寶貝安心吃 媽咪輕鬆做10～12個月寶寶副食品

【整理／江桂香】

【摘自／《副食品大全》媽咪寶貝出版】

南瓜義大利麵濃湯

材料：南瓜1/4顆、雞胸肉50公克、綠花椰菜少許、鮮奶100c.c.、義大利麵100公克、水300c.c.、鹽少許。

作法：

1. 南瓜洗淨、去皮、切塊、蒸熟，以調理機打成南瓜泥。

2. 綠花椰菜洗淨、去皮、切小株，放入水中燙熟撈起，待放涼後剝下花朵。

3. 義大利麵放入滾水內，煮熟後撈起。

4. 雞胸肉放入調理機打成碎末，再以開水將雞蓉燙熟撈起。

5. 水煮滾後放入步驟1拌勻，續加步驟3及步驟4，再以鹽調味，最後灑上步驟2即完成。

【營養補給站】

南瓜又名「金瓜」，屬於葫蘆科植物，富含類胡蘿蔔素、澱粉、膳食纖維，以及維生素A、B、C與磷、鈣、鎂等礦物質，瓜肉帶有些許甜味，熬成濃湯，味道濃郁，能引起寶寶的食慾。

奶香焗芙蓉

材料：芙蓉豆腐1塊、芙蓉豆腐調味包1包、奶油1/2湯匙、麵粉2湯匙、低脂起士絲適量、鮮奶240c.c.、鹽適量、胡椒適量。

作法：

1. 烤箱預熱至250℃。

2. 芙蓉豆腐切成4小塊，瀝乾水分後放置於耐熱瓷皿內。

3. 奶油加熱溶化備用。

4. 牛奶與麵粉拌勻後，加入步驟3、芙蓉豆腐調味包、鹽及胡椒，攪拌後倒入步驟2，撒上起士絲，進烤箱烤10～15分鐘即可。

【營養補給站】

這道料理適合已嘗試過蛋白的寶寶食用。若還未嘗試過鮮乳的寶寶，建議改以母奶或配方奶水代替烹調。

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豆腐馬鈴薯加碎肉丁

材料：盒裝豆腐1/4塊、馬鈴薯20公克、豬小里肌肉20公克、生薑1片、蔥1根、水1碗。

作法：

1. 小里肌肉切碎末備用；青蔥洗淨備用；生薑洗淨、切片備用。

2. 馬鈴薯洗淨、去皮，放入電鍋蒸熟，取出後磨成泥狀。

3. 豆腐下水煮熟，放入碎肉末，待肉末煮熟後，將豆腐和肉末分別撈起。

4. 將步驟2鋪於容器底層，依序擺放碎豆腐丁和碎肉末即可。

【營養補給站】

豆腐和馬鈴薯都含有鈣質、蛋白質，可促進肌肉的生長與發育。豆腐擁有豐富的大豆蛋白，且不含膽固醇和脂肪；馬鈴薯則含豐富的維生素C、B1、鉀；里肌肉質地軟嫩、烹調時間短，非常適合寶寶食用。

地瓜煎餅

材料：地瓜150公克、生蛋黃1顆、中筋麵粉80公克、水適量、橄欖油適量。

作法：

1. 地瓜洗淨、去皮，放入電鍋蒸熟，趁熱取出搗成泥狀。

2. 步驟1放涼後，拌入生蛋黃、中筋麵粉及水，攪拌均勻調成糊狀。

3. 以小火將橄欖油熱鍋，倒入步驟2後煎約1分鐘，待出現許多氣孔時翻面，再用鍋鏟輕壓成厚薄均勻的煎餅，兩面煎至金黃色即取出。

【營養補給站】

地瓜含鉀、維生素B1、B2、C等營養素，亦擁有豐富的膳食纖維和澱粉，綿綿甜甜的滋味易於寶寶入口，煎成小煎餅便方便自行抓取，非常適合做為兩餐之間補充體力的小點心。

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