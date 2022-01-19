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孩子被笑、被打、被排擠怎麼辦？專家教你防霸凌原則

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
孩子被笑、被打、被排擠怎麼辦？ 嬰兒與母親
孩子被笑、被打、被排擠怎麼辦？ 嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

學齡前的孩子通常不太會刻意嘲笑或攻擊別人，但因為認知行為、口語表達、控制情緒的能力還不成熟，常會做出類似欺負的舉動。以2歲的孩子來說，他們看到有人和自己不一樣，往往會直接說「你好好笑」、「你好胖」、「這麼簡單也不會」，當自己的東西被拿走或破壞，會說「我討厭你」、「我不想跟你玩了」。4歲孩子的言語欺負以命令、排擠居多，例如「你不可以跟某某某玩」、「這麼簡單他都不會，我們不要跟他玩」、「他好笨，我們不要跟他一組」。

幼兒間的衝突 來自互動及模仿

◆搶玩具、玩遊戲 最容易發生肢體衝突

中華民國幼教聯合總會副總會長林梅綺表示，3、4歲（小班）的孩子較常互咬、捏人，5、6歲（中大班）的孩子則會推擠、抓人、撞人、踢人、打人、抓頭髮，這種肢體欺負通常會在搶位子、搶玩具、玩遊戲的時候出現。

◆家庭環境、網路媒體 會讓孩子有樣學樣

家庭環境對孩子行為的影響也相當大。兒童福利聯盟北區社工處主任蔡依儒表示，父母是孩子最直接的模仿對象，孩子看到爸爸媽媽經常這麼做，自然會有樣學樣。此外，現代網路媒體發達，孩子也有可能是看到搞笑影片覺得有趣而仿效。

孩子被「言語嘲笑」 你可以這樣做 嬰兒與母親
孩子被「言語嘲笑」 你可以這樣做 嬰兒與母親

孩子被「言語嘲笑」 你可以這樣做

步驟1：深呼吸穩定情緒

孩子被欺負固然讓人生氣，但沒搞清楚狀況就去興師問罪，往往會讓事情變得更糟。先冷靜下來，才能好好思考接下來應該怎麼做。

步驟2：同理孩子的心情

釐清狀況之前，一定要先「接住」孩子的情緒。此時可以親親抱抱孩子說：「馬麻知道你被人家笑，一定很難過、很不舒服。」

步驟3：詢問事情發生緣由與經過

等孩子的情緒緩和下來，再問他事情發生的經過；「現在感覺好多了嗎？可不可以告訴媽媽發生了什麼事？為什麼人家會笑你？」如果孩子不太會表達，或說得不清楚，可以詢問當時在場的人，聽聽其他人的說法來還原事件。

Tips.幼兒表達能力還不是很好，且往往會從自己的立場去陳述事件，請旁觀者補充說明，可以幫助父母更了解事情真相。

步驟4：非惡意嘲笑→介入引導或教導社交技巧

了解事情發生經過以後，就可以著手處理。有些孩子只是想要表達自己很委屈，這種情況通常只要「秀秀」就沒事了。有些孩子缺乏處理技巧，必須帶他實地演練。有些孩子則是需要大人介入協助，比方說「小寶，你也想跟大家一起玩老鷹捉小雞對不對？馬麻幫你問問看他們可不可以一起玩。」

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2022年1月號 嬰兒與母親
【嬰兒與母親】2022年1月號 嬰兒與母親

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