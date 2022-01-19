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網拍女神晉升雙胞胎媽咪 薛妞妞拒當妻／媽管嚴

聯合新聞網 / 嬰兒與母親
薛妞妞出門要帶6支奶瓶！媽媽包滿到快爆炸 嬰兒與母親
薛妞妞出門要帶6支奶瓶！媽媽包滿到快爆炸 嬰兒與母親

【採訪撰文／戴筠】

結婚十年的薛妞妞，為懷孕做了許多努力，直到2021年才經由人工生殖得到兩個可愛的寶貝「當時試管嬰兒已經做到第三次，醫生可能知道我很著急，就問要不要試試看放兩顆（卵子），我想多一次機會也無妨，沒想到雙胞胎就這樣來報到了！」

挺巨肚生產 聽孩子哭聲像鴨子差點嚇昏

兩個寶寶在妞妞懷孕期間十分聽話，讓她就算挺著肚子穿高跟鞋拍照也不會不舒服。薛妞妞笑說，孕期最大的困擾就是肚子太大找不到可以穿的衣服，還有走路時肚子會不小心撞到家具「朋友每次看到我都會露出不可思議的表情，想說肚子怎麼又變大了。」

頂著巨肚的她就這樣一路工作到生產前三天。直到剖腹產前一天住院，護理師綁上胎兒監視器才發現子宮原來一直在收縮，但她竟然沒感覺！她回憶，當時聽到第一個寶寶的哭聲覺得不大對勁「怎麼像鴨子一樣『呱呱呱』不是『哇哇哇』」好在哥哥頭好壯壯，接著弟弟也出來。

雙胞胎差異大 哥哥像爸爸、弟弟像媽媽

兄弟倆因為是異卵雙胞胎，從長相、聲音、體型到性格都不一樣。薛妞妞笑說，哥哥「澤澤」長得像爸爸，個性積極主動、好奇心強，很會觀察環境，只要聽白噪音就能睡得很好，不大需要父母操心；弟弟「謙謙」長得像媽媽，個性比較敏感，很需要人陪，但只要有人抱就不會哭鬧。

她透露，澤澤越大越調皮，到新環境容易暴衝，有時還會抓弟弟頭髮。相較之下，謙謙就比較活在自己的世界，很會自娛自樂。兄弟倆偶爾會沒來由的看著對方直笑，她和老公都覺得很有趣。

出門要帶6支奶瓶！媽媽包滿到快爆炸

雖然身為網拍女王，但薛妞妞說她不常和孩子拍網美照，也不會特別替他們打理造型「好不容易梳化完還要想兩個小孩要穿什麼，我覺得我會瘋掉。」坦言擺拍太花時間也太累，孩子的衣服只要簡單、可愛就好。

之所以會選擇一切從簡，也是因為照顧雙胞胎實在太辛苦「我每次一拿出媽媽包朋友都會笑，因為實在太大了！出門一天少說要帶6支奶瓶，還有奶粉罐、尿布、替換衣物...光裝這些東西就快爆炸。」

同時照顧兩個小孩需要準備許多育兒小物輔助。除了雙人推車、遊戲地墊、兒童圍欄，薛妞妞也買了安撫椅讓兩寶可以同時喝奶「先餵一個另一個會在旁邊哭，雙胞胎一定要同時餵才行。」她笑說，這樣做也有好處，孩子從小養成在椅子上喝奶的習慣，出門搭長途車比較不容易哭鬧。

請全職保母帶小孩 「可隨時討教育兒經」

薛妞妞透露，先前看朋友出動三個人帶雙胞胎覺得匪夷所思，後來才發現夫妻各照顧一個小孩根本無法休息。

完整內容請看：【嬰兒與母親

【嬰兒與母親】2022年1月號 嬰兒與母親
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