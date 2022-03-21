桃園1孕婦確診！孕婦可以打第三劑嗎？QA告訴妳
【整理撰文／周品攸】
變種病毒株Omicron的傳染威力不容小覷，由於許多確診者都是接種過兩劑疫苗仍受到突破性感染，因此中央疫情指揮中心呼籲民眾盡快施打第三劑新冠疫苗。然而，孕婦想打第三劑也可以嗎？由於孕婦是特殊族群，新冠肺炎也還有許多未知正在進行研究，因此新光醫院婦產科醫師何鎮宇在粉專「小宇醫師 - Dennis 婦產職人紀事錄」整理了6大QA釋疑。
Q1：孕婦可以打第三劑疫苗嗎？
A：何鎮宇醫師表示，與感染Omicron病毒株的風險相比，孕婦接種第三劑的益處多，目前世界各國仍建議接種。
Q2：孕婦臨盆、開刀能打疫苗嗎？
A：接種新冠疫苗難免會有一些副作用引發身體不適，何鎮宇醫師有以下兩點建議：
1.若有孕期不適，如：早期宮縮、不正常分泌物、陰道出血或其他感冒、發燒症狀，建議「暫緩施打」。
2.孕期若需要手術或侵入性檢查，如：預防性子宮頸環紮術、羊膜穿刺等，建議「間隔一週」或經醫師評估後再施打。
Q3：懷孕未滿3個月能打疫苗嗎？
A：根據研究顯示，新冠疫苗與早期流產並無相關，但因為前三個月流產原因眾多，為了避免混淆，可等規則性產檢開始後，再進行接種。若媽媽有疑慮，可以在懷孕滿三個月後再接種，或者向醫師諮詢。
Q4：生產完再打第三劑會比較好嗎？
A：若是施打時間接近臨盆的時刻，可建議生產兩週前施打，因為此時接種新冠疫苗產生的抗體，可經由胎盤傳送給寶寶。
完整內容請看：【嬰兒與母親】
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