起，家庭氛圍變得更和諧。

除此之外，因為我大學就到外縣市讀書，與爸爸媽媽相處的時間不多，那段時間和家人的互動也讓我和父母的感情變得更好。

★對家事參與度變高，更能扮演好丈夫角色

一年多的育嬰生活讓我養成主動做家事、邊做家事邊跟太太聊天的習慣，更能扮演好丈夫的角色。

想給計劃請育嬰假的新手爸爸什麼建議？

先累積照顧經驗，別急著請假

剛出生的孩子狀況較多，如果先前沒有照顧經驗，會帶得很辛苦。最好先累積經驗，等孩子6、7個月或滿週歲再請假，比較不會有挫折。

不要怕嘗試，多主動學習

不要害怕嘗試或輕易說「我做不到」、「等老婆回家再做」。多主動學習，你會發現在孩子身上獲得的成就感與回饋，遠遠超乎想像。

別以為孩子還小不懂，要做就要「做好」

父母在孩子身上做的任何事，孩子都感受得到。既然選擇請假，就要做好付出的心理準備。不要用半吊子的態度去照顧小孩。

先評估經濟狀況，存一筆錢再請假

我因為先前沒有規劃，請假的後半年，家中財務有些吃緊。建議大家先評估一下目前的經濟狀況，如果手頭可以運用的錢不多，最好先存一筆錢再請假。

奶爸2號Ardon

年齡：37歲

職業：銀行財務

育嬰假年資：5個月

請假時孩子多大：8個月

當初為什麼會請育嬰假？

我和太太在孩子出生前就商量好要輪流請育嬰假，由太太先請，然後我再請，親自帶小孩帶到1歲。原先計劃請半年，後來臨時抽到公托，就縮短成5個月。

怎麼和主管談請假的事？交接順利嗎？

我們公司規模大、人力充足，還蠻鼓勵員工請育嬰假。當時就按照流程申請，沒遇到什麼阻礙。我的職務代理人有兩位，一位是資深同事，一位是新同仁。和新同仁交接時主管也有在旁邊cover，蠻順利就交接完畢。

請假期間的一日行程

當時三餐都是自己煮，早餐通常會讓孩子吃現成的寶寶粥，午晚餐再簡單煮一點肉或菜，剪碎餵給她吃。

起床後會先吃早餐，再陪孩子玩一陣子。等她玩累了睡著，就去做家事、準備午餐。午餐做好會叫醒孩子吃飯，之後再哄她睡午覺，等她睡醒再陪她玩。有時下午會推推車帶她出門逛街，傍晚回家再準備晚餐。

談談育兒過程與心得

我女兒情緒很穩定，不太會哭鬧，算是好帶的小孩。我從她剛出生就跟老婆一起照顧，所以銜接得很順利，基本上沒有問題。

當時常推推車出門，發現有些公共設施對嬰兒推車並不友善。例如捷運通常只會設一到兩部電梯，如果出口遠一點，就要繞路。還有就是到百貨公司搭電梯，大家看到推車通常不會禮讓，有時要等好幾班才搭得到。

圖片來源：本刊資料庫(人物與文章主題無關，照片為情境示意圖)

請完假有什麼收穫？

育嬰假讓我和孩子建立好感情。直到現在，她每次玩遊戲還是會先找我。還有，因為那段期間孩子正好在學走路，能夠見證她的成長，我覺得很有意義。當時發現老婆不在，我也可以自己把孩子照顧好，變得很有自信。

另外有一個小插曲，就是那段時間我和她是吃同樣的食物，感覺身體變得比較健康，哈哈！

想給計劃請育嬰假的新手爸爸什麼建議？

如果有請育嬰假的規劃，從孩子出生就要開始學習照顧，不要等到請假前才臨時抱佛腳。建議大家可以安排幾天「實習日」，先請太太從旁指導，上手後再練習自己照顧。

完整內容請看：【嬰兒與母親】