用愛描繪幸福輪廓 林珈安持續耀眼

【採訪撰文／邱明瑜】

初見林珈安（Lyla）本人，發現她有一種能聚焦你目光的魔力，拍照當天她以短版俐落的貼身削肩上衣搭配休閒長褲微露肚裝扮，準時現身在攝影棚，隨興且自在的態度由內到外展露出屬於「Lyla Style」的自信美麗，不仔細看你不會發她已經懷有7個月身孕，她笑說孕婦怕熱，她也不介意露出孕肚，這就是平時外出的打扮，不拘泥於傳統，Lyla展現出新世代孕媽媽在生活及育兒的時尚態度，令人耳目一新。

過去曾是女團「Roomie」成員的林珈安（Lyla），在2018年與電商營運長Freddy結婚，並偕同媽媽一起創立個人飾品品牌「LOVED」，隨著品牌市佔率大幅成長，於2020年不畏疫情影響開設了品牌旗艦店，展現出她對經營事業的企圖心。

婚後育有三歲的兒子Eli，時隔三年後，在今年（2022）年初又迎來二寶，預計九月底家中即將再添一名生力軍，面對家中即將住進第三位男子，身為男生宿舍裡的唯一女子，Lyla倒是老神在在，她自信表示，小時候她就是媽媽得力小幫手，身為家中老大，常需要負責照顧分別相差六歲及七歲的弟弟、妹妹，包括換尿布、餵奶拍嗝、生活起居等，關於男生宿舍的日常，對她來說一點都不陌生。

不愛傳統孕婦裝 誰說孕婦不能貼身有線條

外表看似高冷豔麗的Lyla，其實私底下個性十足男孩子氣，時下「公主病」的形容詞完全無法套用在她身上。她並不特別重視過節儀式感，關於情人節、生日、結婚紀念日等節日，她也不像時下年輕人一定要追求吃大餐或送大禮的程序，日常裡兩人互動點滴就是真實的愛，她覺得不一定要刻意靠過節來表現愛。

她形容自己的個性比較獨立自主，穿著打扮也喜歡俐落可以展現線條的剪裁，不走傳統孕婦裝路線，她笑說自己其實並不介意露出孕肚，但還是會看場合有所取捨，不過因為不喜歡傳統孕婦裝寬鬆的版型，所以即使孕期期間，也不會因此特別改變穿搭風格，孕前如果穿S尺寸，懷孕期間就改買M或L尺寸，只會在尺寸上加以調整，愛美的她直呼無法忍受看到走樣的體態和變醜的自己，她建議每個準媽媽，都應該把自己維持在好的狀態，這樣心情就會變好，孕期也能維持好的身心狀況。

走過孕期三階段 大讚當媽不簡單

時隔了三年再懷上二寶，她笑說有過大寶Eli的經驗，現在一切還算駕輕就熟，也謝謝天使寶Eli，因為Eli從出生到現在沒讓她吃到太多苦頭，出生六至八個月就能自己睡過夜，生理時鐘都很穩定，也由於大寶的正向經驗，更加強了她跟老公決定再有二寶的念頭，她透露兩胎初期都有孕吐的症狀，而這胎是一直到懷孕四個月後才逐漸緩解。而她也分享了自己孕期三個階段的症狀，包括前期的孕吐、嗜睡、嗅覺大開以及情緒起伏不定；中期屁股痛、水腫、燥熱；到了後期則出現胃食道逆流、脹氣、睡不好的情形，至於「頻尿」是幾乎每天都有，她不禁深感「全天下媽媽真的很厲害、也很狂！」

孕期培養手足情 不擔心大寶失寵

只是家中的大寶Eli是否有意識自己即將成為哥哥呢？「弟弟住在二樓」Lyla指著自己的孕肚，模仿起Eli角度視線所說的天真童語，讓人莞爾！平常Eli跟媽媽會有屬於兩人的睡前時光，由於Eli喜歡閱讀，Lyla會藉由繪本去引導大寶學習手足間的互動及情誼。為了避免二寶出世後，哥哥會覺得弟弟獨佔了父母的愛，Lyla說等到二寶出世後，她會以弟弟的名義送給哥哥一份禮物，讓哥哥覺得二寶的到來是一件幸福而快樂的事。

隨著大寶、二寶先後來報到，許多媽媽都嚮往全家一起人穿著親子裝出遊逛街，但Lyla說自己對親子裝其實沒有太大的憧憬，最多就是一家四口選擇同樣一種元素的穿搭，例如帽子、鞋子或同款顏色的衣著，全家人都穿同樣款式的衣著，反而會讓她感到不自在，從這點也看得出獨立自主的她，同樣尊重家中成員個人的自由意志，對於老公或小孩的穿搭更希望他們保有自己的個性與特色，而非滿足媽媽自己個人喜愛。

婚姻需要獨處的空間 也要有相處的時間

結婚近四年，隨著二寶也即將出世，問起lyla覺得經營婚姻有什麼秘訣？她笑說「該運動的時候運動；該工作的時候好好用腦去闖關；該育兒的時候好好用心教育孩子；該回歸婚姻生活的時候，好好把握能和另一半相處的時間。」她認為自己一直都還蠻獨立，不是那種黏人或緊迫盯人的女生，除了給對方獨處的空間，也要有一起相處的時間，畢竟要在婚姻、育兒、工作三方取得平衡，的確是需要給力的神隊友支援，平日是由Lyla在工作時間之餘撥空陪兒子玩耍遊樂，五、六、日則由老公負責，兩人彼此互相照應也讓Lyla可以擁有放鬆及充電的時間，如此一來夫妻都能保有足夠的續航力兼顧育兒與工作。

準媽媽想打扮趁懷孕 卸貨後時間都給寶寶

關於孕期日常的保養，Lyla強調自己沒有什麼特別禁忌，愛美的她，在諮詢醫師的同意下染了自己喜歡的髮色，照常維持運動及跳舞的習慣，這也是已經來到懷孕後期階段的Lyla，依然不顯肚而且依然保有曲線的原因，不過隨著孕期周數增加，則需要調降運動強度及頻率；飲食上適時的補充雞精維持體力，不碰酒精、不去有抽菸的場所外，一切生活如常，一樣努力在工作和育兒的路上奔波著！

對於新手準媽媽們，Lyla以身為二寶媽的過來人經驗提醒，懷孕期間雖然肚子體型會有所改變，但千萬不要疏忽愛自己的心情，你的美麗要靠自己關照，懷孕時，時間都較能掌握控制，想要好好打扮自己，讓自己開心一定把握懷孕期間。因為等孩子出世後，一切手忙腳亂，每天的時間精力都是繞著剛出世的嬰兒打轉，根本沒有時間打理自己，如果沒有強而有力的後援部隊，大部份的媽媽照鏡子時會發現自己都是處於狼狽憔悴的狀態，「準媽媽們想打扮要趁懷孕時！」

對造型很有想法的Lyla，不走柔美路線而是呈現俐落簡約的性感美，喜歡合身fit的衣著，即使懷孕期間也不例外，她始終認為孕媽咪不需因為懷孕而改變之前的風格品味，開心的做妳自己原本的樣貌，維持正常的生活節奏，有了開心的媽媽，才會有健康的寶寶。

未來我們可以期待在三個男子用愛圍繞滋潤下的Lyla，屬於她的幸福輪廓將持續耀眼著！

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