人美EQ又高！陳瑋薇面對葛格哭鬧：「怎麼那麼可愛」

【採訪撰文／Rice Tseng】

瑋薇真心讓小編超級佩服，主持人、演員、老婆、媽媽…瑋薇的斜槓人生，讓人感受到她滿滿的正能量，快樂享受人生每個階段的角色！小編真心好喜歡瑋薇那種充滿魔力，可以將快樂穿透人心的爽朗笑聲！

「我認為所謂當媽媽後的保有自我，就是跟原本的生活節奏盡力達到平衡！」

瑋薇不但人美 EQ又高！不管是睡不飽或是面對葛格哭鬧再崩潰，完全沒有對葛格發過脾氣！瑋薇說：「唯一不開心的狀況只有半夜葛格在大哭，但是老公卻依然在一旁呼呼大睡就會有一股無奈的火上來（嘆大氣），但絕對不是氣在葛格身上！現在就算葛格在哭鬧，我和我老公都覺得：怎麼～那～麼～可～愛！！（高8度）然後我和老公討論是只有我們覺得小孩連哭鬧都那～麼～可愛嗎？」（小編狂搖頭：真的不是！）哈哈哈瑋薇大笑，「可能我們現在還在甜蜜期吧，現階段才六個月，怎麼看都好～可～愛！！！」（高8度again）

我很努力照書養，但是計畫總是趕不上變化！

因為自己的個性是會事先規劃好，然後照著計畫走，瑋薇直說自認有多年主持兒少節目的經驗，加上常常閱讀育兒書籍，自己身邊也超多媽咪學姊分享育兒經驗，本以為對「育兒」這件事應該得心應手，但是遇到了葛格還沒「睡過夜」這件事，坦白說中間真的有一度很挫折，就會一直不斷的狂翻書到底是哪個環節沒做好，為什麼別人的小孩都睡過夜了，葛格卻還沒有？「看過的書一一拿出來回顧再review一次，看看有沒有印證到自己孩子身上，老一輩都說第一胎照書養，我真的是很努力照書養，自己正式升格為媽媽後，才發現每個小朋友真的都是獨特的，不是所有事照著書上的SOP就可以！」

每天以感謝的心看孩子的進步成長，就更懂得調適自我心態！

現階段來說最崩潰的事當然就是葛格還沒辦法睡過夜，不知道是不是親餵的關係，葛格都會討夜奶，「一開始都是固定2點4點6點，但其實照書的說法，是因為我一開始已經養成他的習慣，雖然很無奈，但葛格大哭時，我又捨不得不給他需求，所以就會一直反覆循環！」

最崩潰真的是前三個月，葛格容易會突然被自己的反射反應嚇到突然大哭，很頻繁一個晚上大概半個小時就一次，現在慢慢開始可以拉長到兩至三個多小時一次，但是必須說葛格白天真的就完全是個天使寶寶！瑋薇現在的心態就是學著接受，所以每天都會跟葛格說：「媽咪好感謝你，謝謝你今天又進步一點了！」

陳瑋薇育兒

即使工作忙碌，也會想盡辦法同時兼顧好媽媽的角色

從演員、主持人，到現在多了一個媽咪新身份的瑋薇後，坐月子第16天就開始工作，到底瑋薇是如何快速的轉換心境！？瑋薇表示求子之路很辛苦也很漫長，所以在工作前必須先拉出更多時間，把葛格安置好是最重要的！

因為工作的性質，今天幾點到幾點要幹嘛，拍哪場戲等等，都會安排好在schedule上，沒想到很習慣看schedule的這一點居然幫助到育兒上（笑）～現在每天一起床腦子裡就會自動產出一份schedule，從早上開始一路規劃好葛格所有的行程，例如9:00到要送到娘家，11:00到幾點要做什麼事情…等等，之後緊接著工作，這時腦子的「切換模式」相當重要，讓瑋薇同時能兼顧工作vs媽咪角色！

百歲育兒？親密育兒？

小編也好奇對於照書養的瑋薇是哪一派的教養方式？「我比較中庸一點，但不是偏向百歲育兒派」瑋薇說，自己不會放任葛格哭到翻掉，但也不能讓他覺得只要一哭就可以抱抱，即使跟葛格睡同房，但堅持葛格是睡自己的床！半夜哭的時候會先讓他哭一下，讓他知道媽媽在他旁邊，先給他拍拍試著讓他自己哄睡自己，但如果音量逐漸越來越大，就會給他適時的安慰了！

放飛的前提必須建立在堅持住教養原則

瑋薇認為自己教養理念是很開放的，在休假時一定會帶葛格多去戶外接觸大自然，因為小朋友每一天的成長都是在改變！但是該堅持教養原則時就是虎媽型了，例如：吃副食品一定要坐寶寶椅子，除非是像帶出來工作才會有例外。「或是在開車時，就會讓他學著要習慣坐安全座椅，雖然剛開始只能讓他自己哭，但聽小兒科醫生說，國外研究，小朋友只要哭40分鐘就會差不多沒電，我發現是真的！因為從台北開到到桃園差不多40 分鐘（笑），而且最近突然發現葛格一聽到我唱一閃一閃亮晶晶和娃娃國娃娃兵這兩首兒歌就會立刻安靜，而且唱R&B版，葛格還會馬上笑出來！」

有落髮問題或生完皮膚變不好的媽咪妳們不孤單

小編提到到媽咪都們幾乎都會遇到的落髮問題，瑋薇也哭哭表示自己也非常困擾，直接去諮詢專業沙龍建議，換成針對落髮的洗髮精以及搭配按摩頭皮的保養漸漸改善。飲食方面營養師也建議媽咪們多攝取蛋白質、鐵質等等。瑋薇生完後膚況變乾了，雖然自招是個超懶保養的人，最好能夠一罐all in one(小編：女藝人是可以這麼懶嗎？笑！)，瑋薇說現在葛格比較穩定了，等他睡著終於多出一點me time時光放鬆敷個臉！

影音專訪：【陳瑋薇 ｜ 快樂斜槓 / 育兒同行】

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