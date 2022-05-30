句句是血淚！網友揭結婚、生子後最大的11個轉變

【整理撰文／周品攸】

當一個女性的生命中有了伴侶、一個或更多的小孩，有一個家庭要經營，身分從女兒、小姐變成了別人的妻子、媳婦、媽媽，想必生活上會有很大的轉變，因此【嬰兒與母親】在粉專做了一份簡單調查，不少媽媽表示結婚生子後生活重心有了很大的轉變，此外還有哪些變化呢？

一、身材永遠回不去

身材問題真的困擾著許多媽媽，懷孕10個月大概會增加10公斤以上，但那10公斤並不會隨著寶寶出生後消失，卸貨後還像懷孕5、6個月，甚至還變成易胖體質，想瘦回懷孕前的苗條似乎已經不可能，更有媽媽自嘲：「我連呼吸都會胖」、「青春的肉體變肉鬆」。不過有些少數例外是獨自帶小孩的忙碌生活，反而變得更瘦，不過卻不健康。

二、沒有睡飽的一天

大多數的新手爸媽在孩子出生的第一年，每晚都比以前少了3小時的睡眠時間，有些人甚至一天睡不到3小時，嚴重睡眠不足的情況，至少要等到寶寶能睡過夜後，狀況才會緩解。有網友自嘲，當媽後已經沒有所謂的「休眠功能」，即使不睡覺也能保持整天清醒。

三、沒有一天不發脾氣

不少媽媽表示自己原本都輕聲細語，就連結婚後即使生氣也很少大吼，但當媽後脾氣變得超級暴躁，耐性全無，完全可以理解為什麼自己的母親現在嗓門依舊很大！每天都像瘋婆子一樣對著先生、孩子河東獅吼，雖然吼完都很後悔，也一直告訴自己要當個溫柔的太太、媽媽，但…真的好難啊！

四、「自由」是什麼？能吃嗎？

許多媽媽大嘆當媽以後最大的轉變就是「沒了自由」，整個生活幾乎都被家庭、工作填滿，時間上的運用被制約，根本沒有屬於自己的時間，甚至連活動範圍都被限制住了，更有網友無奈表示自己從一匹野馬變成圈養的動物。大家都說要找尋自己的Me time，但每天忙到孩子睡著都已經是深夜，此時能偷到的一點自由時間還是靠犧牲睡眠來的，也難怪有這句話：「熬的不是夜，是自由」！

五、失去自我

結婚生子後，女性的身分轉變從女兒、小姐，變成了太太、媳婦、媽媽，別人的對自己的稱呼變成某太太、某某媽咪，真正知道自己的名字的人已經少之又少，彷彿失去了自我，甚至連媽媽自己都把照顧的優先順序擺在最後，孩子永遠擺第一，接著是老公，第三為家庭環境，第四工作…而自己則是在榜外。

六、話題只剩媽媽經可以聊

當媽媽後基本上已經沒有自己的時間，更別說是單獨出去跟姊妹淘喝下午茶、聊八卦，即使見面了話題也只剩媽媽經，而心也會一直懸在孩子身上，然而漸漸地妳會發現，那些單身的朋友們已經不再約自己…。

七、腦海裡已經殺夫好幾次

不少媽媽們同時表示，結婚時就已經覺得自己好像多了一個令人頭痛的「長子」，沒想到孩子出生後，對老公的不滿與日俱增，什麼大小事都可以吵，有網友自爆：「弒夫的念頭常常掠過腦海揮之不去XD」

八、一睜開眼就在灑錢

當媽前，花錢的時候毫不手軟；當媽後就連替自己快壞掉的拖鞋買一雙新的都要猶豫，漂亮的衣服都只能欣賞。那錢都花到哪裡去呢？孩子的奶粉、尿布、衣服、學費、保母費等，通通都很燒錢，更別說是辭掉工作在家帶小孩的全職媽媽，收入幾乎是負成長，直呼自己越來越窮。

九、越來越萬能

以前連螺絲起子都不會用，當媽以後卻變得越來越萬能，每天都在解鎖新功能，有網友自嘲：「不知道自己有如此潛力，而且一直在破關」，修馬桶、修書、組裝櫃子、換燈泡、開車接送孩子等，突然間什麼都會了！

十、因為愛孩子，所以變得很有耐心

很多媽媽根本不知道自己原來可以這麼有耐心陪玩好幾個小時，還成了孩子最愛的大玩具，雖然覺得很累，卻樂在其中！這樣耐心十足的模樣，對老公可就辦不到了呢～

十一、多一個愛自己的人

每當看到孩子們在自己身上撒嬌、說「媽媽我愛妳」的時候，前面那幾項應該一點都不重要了吧！因為當媽媽後，多了一個或多個全世界上最愛、無條件愛妳的人，這不就是你最大的收穫及成就感了嗎？

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