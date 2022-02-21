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孕婦如廁急產嬰又臍帶繞頸 發生急產可以這樣做

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
一名孕婦如廁急產嬰又臍帶繞頸！ ／嬰兒與母親
一名孕婦如廁急產嬰又臍帶繞頸！ ／嬰兒與母親

【撰文／周品攸】

花蓮一名懷孕37週的孕婦，在家中如廁的時候，直接產下女嬰，雖然女嬰出生後有出生大哭，但卻有臍帶繞頸狀況，情況仍十分危急。

該名孕婦自行報警，消防人員趕到現場時，用臍帶夾將圍繞在脖子的臍帶繞開，以免女嬰呼吸困難，接著再以無菌產巾擦乾身體，做保暖處置後送往醫院，好在最後母女均安。

急產發生率，100個孕婦就有2個會發生！

根據資料統計顯示，急產的發生機率約在2％左右，也就是說，100個產婦中就有2個急產的案例，總讓準爸媽迎接急著降臨的新生命感到措手不及。

「急產」就是痛得快、生得也快，簡單的定義是從規則陣痛到寶寶出生的產程在3個小時內就完成。一般來說，自然產的初產婦（第一胎）產程約會耗費20小時上下，而自然產的經產婦（一胎以上）則因為有過生產經驗，產道和周邊組織曾被撐大，再次生產的時間就能縮短許多，約10～12小時就能生下寶寶。若經產婦在1小時內生產，初產婦則為2小時內，都算急產。

會發生急產的原因在於產道阻力太小或子宮收縮太過密集（強烈），導致胎兒出生得太快，孕婦可能來不及抵達醫院就已生產，因而提高母親和胎兒的風險。以母體來說，由於產程太快，沒有做好適當的保護，容易發生產道裂傷、子宮破裂、胎盤早期剝離、產後大出血，並且在不良的環境或沒有消毒的情況下，可能造成母嬰感染；對寶寶來說，也擔心胎兒窘迫和胎兒落地等問題。

生產過的孕婦，較容易發生急產 ／嬰兒與母親
生產過的孕婦，較容易發生急產 ／嬰兒與母親

生產過的孕婦，較容易發生急產

經產婦因為有第一胎的生產經驗，對宮縮的疼痛感忍受度較高，有時甚至沒感覺陣痛，忽略自己其實已進入產程，因此，急產大部分會發生於經產婦身上。

也就是說，經歷過自然產（生越多次機率越高）、前一胎生產為急產、子宮頸閉鎖不全、有早產徵兆等都容易急產狀況。其他還包括住家離醫院越近的孕婦，認為走路只要10分鐘，往往都會來不及；又或者有些礙於產後不能洗頭的禁忌，選擇在開始感到疼痛時先在家洗頭，結果還來不及洗完就破水，以致於可能在急診處、救護車上發生急產。

發生急產時該怎麼辦？

有急產高風險的孕婦應事先與產檢醫師討論相關事宜，包含到達醫院所需時間、事先應準備的物資及應變措施，當孕婦有密集強烈的規則宮縮，伴隨落紅、破水、下體有胎兒向下擠的情形，應立即前往醫院檢查，必要時以救護車運送。如果來不及抵達醫院，可在陣痛時自行或請他人協助檢查胎頭是否快生出來，根據不同狀況而有不同應變措施。

狀況1、胎頭在陰道內

若胎頭仍在陰道內，產婦應盡量哈氣不要用力，若無法控制用力，可請他人用手掌壓住陰道口避免胎兒產出，盡量爭取抵達醫院的時間。

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2022年2月號 ／嬰兒與母親
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