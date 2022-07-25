孩子跌倒受傷怎麼止血消毒？如何換藥？急診專家教你正確S.O.P.

【採訪撰文／戴筠】

你家的孩子喜歡到處跑跑跳跳嗎？學齡前的小小孩活動力強，只要稍不注意就會受傷。孩子受傷時怎麼止血？消毒要用優碘還是雙氧水？居家護理如何避免感染？從急救到換藥，掌握這些原則才能幫助孩子快快好！

孩子開始會走、會跑以後，很容易因為步伐不穩跌倒。當小寶貝跌倒受傷、破皮流血，第一時間該怎麼處理？

孩子跌傷如何急救？止血消毒這樣做

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部專科護理師蘇誌培表示，意外發生時，得先看傷口狀態。如果是大量出血，先拿一塊滅菌紗布加壓3～5分鐘止血，然後觀察傷口是否仍有出血情形，接著用生理食鹽水將傷口表層沖洗乾淨，持乾淨棉棒沾生理食鹽水，自傷口中心由內而外順時針滾動清潔；接著拿一支新的棉棒將傷口表面的水珠吸乾，用水溶性優碘自傷口中心由內而外順時針消毒。如果沒有水溶性優碘，可在傷口上敷一層抗生素藥膏。最後視傷口深度取一到兩塊滅菌紗布覆蓋，以透氣膠帶固定。如果傷口面積不大，也可以用OK繃。

手邊沒紗布 可用毛巾、手帕取代

直接加壓止血法是目前公認最快速有效的止血方法。如果手邊沒有紗布，也可以用手帕或毛巾取代。小面積的傷口通常幾分鐘就可以止血。如果血流不止，可能是傷口較深或肌肉血管斷裂，要趕快掛急診評估是否要縫合或清創。

普通的皮肉傷只要將傷口清潔消毒乾淨即可在家護理，但下列幾種情形一定要就醫治療：

這５種情況恐引發感染！一定要就醫治療

情況1.血流不止。

情況2.傷口附著大量泥沙或異物。

情況3.傷口出現紅、腫、熱、痛（發紅、腫脹、發熱、持續疼痛）的表現。

情況4.被外來物割傷，例如貝殼、牡蠣殼或海邊礁岩。

情況5.孩子有糖尿病史或罕見疾病病史。

蘇誌培表示，傷口太髒勢必要到醫院清創。海邊、野外感染風險高，即使不嚴重也要就醫檢查。糖尿病受傷不易癒合，容易造成感染，一旦惡化甚至可能會形成蜂窩性組織炎，最好不要自行護理。傷口出現紅腫熱痛的表現，代表已經被感染，應馬上就醫治療。

傷口處理小叮嚀

1.不要用面紙或衛生紙止血，紙類被血浸溼容易碎裂，無法有效加壓。

2.清潔傷口不能一支棉棒用到底，棉棒使用一次就要更換。

3.雙氧水會破壞肉芽組織，消毒傷口最好避免使用雙氧水。

4.優碘容易沉澱色素，塗抹後20～30秒以棉棒擦掉，可防止色素沉積。臉部傷口如果不嚴重，可用生理食鹽水消毒再塗抹藥膏。

藥膏怎麼選？刀傷藥膏、優碘軟膏都可以

普通擦傷若傷口不深、感染風險不高，只要清潔乾淨、按時換藥即可。挑選藥膏時可用一般市售治療刀傷、割傷的藥膏或優碘軟膏，除非有特殊情況，才需要用抗生素藥膏。

Tips.不少人都以為藥塗得越厚，傷口越快好，其實藥量的多寡並不會影響傷口復原速度。

預防感染 換藥前一定要做「這動作」

換藥時如果怕紗布沾黏會痛，可以先在紗布上倒一點生理食鹽水，等紗布充分浸濕再移除。移除紗布後用一到兩支乾淨棉棒沾生理食鹽水由內往外順時針將

藥膏與分泌物擦乾淨，再拿一支乾淨棉棒吸乾傷口水分，再塗藥、包紮。換藥時記得觀察傷口變化。如果發出異味、分泌物增加、變得越來越痛或出現紅腫熱痛的情形，要馬上就醫。一般跌倒的傷口通常不會太嚴重，會發炎感染多半是因為這些原因：

傷口發炎感染常見原因

➤免疫力低下。

➤護理方式不當。

➤傷口沒清潔乾淨。

➤傷口殘留異物。

蘇誌培表示，很多人換藥時都忘記清潔傷口，或清潔得不徹底，導致傷口變髒、細菌趁隙而入。有些深層傷口從外觀看不出來，如果沒在第一時間清創，就會發炎感染。類固醇藥膏雖然可以抑制發炎反應，但有時會讓局部免疫力降低，引起細菌感染；市售藥膏部分含有類固醇，並不是所有都適合使用，購買時一定要看仔細。

擦傷多久會癒合？平均約一到兩週

一般來說，淺層擦傷平均一個禮拜就能癒合，稍微深一點的擦傷也只要兩週就能痊癒，如果傷口遲遲未癒合，可能是感染或免疫系統出問題，要趕快就醫。

平坦、不大會活動到的部位通常好得較快，關節傷口則好得較慢。

讓傷口保持乾淨 敷料一變濕就要換

最後提醒爸爸媽媽，居家護理時一定要讓傷口保持乾淨，隨時觀察敷料狀況，一變濕就要馬上換。換藥時最好找一個乾淨空間，避免讓傷口曝露；每次換藥都要觀察傷口復原情況。

出門前最好準備一個簡單的護理包，將急救會用到的生理食鹽水、棉棒、滅菌紗布、優碘及藥膏放進去。事先做好準備，意外發生時才不會手忙腳亂。

別搞錯！兩大常見迷思 專家來解答

常換藥才能預防感染？

有些人以為換藥次數越多，傷口越容易好。其實傷口反覆露出，反而會減緩復原速度。一天換一次藥就可以了。

用人工皮比較快好？

傷口在濕潤環境下復原力最好，人工皮防水又有保濕功效，的確可以幫助復原。但因為受傷初期會分泌較多組織液，人工皮吸附滲液的能力比紗布好，很容易整片浸濕，一天可能要換2～3次，一般會建議等到傷口沒有感染風險、滲出液減少再使用。

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