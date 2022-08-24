孩子總是教不聽？ 可能是你誤踩了這些教養陷阱

【整理撰文／ 林雁】

「不要！不要！」脫離可愛嫩嬰時期的孩子，一不順心就鬧脾氣，老是和大人唱反調。獎懲制度、好好講道理、各種教養法輪番上陣還是鎩羽而歸。媽咪們不要急著懷疑人生，可能是你誤踩了這些教養陷阱，才讓你的努力付之一炬……（淚）

「我已經很努力想要教好孩子，但照書做根本沒用！」

初為人母，在教養孩子的路上會遇到許多挫折，有時候甚至會忍不住想，那些溝通方式、管教方法根本就很難用在現實生活。其實很多時候這些教養法只是提供思路，而日常生活中發生的狀況難以一概而論，家長們就可能在不經意間犯了大忌，孩子們也就屢教不改，最後可能還會讓父母開始討厭自己的孩子。

6個父母要躲開的教養陷阱

1.當眾責罵

孩子胡亂打人，發脾氣時就拳打腳踢、大聲回吼，對長輩沒大沒小。小孩沒禮貌的表現，可能會讓家長忍不住當眾發脾氣糾正；或是為了給予外界交代而當眾處理。他人的目光像審視家長的槍口，父母可能會為了符合他人的期待而更嚴厲或更和緩，使教養方式變得被動。此外，愈大的孩子自尊心愈為敏感，當眾指責會令他們感到尷尬。心理學家Erica Reischer指出：「當父母在他人面前責備孩子，小孩可能會更在意他人的反應，而不是你教育的內容。」建議家長先按捺情緒，去到無人處再和孩子進行談話。如果暫時找不到，也可以先用耳語的方式，簡要的指出孩子不當的行為，讓他知道你會回家再繼續處理這件事。

2.沒有以身作則

父母會期望孩子做得更好，按照「好孩子」的標準教育小孩，覺得只要教得好，孩子就不會像自己這樣有某些改不掉的壞習慣。但美國兒童與青少年精神醫學會（AACAP）表示，「照我說的做，而不是照我做的做」是不容易奏效的事。如果自己都不能做到的事，就不要奢望孩子能做到，比如自己很愛吃甜點，卻希望小朋友不要吃太多的糖。

孩子是父母的鏡子，他們的行為是通過觀察父母的一舉一動學習的，所以要有良好的教養要從自己改變。當然，偶爾也有例外的情況讓家長不得不違背原則，例如：明明告訴孩子要守諾，自己卻因為工作不得不違背帶孩子出門的承諾，這時可以跟孩子道歉並解釋、討論怎麼處理，重要的是讓小孩知道這樣是錯的。

3.給孩子的指令模糊不清

小朋友亂打人、東西亂扔，家長們的第一反應可能就是告訴他們「這樣不行喔！」「不可以亂丟東西！」可是卻發現講了幾百遍孩子都不改，其實他們並不是故意要挑戰你的耐性，只是沒辦法理解爸媽的真正需求。不要這樣，那要怎樣呢？學者Larrisa Niec建議父母清楚地指明行動方向，孩子需要家長具體說明怎樣的行為是不適當的，但也需要清晰的引導。比如希望孩子不要亂丟玩具，可以告訴他玩具應該放到哪裡，帶他完成幾次，孩子就能明白你的期望，並建立起「玩具要收到箱子裡」的觀念。

4.用「利誘」讓孩子改正

孩子在外歡得受不了，甚至嚴重影響到周遭的人。為了快速解決，不讓其他人困擾，不少爸媽會用簡單、有效的「利誘」，比如一哭就用糖塞住孩子的嘴。這種方法或許可以立竿見影地改正孩子的行為，但只是短暫的。由於父母濫用獎懲制度，長此以往更助長孩子的氣焰，他們會誤以為用「鬧」的方式就能得到自己想要的東西——因為這可比聽話管用多了。建議父母必須讓孩子知道正確的行為是應當的，而不是為了獎勵才去做，否則只會因小失大。

5.教養原則前後矛盾

家長教養孩子偶爾會視程度不一而縱容一些小錯誤，小朋友出手打大人沒什麼感覺又很可愛，就縱容他這樣玩鬧；偶爾心情好對一些小錯誤就不放在心上，或是你覺得跳上跳下不行，另一半卻覺得無所謂。這樣前後矛盾的教養會讓孩子放寬「錯誤行為」的標準。如果希望孩子遵守規矩，就要在日常生活中貫徹教養原則，跟另一半、長輩都要事先達到共識，不然只會混淆孩子的認知。

6.不停說教

為了糾正小朋友的錯誤，父母會向孩子解釋行為不當的原因，但切忌不要「落落長」地不停說教，一直反覆揪著孩子的錯處不放。因為孩子的注意力不會那麼集中，很可能爸媽說的大道理他們根本記不住，訓斥的時間久了，可能還會適得其反，讓孩子感到煩躁。簡單地解釋清楚為什麼不該這麼做，告訴他們不可以這麼做就好了。

當你責罵孩子，孩子不會不愛你，他只會不愛他自己

小朋友不聽話真的讓爸媽們很火大，而用怒吼、體罰去宣洩自己的怒火，情緒一上來，可能也會不自覺說出傷害孩子的羞辱性話語。其中體罰更是很多家長認為有效的方式，「我們那個年代也是打過來的」、「就是沒打才不知道怕」，不知道還有多少父母信奉著棍棒教育，WHO就指出體罰的普遍性——大約60%的2～14歲兒童都有被體罰的經驗。對孩子怒吼、喊叫的家長更不在少數，認為反正不是體罰，罵一罵怎麼了。但有一句話說得好，「當你責罵孩子，孩子不會不愛你，他只會不愛他自己。」你的行為只會讓孩子更自卑。WHO也表示，體罰會造成孩子身心健康不良、認知和社會情緒發展受損、有暴力傾向等。更重要的是當父母用不當的方式處理情緒，孩子也會有樣學樣，小朋友可能會用大哭大叫、暴力的方式處理自己的各種情緒，讓家長更為光火，形成惡性循環。

教養的重點不在懲罰，專注結果而不是過程

其實教養的重點在於讓孩子學習適當的行為，以保障孩子的安全、在社會生活的能力等，而不在於懲罰的力度。不一定要夠兇、夠嚴苛的懲罰才能使孩子聽話，耐心理解背後原因、加以導正，尊重孩子並以身作則。如果最後達成的成效都是相同的那就不要拘泥於過程。每個孩子都有不同的性格，希望家長們都能找到最適合每個孩子的教養法。

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