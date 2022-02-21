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賴床、爆哭、發脾氣 孩子不想上學怎麼辦？這幾招度過幼兒園適應期

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
孩子不想上學怎麼辦？ ／嬰兒與母親
孩子不想上學怎麼辦？ ／嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

許多孩子第一次與父母分開就是上幼兒園，面對陌生環境難免會害怕。中國醫藥大學兒童醫院親子諮詢室臨床心理師陳奕臻表示，學齡前的幼兒剛開始上學通常會出現以下4種適應不良的表現：

孩子剛上幼兒園可能會出現哪些表現？

➤每天哭鬧、吵著不想去上學

對自信心不足、適應力差的孩子來說，要他長時間待在陌生環境十分困難，更不用說要在這個空間生活學習，孩子碰到這種情況往往會選擇逃避。此外，分離焦慮的孩子也會因為不想離開照顧者而逃避上學。

➤每到上學時間就嚷著頭痛、肚子痛

幼兒在發展出成熟的表達能力之前，會用肢體語言反映情緒。頭痛、肚子痛的潛台詞是「我很緊張」、「我很害怕」。緊張焦慮的情緒也可能會引發胃痛、拉肚子等真實的生理反應。

➤情緒化、動不動就發脾氣

獨生子女和小霸王上學後通常要花好幾倍的力氣學習配合群體；表達能力不佳的孩子和老師同學互動往往只能妥協或忍讓，這兩種類型的孩子在學校很容易累積負面情緒，一旦碰到壓力情境，例如還想睡卻要起床、想玩的玩具被拿走，就會將心中的不滿一股腦宣洩出來。

➤不吃飯、不午休，無法融入團體生活

常待在家裡、習慣家庭生活的孩子很難馬上適應學校作息，要他按照學校規定的時程吃飯、睡覺往往需要一段時間。

４招陪孩子度過幼兒園適應期 ／嬰兒與母親
４招陪孩子度過幼兒園適應期 ／嬰兒與母親

孩子遲遲無法適應學校生活 可能是....

➤無法自我控制、調節情緒

一般來說，孩子上幼兒園以後大約1～3個月就可以適應學校生活。超過3個月仍無法適應，可能是無法妥善調節情緒。

陳奕臻表示，這類型的孩子往往會有比較強烈的情緒反應，也較不易從情緒中離開。碰到這種情況，可以教孩子3種方法處理情緒：

改善方法1.調整呼吸讓身體放鬆

「害怕想哭的時候想像自己是一顆氣球，先深呼吸讓肚子膨脹起來，再慢慢吐氣讓肚子變小，重複深呼吸、吐氣、深呼吸、吐氣。讓身體放鬆，心情就會平靜下來。」

Tips.如果孩子還不太會深呼吸，可以準備一顆氣球或一個風車，教他對著氣球或風車吹氣。

改善方法2.做其他事轉移注意力

「馬麻在書包裡放了幾個你喜歡的玩具，想爸爸媽媽、緊張害怕的時候都可以拿出來玩。」

改善方法3.自我安撫

「用兩隻手拍拍胸口，告訴自己沒事了。」

➤不懂得團體生活的潛規則

團體中通常會有約定俗成的潛規則。

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2022年2月號 ／嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2022年2月號 ／嬰兒與母親

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